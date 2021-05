En Zonda, Iglesia y Angaco hay gobiernos bloquistas, mientras que Ullum está conducido por un dirigente de un partido municipal. Todos se encuentran hoy en el frente que lidera Sergio Uñac y el camino está despejado para reeditar la alianza con el PJ. En los cuatro departamentos hay diferencias entre los socios, con diferentes grados de virulencia, pero la elección legislativa los va a encontrar trabajando por un objetivo en común: sumar el mayor caudal de votos para los candidatos a diputados nacionales del Gobernador. Sin embargo, en los comicios de 2023, cuando se pongan en juego las Intendencias, es casi un hecho que se medirán en las urnas.

El relevamiento tuvo en cuenta cuatro municipios que están bajo el mando de aliados del PJ. Si bien los dirigentes departamentales de los partidos socios están nucleados en el Frente Todos, mantienen encontronazos y los justicialistas no relegarán la esperanza de alcanzar el sillón comunal. En el resto de los departamentos no se han venido dando desafíos internos de alguna fuerza política contra el peronismo, por lo que se verá si el bloquismo, el principal aliado en la alianza oficialista, dará pelea en 2023, tal cual lo vienen postulando algunos de sus referentes.

Maza y Espejo pueden ir por la reelección. Atampiz y Soler, no.

Ullum se encuentra bajo el dominio de Leopoldo Soler, quien ganó bajo el sello de un partido municipal y respaldó a Uñac como gobernador. El intendente dijo que en esta legislativa trabajará para el frente y que dentro de dos años "algún candidato va a haber por nuestro partido" para la Intendencia, lo que se definirá es si van dentro o fuera de la alianza oficialista. Soler no puede repetir porque va por su segundo mandato y, como una fuerza política municipal no puede llevar postulantes a diputado departamental, su panorama es incierto. No obstante, tiró una pista al indicar que "si vamos dentro del frente, supongo que no habría inconvenientes con que un extrapartidario fuera como candidato a diputado", aunque agregó que todo dependerá de las conversaciones. El jefe comunal reconoció que suena el secretario de Gobierno, Adolfo Jofré, como un posible postulante, pero resaltó que no es el único. Por el lado de la Junta del PJ ullunero, su titular, David Domínguez, señaló que el objetivo es poner competidores propios, por lo que las negociaciones se vislumbran ásperas y el enfrentamiento es más que una posibilidad.

Por su parte, en el bloquismo tienen que decidir, a nivel partidario, si continúan en el frente con el PJ, aunque todo indica que así será. La fuerza política controla tres municipios. En Angaco, Carlos Maza llegó al poder de la mano del Frente San Juan Primero, pero volvió a la estructura orgánica bloquista, al punto de que es el vicepresidente segundo. Si sigue la alianza en el Frente Todos, dijo que acompañará a los candidatos a diputados nacionales del Gobernador y, hacia 2023, evitó hablar de las chances de su reelección, aunque seguramente la buscará. En el justicialismo angaquero admitieron que hay ganas de ir a internas, en un departamento que se ha caracterizado por la competencia. El exintendente José Castro no descartó presentarse, al igual que el diputado Marcelo Mallea. Este último es peronista y llegó al cargo en la misma boleta con Maza, pero hoy están fuertemente distanciados. Su futuro es aún más incierto, dado que se alejó de San Juan Primero y no está dentro de la estructura del justicialismo, a pesar de que apoya a Uñac.

Por el lado de Iglesia, Jorge Espejo desembarcó en la Intendencia con un partido propio para enfrentar y derrotar a Marcelo Marinero, pero luego regresó a la estructura del bloquismo. El iglesiano reconoció su intención de ir por otro período, mientras que su correligionario Mauro Marinero, actual diputado, no descartó anotarse en la contienda. En el departamento, además, entienden que el peronismo jugará con algún postulante.

En Zonda, Miguel Atampiz no puede ir por otro mandato y la consigna puertas adentro es que el bloquismo no va a resignar el departamento. El peronismo, a través de Oscar Villalobos, viene dando pelea en las primarias, aunque ha caído en las últimas contiendas. No obstante, en el partido de la estrella ven que el justicialismo pondrá candidatos en juego.