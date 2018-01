Sede central. En el inmueble ubicado en la esquina Sur de avenida Córdoba y Mendoza funciona la atención al público y en el primer piso se encuentran las oficinas de la dirección.



"Vamos a seguir acá por dos años más", dijo un agente del PAMI y en su cara hubo un gesto de resignación. La expresión no fue menor porque hace al menos 30 años que la obra social de los jubilados atiende a su público en las oficinas de avenida Córdoba y Mendoza y necesitan mudarse porque hoy se encuentran colapsados. Sin embargo, las autoridades no encontraron un edificio adecuado y a fines de 2017 renovaron el contrato de alquiler de los inmuebles ubicados en la misma intersección. A todo eso, siguen pagando un canon por un espacio más amplio, en el Correo Argentino, pero que ya estaba decidido que no lo iban a utilizar.



Con las sedes actuales, el PAMI no da abasto para atender de manera cómoda a las 350 personas promedio que por allí transitan todos los días. Y además tampoco brinda el espacio suficiente para el trabajo de los empleados.



Un ejemplo de la precariedad actual es que los afiliados que concurren a realizar sus trámites cuentan con un solo baño y casi no hay lugar para ubicar los escritorios de las distintas áreas. Consciente de la necesidad edilicia de la sede central, PAMI San Juan gestionó en 2013 un acuerdo con la Agencia de Administración de Bienes del Estado (ex Onabe) para arrendar el edificio de tres pisos que está ubicado sobre avenida Ignacio de la Roza, entre Rioja y Tucumán, entre Radio Nacional y el Correo Argentino. El contrato por los 3.074 metros cuadrados cubiertos se firmó por cinco años y por un desembolso total de casi cinco millones de pesos. La obra social de los jubilados tenía que realizar una inversión importante para ponerlo en condiciones: en el primer año invirtió dos millones de pesos, pero tras los trabajos estimó que hacían falta unos seis millones más para dejarlo listo. Al no llegar a un acuerdo con la agencia nacional para extender el contrato de alquiler por un periodo que sea entre 15 a 20 años, el PAMI decidió no seguir con la inversión y desestimó el traslado de su sede central. Así, hasta marzo de este año, mes en el que finaliza el contrato de alquiler con la Agencia de Administración de Bienes del Estado, el PAMI habrá destinado casi siete millones de pesos para un edificio que finalmente no va a usar.

Apoyo. Las oficinas adicionales se encuentran frente a la sede central, justo en la esquina Norte de avenida Córdoba y Mendoza.



Fuentes oficiales revelaron que como no se usará el predio del Correo, desde Buenos Aires le indicaron a la sede de San Juan que buscaran un inmueble con mejores condiciones que el actual, pero que no necesite mucha inversión para ponerlo en condiciones. Desde el PAMI local explicaron que un edificio con esas características es "muy difícil" de encontrar en la provincia y revelaron que los actuales, pese a lo colapsados que están, tienen una ubicación inmejorable para la accesibilidad de los jubilados y de sus familiares. Por eso decidieron renovar el contrato. Por otro lado, explicaron que llegaron a un muy buen acuerdo con Nicolás Castán, el dueño de los dos inmuebles que hoy alquilan, y pagarán un canon de 200 mil pesos por mes durante este 2018 y un 10 por ciento de incremento para el año que viene.