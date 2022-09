El bloque Justicialista y sus aliados en la Cámara de Diputados reflejaron ayer su acuerdo al reunir los 26 votos para conseguir la mayoría calificada de dos tercios y dejar sin efecto (abrogar) una ley que prohibía modificar el sistema electoral un año y medio antes del próximo comicio. Con ese respaldo numérico, hoy se sancionará un nuevo Código Electoral, que reemplazará al que contenía a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el cual había sido aprobado el 19 de agosto de 2010. El próximo esquema de votación resolverá la definición de las autoridades provinciales en una sola elección, el cual se caracteriza por el llamado mecanismo de tributación, que se usa en el régimen de Lemas.

Como se preveía, la sesión especial estuvo caldeada, ya que el oficialismo y sus socios salieron con fuerza a apoyar la eliminación de la ley decisoria 613 N con argumentos jurídicos y políticos, con el objetivo de contrarrestar la embestida del interbloque Juntos por el Cambio (JxC), que ha anunciado que llevará a la Justicia no sólo la decisión legislativa de ayer, sino también la implementación del nuevo sistema electoral. Así, en la sesión hubo cruces jurídicos, políticos y partidarios.

El apoyo a la abrogación de la ley 613 N lo dio no solamente la bancada del PJ, sino que también vino de los bloques Bloquista, Lealtad (giojismo), Frente Grande, Confe y del Este. Así llegaron a los 26 votos, cuando los dos tercios se alcanzaban con 23 de los 35 legisladores presentes. El diputado 36 es Eduardo Cabello, quien ocupó la presidencia, en reemplazo del vicegobernador Roberto Gattoni, quien está a cargo del Ejecutivo por ausencia de Sergio Uñac. Los ocho diputados del interbloque JxC votaron en contra, junto a Enrique Montaño, de ADN, quien había firmado el proyecto a favor de eliminación de la 613 N y del Código Electoral, pero, ahora, fue en sintonía con el líder del partido, Martín Turcumán, que rechaza el futuro esquema de votación, alineado con el principal frente opositor.

La primera que adelantó una respuesta a la judicialización que hará JxC de la norma eliminada fue Florencia Peñaloza, de Confe, quien citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que indica que "las normas pueden ser reformadas y dejadas sin efecto como consecuencia de las facultades propias de los legisladores" y que "la derogación de una ley posterior no da lugar a una cuestión constitucional". Además, resaltó que "quieren sembrar dudas en la sociedad".

Marcela Quiroga, de Producción y Trabajo, sostuvo que la 613 N ya está produciendo "efectos" en cuanto al impedimento para cambiar un régimen electoral, por lo que resaltó que a JxC "no nos van a encontrar para violar una ley". Su colega Carlos Jaime Quiroga le apuntó al oficialismo al manifestar que, al impulsar la normativa, "están viviendo su realidad política en paralelo a la realidad de la gente. Faltan a la verdad disfrazando mezquinos intereses personales en un interés general". Además, deslizó que el Frente de Todos (FdT) adelantará elecciones y le enrostró que "no les conviene quedar pegado al Gobierno nacional kirchnerista, del cual forman parte".

En ese punto, uno de los que le contestó fue el bloquista Andrés Chanampa. "Sí estamos seguro de que nunca vamos a ser parte del peor gobierno que endeudó al país y que hoy estamos pagando sus consecuencias, que es el macrismo", disparó en referencia al alineamiento opositor. No fue lo único, ya que le reclamó a JxC su intención de judicializar los temas legislativos. "Este es el lugar (la Cámara) en el que se debate y se discute, no la Justicia. Para discutir, hay que proponer, no escuché una propuesta. Si no, cerremos la Legislatura y empecemos a trabajar en el Poder Judicial".

Por su parte, Fernanda Paredes, del PJ, cuestionó a JxC cuando habla del respeto a las instituciones. En ese punto, lamentó que los opositores no expusieran sus posturas en las comisiones "si tienen tanto fundamento científico" y que fuera del recinto salen a decir que "violamos la Constitución". Además, resaltó que la oposición "no respeta el juego de las mayorías" ni "el juego de la democracia". No fue lo único, ya que destacó que viene sonando que el objetivo de la principal alianza opositora es "desgastarnos" con la judicialización. En realidad, "están desgastando a la sociedad que dicen defender", remarcó la legisladora. A su vez, Gastón Berenguer mencionó las obras y proyectos encarados por la gestión uñaquista.

Puntos de debate y detalles

Defensa jurídica

Ante la postura de JxC de judicializar la eliminación de la ley 613, Florencia Peñaloza explicó que la Cámara de Diputados no sólo tiene la facultad para sancionar una norma, sino también para dejar sin efecto una ley. Marcela Monti destacó que se "han respetado los pasos y principios establecidos en la carta magna, no estamos violando principios constitucionales ni derechos como el del sufragio, a ser candidato y a ser elegido autoridad". Además, dijo que, cuando se habla de derechos adquiridos, no hay derechos absolutos.

Política y judicialización

Los diputados del oficialismo cargaron contra los de la oposición debido a la judicialización de las normas que van a llevar adelante. Por eso, remarcaron que los temas de la política no son judiciables, que JxC debe aceptar el juego de mayorías y minorías y cuestionaron que no hicieran propuestas. Nancy Picón, de Producción y Trabajo, destacó que "no vamos a avalar nada que vaya en contra de la democracia y la Constitución". Además, dijo que el hecho de ir a la Justicia es utilizar una herramienta ante algo que está mal.

Otras posturas y voces

En la Cámara de Diputados convocaron a partidos políticos sin representación parlamentaria para intercambiar puntos de vista sobre el proyecto de ley del Código Electoral. Así, estuvieron referentes de Dignidad Ciudadana, la Nueva Izquierda, el Partido Conservador Popular, el PTP, Izquierda Socialista, Partido Igualar y Nueva Dirigencia. La UCR no fue convocada, pero presentó una nota en la que se opuso al nuevo sistema electoral, similar a Lemas, y propuso que los propios partidos definan a sus candidatos.