A pocos días de la puesta en marcha del sistema acusatorio, mecanismo en el que la investigación de los hechos delictivos estará en poder de los fiscales, el fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani, brindó una entrevista exclusiva a DIARIO DE CUYO. El funcionario judicial apuntó que si su equipo no cuenta con todas las herramientas necesarias para la investigación, seguramente, el sistema, +va a ser un fracaso+. En ese marco, entre otros puntos, puso el ojo en el Laboratorio Forense, hoy en manos de la Corte de Justicia, el cual debería pasar a manos del Ministerio Público, según su óptica. Por otro lado, aseguró que la actual presidencia de Adriana García Nieto, es la mejor que le ha tocado vivir, opinión que constituye un tiro por elevación al cortista Guillermo De Sanctis, quien ya pasó por la presidencia del tribunal. Por otro lado, elogió el trabajo en conjunto con la Secretaría de Seguridad y la Policía.





- Usted ya había adelantado que está garantizado el éxito con el sistema acusatorio, ¿en qué se basa para sostenerlo?



- En primer lugar, tenemos la ventaja que en la Unidad Fiscal Cavig, que es heredera de la Comisaría de la Mujer, el 96 por ciento de las mujeres denuncian un hecho de violencia de género. También, el 95 o 96 por ciento de los abusos sexuales empiezan con denuncias tomadas por los fiscales en Anivi y estará la Unidad Fiscal Anivi. El segundo motivo de éxito es que hoy hay un juez de turno cada 15 días. En Anivi voy a tener 5 fiscales, en Cavig 7, en homicidios 4 o 5, en Flagrancia 4 o 5. En cada UFI vamos a tener más de 20 ayudantes fiscales y trabajaremos las 24 horas del día. Además, el éxito está en una herencia que vamos a recibir, que es la más importante del procedimiento de Flagrancia. Es que estamos acostumbrados a trabajar en conjunto con la Policía desde hace tres años. El jefe de Policía y el secretario de Seguridad son de las personas que más entienden la filosofía del sistema acusatorio.





- El ministro Daniel Olivares Yapur (presidente de la Corte desde marzo) dijo que el sistema acusatorio no va a fracasar y que, si sucede, sería por las personas. ¿Coincide?



- Parcialmente coincido. La amenaza más fuerte de fracaso sería que cada uno no entienda el rol que le corresponde en el sistema acusatorio. El Ministerio Público es el exclusivo encargado de la investigación. En la cabeza del Ministerio Público pone el derecho y la obligación de investigar. Si no cuenta con todas las herramientas necesarias para la investigación, seguramente va a ser un fracaso. Yo, como titular, respondo por lo que hace el Ministerio Público Fiscal y por las herramientas que están bajo mi directa dirección, funcional y administrativa. Cada uno se tiene que hacer cargo de las herramientas que maneja. La ley le prohíbe a la jurisdicción hacer tareas de investigación y a nosotros nos prohíbe hacer tareas de jurisdicción. Si el Ministerio Público tiene todas las herramientas que le hacen falta, es casi imposible el fracaso. Ahora, si por algún tipo de razón, ya sea por egoísmo, por miopía, por no entender el sistema, no se le da al Ministerio Público todas las herramientas que le hacen falta, es posible que se fracase.



- ¿Quién le tiene que proveer esas herramientas? ¿El Ejecutivo? ¿La Corte?



- Es de todos, la Policía, la Corte, el propio Ministerio Público. Las herramientas de investigación son propias del Ministerio Público. El fiscal General se responsabiliza de lo que él maneja. De lo que manejan los demás, se tienen que hacer responsables los que lo manejan. Por eso, va a ser obligación del fiscal General explicarle a la gente quién es responsable de cada acto.



- ¿A qué herramientas se refiere?



- Peritajes, laboratorios, médicos, psicólogos, visitadores sociales, planimetría.



- ¿Esas herramientas ya las posee?



