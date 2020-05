El fuerte posteo del cinéfilo y coleccionista Carlos Cerimedo en su cuenta de Facebook dando a conocer que fue despedido de la Municipalidad de la Capital luego de 13 años de cumplir funciones en el área cine, fue aclarado en las últimas horas de este lunes por fuentes de la comuna de la ciudad de San Juan.

Aseguraron que la salida responde a una reducción de presupuesto: "Tenemos un montón de actividades que hemos declarado no esenciales por una cuestión de presupuesto y cuestión de emergencia sanitaria. En el marco de la restricción presupuestaria, a partir del 1 de junio no se van a renovar contratos, no más de 20, entre ellos el de Carlos Cerimedo. Todas son áreas no esenciales como deporte, cultura, turismo y movilidades. Al menos hasta que haya actividades".

Lejos de buscar confrontar, desde el Municipio agregaron que "cuando vuelva todo a la normalidad, cuando hagamos cosas de cine, iremos a buscar a Carlos, es el mejor, de eso no hay dudas".

Más temprano, Cerimedo había dicho -entre otras cosas- que "el día de mi cumpleaños, el 22 de mayo la Señora Secretaria de Cultura del municipio, Sandra Barceló, después de decir que era un orgullo para esa Secretaría y para ella contar con mi presencia dentro del plantel, decide prescindir de mis servicios por falta de recursos. Justo en pandemia y después de 13 años como coordinador del área cine. Realmente me sentí injuriado y ninguneado, El único motivo, no hay plata.