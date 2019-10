Hoy a las 20.30 cierra el plazo de presentación de listas y candidatos individuales para la elección de los abogados que integrarán el Jury de Enjuiciamiento el año que viene. Por eso, al cierre de esta edición había negociaciones de último momento de los distintos espacios para ser de la partida. Fuentes calificadas aseguraron que la Agrupación de Abogados Justicialistas participará y que la lista que perfila estará integrada por Lidia Reverendo (actual integrante del jurado) y Marcelo Navas. Por otro lado, la expresidente del Foro, Marianela López, aseguró que su sector también se anotará en la contienda, pero que no están definidos los nombres. Incluso, suena ella misma para encabezar la nómina. Y en el tercer grupo, llamado Foro Independiente, que supo contar con el apoyo de profesionales ligados a Cambiemos, había dudas de ir a la disputa, ya que, según dijo Marcelo Arancibia, el espacio de López juega para dividir sus votos.



La elección de los dos representantes de los abogados en el Jury despertó suma atención, ya que hay chances de que el tribunal intervenga en la instancia decisiva del proceso de destitución del juez penal Pablo Flores. El magistrado está en la mira de su colega Pablo Ortega por haberle entregado una camioneta al comisario Gustavo Padilla, como depositario judicial, cuando no está habilitado para hacerlo, dado que se trata de una facultad exclusiva de la Corte de Justicia. Incluso, el uniformado no usó el vehículo para tareas oficiales si no para fines particulares. Ortega pidió la remoción de Flores y la actual conformación del jurado debe decidir si admite o no el planteo.



El comicio se llevará a cabo el 12 de diciembre, pero hoy vence el plazo de presentación de listas. Según las fuentes, la agrupación peronista camina a llevar en su lista a Reverendo y Navas como titulares y a Laura Asandri y Juan Manuel Juárez como suplentes. El sector de López definirá hoy sus candidatos mientras que en Foro Independiente determinarán si juegan o no.



Las elecciones de los abogados se realizarán el 12 de diciembre.