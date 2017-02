El ex gobernador de San Juan y actual diputado nacional, José Luis Gioja, fue tajante con sus declaraciones sobre los cambios en las jubilaciones. En este sentido, criticó principalmente la última decisión del Poder Ejecutivo de modificar el índice de reajuste del haber jubilatorio.



"El Gobierno usa al Estado como laboratorio pasa hacer ensayo-error y a los sectores más pobres como conejillos de indias para sus pruebas".



Al ser consultado, el presidente del Justicialismo Nacional utilizó su cuenta personal de Twitter, "anticipamos cada uno de los pasos que iban a dar y nos acusaron de crear la campaña del miedo. Ahora todo se volvió realidad".



Gioja fue contundente a la hora de responder a la prensa sobre la modificación de los índices para reajustar los haberes jubilatorios, "confirmo que no saben gobernar, que sólo favorecen a los poderosos, que no les importa ni un poquito los pobres. El pueblo no es tonto y percibe todos los desbarajustes que está haciendo el gobierno".