- Todavía no. Ese es un tema que se ha solicitado, y que prontamente va a tener una contestación. Seguramente



- ¿A quién se lo ha solicitado?



- Con la Policía estamos trabajando en instalarnos juntos. A la Corte le hemos hecho una presentación explicándole la necesidad de que toda esa aparatología esté bajo la conducción del Ministerio Público Fiscal.



- ¿La aparatología del Laboratorio de Investigaciones Forense?



- Por ejemplo. El Laboratorio Forense debe depender del Ministerio Público.



- Que esté a su disposición...



- Que esté bajo dependencia del Ministerio Público. Criminalística tiene que depender del Ministerio Público. Recoger los elementos del lugar del hecho son medidas probatorias, una autopsia es una medida probatoria, etcétera.

- Ya hizo el planteo ante la Corte...



- Hemos hecho el pedido porque es lo que corresponde.



- Porque la Corte maneja específicamente el Laboratorio...



- Claro.



- Y alguna otra dependencia u organismo...



- Todo personal que esté en Tribunales es de la Corte. Ya nos ha provisto psicólogos para el Cavig.



- ¿Confía en que la Corte le va a suministrar dichas herramientas?



- Sí, no tengo dudas. Es imposible que sea de otro modo. No me imagino al personal de la Corte trabajando en el lugar del hecho, levantando rastros, secuestrando computadoras y teléfonos celulares, serían tareas de investigación. La Corte es mucho más importante que eso. Es la última garantía que tienen los ciudadanos, fiscales, imputados y abogados. No me imagino una Corte de Justicia dentro de la cancha investigando. Sería un contrasentido. No me imagino una Corte o personal de la Corte haciendo tareas de investigación.



- Cuándo se refiere a personal de la Corte ¿Se refiere a los jueces?



- No, al laboratorio. Los psicólogos y los médicos son los que aportan las pruebas. Queda claro que el Ministerio Público para muchos cosas es dependiente de la Corte, que es la que ejecuta el presupuesto, tanto para asignación de personal, de lugares físicos, de insumos. En esta etapa, el Ministerio Público todavía no tiene presupuesto propio. Algún día, evidentemente, lo tendrá que tener porque no se puede investigar bien sin plata.



- ¿Cómo se producirá eso?



- Va a tener que pasar como ha pasado en muchas provincias que a los ministerios Públicos, por más que dependan de la Corte, se les da presupuesto propio para que lo ejecuten. Y el día de mañana, lo lógico que sería como el nacional, extrapoder.



- Hoy la distribución la hace la Corte...



- Hoy día es una atribución de la Corte, y está bien que así sea porque así lo manda la Constitución. Ahora, eso marca un grave condicionamiento para el Ministerio Público.



- ¿Usted apuesta a que eso suceda en el corto plazo?



- No, no creo que sea en el corto plazo. Es un ideal, pero es un condicionante.



- ¿Por qué tiene que gestionar ante la Corte?



- Claro. La Corte te puede decir sí o no. Ahora, voy o se alquila donde dice la Corte. Se pone el escritorio, los insumos, los papeles y los viáticos para enviar a alguien afuera en una investigación bajo lo que dice la Corte.

- Apunta a una independencia...



- Pero eso en el futuro, seguramente yo no voy a estar.



- ¿También hará gestiones con el Ejecutivo por temas de la Policía?



- Por supuesto, con el secretario de Seguridad y el jefe de Policía.



- Tras las designaciones de magistrados y personal, ¿la cantidad es suficiente?



- Por ahora es suficiente. Por ahora la Corte ha sido muy generosa en la provisión de personal. El andar nos irá diciendo dónde sobre y dónde falta, pero hay que reconocer que la Presidente de la corte ha sido muy generosa. Tenemos un buen diálogo y no tengo problema en decir que, en todos los años que llevo acá, la mejor presidencia de la Corte fue la de Adriana García Nieto.



- ¿Por qué?



