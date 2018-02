Cierre perimetral. La empresa Perfil SRL, a cargo de la consolidación del edificio 9 de Julio, comenzó a principio de mes con los trabajos de limpieza y cierre del inmueble.

El Ejecutivo se encuentra analizando qué función le dará al futuro nuevo edificio 9 de Julio, pero ya tomó una decisión. El inmueble, que es emblema de la provincia, será albergado por al menos un ministerio: el de Turismo y Cultura, y según señalaron las fuentes consultadas, no descartan que a la movida se sume uno más: Ciencia y Técnica. Hasta el momento, el traspaso no tiene fecha, pero se hará efectivo una vez que la consolidación estructural de la mole de avenida José Ignacio de la Roza entre calles Mitre, Aberastain y Jujuy, esté finalizada, obras prevista para el año que viene. Además de eso trabajos, el edificio 9 de Julio deberá ser acondicionado para recibir a las reparticiones.



Según las autoridades, la decisión de que el Ministerio de Turismo y Cultura pase a ocupar parte del inmueble del microcentro reside en que actualmente tiene oficinas desperdigadas por toda la Capital. Además, el cambio apunta a darle vida y movimiento al edificio, ya que la cartera que hoy conduce Claudia Grynszpan genera muchas actividades, tanto en la mañana como por la tarde.



El edificio 9 de Julio es un inmueble clave para la provincia, pero hace diez años que no se utiliza. Fue inaugurado en 1957 y hasta la apertura del Centro Cívico, supo ser el más importante de la administración pública provincial. En él funcionaron varias reparticiones como el archivo General de la Provincia, la Dirección General de Rentas, los ministerios de Hacienda, Infraestructura, Producción, la Secretaría de Minería y Medio Ambiente. La última ocupación fue en 2008 cuando Rentas y el Archivo pasaron al Cívico.



Luego de ser desocupado y sabiendo que no iba a ser utilizado, el Ejecutivo lo cedió al Poder Judicial para que ponga en marcha la Ciudad Judicial. Tras años de indecisión de la Corte de Justicia, y de que un estudio determinara que el inmueble era chico y tenía problemas estructurales, el máximo tribunal lo dejó de lado y fue retomado por la administración provincial.



Así, el año pasado la gestión uñaquista llamó a licitación su consolidación y puesta en valor. Los trabajos fueron ganados por la empresa Perfil SRL y la firma comenzó a ejecutar las obras a principio de mes.



Sobre la refuncionalización del edificio 9 de Julio, el ministro de Infraestructura, Julio Ortiz Andino indicó que "hoy Turismo tiene bastantes complicaciones para funcionar en el Centro Cívico, por la cantidad de oficinas que requiere. Sabemos que no usará todo el inmueble y por eso ahora estamos analizando qué otra repartición mudar".



Sobre ese estudio, el ministro explicó que "buscamos que se muden reparticiones que no necesiten interactuar tanto con otras actividades administrativas que funcionan en el Cívico, como Rentas, IPV o el Tribunal de Cuentas".



Fuentes calificadas señalaron que en la mira está la Secretaría de Ciencia y Técnica, a cargo de Tulio Del Bono.



Sobre el cambio, la ministra Grynzspan se mostró entusiasmada y explicó que "el edificio 9 de Julio nos va permitir nuclear dos áreas que necesitamos que estén coordinadas, como Turismo y Cultura". Además señaló que hoy tiene agentes de su cartera ocupando oficinas en el Centro Cultural Amadeo Conte Grand, el Mercado Artesanal, el Teatro del Bicentenario, el Auditorio Juan Victoria, el Centro Cívico y el edificio de Turismo frente a la casa natal de Sarmiento. Sobre este último, ambos ministros confirmaron será remodelado y mejorado, en el corto plazo (Ver Recuadro).

Consolidación

540 Esa es la cantidad de días que la empresa Perfil SRL cuenta para completar los trabajos de consolidación del edificio 9 de Julio. La firma ganó la licitación con una oferta de 45,8 millones de pesos, casi 10 millones menos que el presupuesto oficial.

Mejoran el edificio de Turismo



Las oficinas de Turismo de avenida Libertador, frente a la Casa Natal de Sarmiento, serán remodeladas.



El Ejecutivo, a través del Ministerio de Infraestructura, llevará adelante las obras, una vez que las oficinas que hoy operan en ese lugar sean trasladadas al edificio 9 de Julio.



Según explicó la ministro de Turismo y Cultura Claudia Grynszpan, el inmueble necesita tener "una reconstrucción, una restauración y mejorar su uso".



Además señaló que la puesta en valor es clave porque "se trata de la vidriera de la provincia. Es un espacio de bienvenida para todos los que nos visitan".



Según la funcionaria, el objetivo es que se convierta en "un centro de bienvenida como ocurre en otros lugares del mundo. Donde no sólo se entregue información turística sino que podamos presentar exposiciones que irán girando, dinamizando el espacio y haciéndolo más atractivo".