- Es una máquina trabajando, es una persona que aprendió rápidamente el oficio y la vida judicial viniendo desde afuera. Es una persona con un diálogo muy fácil, con la que se puede razonar. No tengo ninguna duda que en todos los años que llevo dentro del Poder Judicial es la mejor presidencia que yo he visto. Le ha dado una impronta distinta a todo este poder del Estado.



- Una de las críticas que circulan es que usted va a concentrar el máximo poder en el fuero penal y que toda concentración de poder es riesgosa ante la sociedad o excesos que se puedan producir...



- Quienes sostienen eso ganarían cualquier campeonato en un tontódromo. Hoy en día, un juez investiga a una persona sin tiempo, ese mismo juez le allana la casa, hace registros de lugares, hace requisas de personas, le intercepta las comunicaciones, lo tiene detenido por 15 días y no le dice ni para qué. No le pide permiso a nadie. Un fiscal, para hacer cualquiera de esos actos, tiene que pedirle autorización al juez de garantías. Si el Ministerio Público detiene a una persona tiene 72 horas para presentarla ante el juez. Los que sostienen eso son unos ignorantes, casi fundamentalistas. El sistema acusatorio termina con el poder omnímodo de los jueces, democratizar la investigación, el derecho penal. Y la tercera, darle la seguridad a la gente que las causas van a terminar, no como hoy día que el 98 por ciento de las causas no terminan. Los que dicen eso, o son ignorantes o son gente de mala fe. Como yo no compro a nadie por ignorante, creo que son de mala fe.

- Fue conocida la disputa que mantuvo con la anterior conformación de la Corte, ¿cómo se lleva con los miembros actuales?



- No tenía ninguna disputa de orden personal con la Corte anterior. Lo he denunciado públicamente, cuando existía la Corte anterior, teníamos un Poder Judicial 20 años atrasado, un sistema penal en el que usábamos un lenguaje primitivo. En la Corte anterior, no me acuerdo de haber participado de un acuerdo donde se hablara de planificación, de cambio de sistema. Con la nueva conformación, se puede tener acuerdos y desacuerdos, pero es una Corte activa. Como ellos pueden estar de acuerdo conmigo o no sobre las medidas que tome. Está cambiando el Poder Judicial, con virtudes y con errores. Hasta la asunción de estos miembros, el Poder Judicial tenía un gravísimo problema neurológico, casi tenía muerte cerebral. El Poder Judicial andaba solo, no había conducción, no había destino, planificación. Con la conformación de esta Corte sí la hay.



- Mencionó errores, ¿cuáles?



- Los errores se los diré a la Corte cuando se lo tenga que decir en el lugar que corresponde. Ellos me lo dirán a mí en un ámbito de respeto. A mí me gustaría que si la Corte tiene una crítica, me lo diga a mí. La verdad que me molestaría enterarme por Diario de Cuyo una crítica de la Corte hacia el fiscal General, me parecería una especie de deslealtad si antes no me lo dijeran a mí. La Corte está integrada por cinco personas. El fiscal General no integra la Corte. Cuando decidí no concursar para la Corte, decidí un estilo de vida. Y me atengo a esa decisión. Y respeto a la Corte como cabeza de poder. Pero también hago respetar al Ministerio Público dentro de las facultades que también le da la Constitución de la provincia.



- Trascendió una disputa entre usted y el ministro Guillermo De Sanctis, ¿cómo está el vínculo entre ustedes?



- Me parece muy injusta la pregunta. Estoy a las 7 de la mañana en mi despacho, estamos organizando el Ministerio Público para un desafío extraordinario, trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, lo que a mí me tocar organizar por ley y por Constitución. Detenernos en una anécdota que no le importa a nadie, en la medida que no estorbe lo funcional, me parece detenernos en un tema que no tiene trascendencia. Los temas personales son personales. Funcionalmente, no tengo ningún problema con nadie.



- No se trata de si es justa o no la pregunta, sino, justamente, de su vínculo funcional como jefe del Ministerio Público con un ministro que volverá a presidir la Corte y con el que podrá o no tener relación...



- El doctor De Sanctis es miembro de la Corte, sea presidente o no, y seguramente actuará conforme a la ley, al igual que yo. Pero, además, jamás vi ese video. Me he enterado por el diario. Ahora, no le quita ni le agrega nada.

- Si bien se sancionó una ley que le da independencia funcional a la defensa, que constitucionalmente está dentro del Ministerio Público Fiscal, hay sospechas de que seguirá tejiendo en las decisiones de defensa...



- Ah bueno... lo digo con toda honestidad. No sé si son imbéciles o se hacen. La Constitución de la provincia dice cómo está integrado el Ministerio Público. El fiscal General sacó una resolución dándole independencia funcional a la defensa en época de Flagrancia. Después, el fiscal General promovió ante la Corte una iniciativa legislativa para que la ley le diera independencia funcional. Hoy no tengo la más pálida idea qué hace la defensa. Todo lo hace la defensora General, la doctora Sefair. Yo no soy un psicólogo. Cuando lo sea, me voy a ofrecer para hacerle tratamiento a los que sospechan y tienen esos problemas de persecución. No es mi problema.



- ¿Cómo actuará ante casos de fiscales que no trabajen todo lo que lo tienen que hacerlo?



- En el sistema actual, es muy difícil saber quién trabaja bien y quien lo hace mal. El sistema es perverso, la impotencia de los jueces es tremenda. Los fiscales en el sistema viejo, son medio fiscales, no se sabe bien qué son. Hoy, cada fiscal y ayudante fiscal tiene su responsabilidad. Al fiscal que no produce la prueba, que vaya a una audiencia ante el juez y no produzca la prueba, va a ser sancionado. Porque, además, tiene control ya que las audiencias son públicas. Sin control, nada funciona. En el viejo sistema, no es cierto que producimos el 9 por ciento, esos sin contar los autores desconocidos. No se produce ni el 1 por ciento. Es una vergüenza el sistema, no los jueces. En el mecanismo que comenzará el 26, todo el mundo va a tener que dar la carita, los fiscales, los defensores y los jueces. Cada uno va a tener que mostrar cuántos puntos calza. Por otro lado, yo tengo una convicción que no voy a cambiar. A nosotros nos pagan muy bien como para ser vagos, indolentes o no estudiar. Al que no le guste trabajar las 24 horas, preocuparse, problema de él. Lo voy a sancionar con mucho gusto. Si no que vayan a la calle y que ganen la plata que ganan acá.



- Otra crítica es que en los métodos alternativos de solución de conflictos, como la reparación del daño, los jueces se vuelven simples homologadores de los acuerdos a los que llegan los fiscales con los defensores...



- El titular de la acción penal es el fiscal, no el juez. Por lo tanto, el que negocia la acción penal es el fiscal. El juez no puede negociar nada, está para resolver en derecho. Si cree que el fiscal está mal, lo declara nulo y se lo manda a otro fiscal. Ahora, jamás puede él negociar la acción penal, sino deja de ser juez.



- También se señala que hay fiscales que avanzan contra los sospechosos aún sin las suficientes pruebas...



- No creo que sea así. Hay muchas causas que no llevamos a audiencias porque no tenemos pruebas. Ahora, si la llevamos sin pruebas, para eso están los abogados defensores y los jueces. Si son abogados los que se quejan de eso, diría que ejerzan la profesión, demuéstrenle al juez el vacío probatorio y obtendrán la absolución o el sobreseimiento. El sistema acusatorio tiene definidos los roles. La defensa tiene intervención desde el primer momento, conoce el legajo, le damos toda la información, va al debate oral y público. Muchos dicen que el fiscal siempre va a acusar, que va a producir solamente la prueba en contra del otro. No es así. Eso es delito. El fiscal tiene que producir la prueba de cargo y de descargo porque, sino, no es fiscal sino un delincuente.