Debido a las restricciones en la reunión de personas por la pandemia del coronavirus, el cierre del año del programa "A todo o nada", de Radio Sarmiento, no pudo juntar a todos los protagonistas políticos, sociales y empresariales, entre otros, que pasaron este año por el ciclo, como es ya una costumbre. No obstante, sí participaron, nada más y nada menos, los representantes de los tres poderes del Estado provincial. La presidente de la Corte de Justicia, Adriana García Nieto, y el titular de la Cámara de Diputados, Roberto Gattoni, hicieron un balance sobre el trabajo desarrollado (Ver página 3), mientras que el gobernador Sergio Uñac también hizo un repaso y habló de los temas de coyuntura.

- Se cumplió el primer año de su segundo mandato, ¿ha sido el más difícil?

- Primero fue inesperado. Nunca imaginé que una pandemia podía ser parte de la vida del mundo. Este 2020 ha sido muy difícil. Ha dejado cosas en el debe, porque es la verdad, y mucho en el haber.

- ¿Cuáles en el haber?

- Creo que muchas. No se paralizó ninguna obra pública. Mantuvimos un status sanitario que es el quinto mejor del país, fruto del esfuerzo de todos. Logramos cuidar la sanidad, sin descuidar la economía. Completamos las 4 mil viviendas en construcción, de manera simultánea. Además, un altísimo porcentaje de las provincias venían endeudadas en dólares y se volvieron a endeudar. Nosotros autorizamos un crédito a través de la Cámara de Diputados, pero no tomamos un solo peso para mantener el ritmo de obra pública, el gasto corriente y cumplir con los compromisos del Estado. Dimos un aumento salarial, en un porcentaje estimado del 16 por ciento, pero las provincias, en general, ninguna dio aumento. Ya establecimos el calendario para pagar el medio aguinaldo, el plus.

- ¿Y en el debe?

- Sin dudar, como hecho más lamentable, la cantidad de sanjuaninos que, producto del Covid-19, perdieron sus vidas. Y, por otro lado, la situación de seguir haciendo descender el desempleo. Vamos a empezar a transitar esa línea. A lo mejor, en la próxima medición, no sé si se pueda dar un descenso o, si hay una reducción, no va a ser tan marcada. Me conformo con que no crezca. En plena pandemia, es significativo. Y si podemos hacerlo descender, aunque sea unas décimas, bienvenido.

- Han bajado los casos de coronavirus, ¿eso se tendrá en cuenta para nuevas flexibilizaciones de cara a las fiestas de fin de año?

- En el desarrollo de las fiestas de fin de año vamos a ser lo más razonable posible, para que la familia la pueda pasar, justamente, en familia y en paz. Vamos a pedir que se haga al aire libre. Sé que es más cómodo adentro, para familias que pueden tener aire acondicionado. Vamos a preparar las normas y ser lo más razonable posible.

- ¿Se va a ampliar la cantidad de personas que puedan reunirse en familia?

- Estamos estudiando que sea lo más razonable posible para que, por lo menos, el 24 y 31 sean dos noches en las que las familias puedan compartir. Lo vamos a estudiar y trataremos de ser lo más amplios posible, siempre respetando los cuidados básicos.

- Siempre hablando de reuniones familiares, no de reuniones sociales...

- La idea de compartir con el amigo es que quede para otro momento.

- ¿Qué sintió cuando se confirmó que Chile había renunciado a su parte del crédito del BID para la construcción del Túnel de Agua Negra?

- Primero, mucha sorpresa, de pensar que Chile ha desaprovechado una oportunidad histórica, un crédito que se empieza a pagar cuando el túnel se comience a construir, con una tasa sumamente razonable. Que no utilicen el crédito no quiere decir que el túnel no se vaya a construir, pero es una señal confusa, por lo menos. Vamos a seguir haciendo gestiones. No estoy solo en esta tarea. Hay un Gobierno nacional, encabezado por el presidente Alberto Fernández, que está colaborando con sus funcionarios para poder retomar no sólo las conversaciones sino el camino que habíamos iniciado.

- Esto ha sido como la última señal de Chile de que no va a participar de la obra?

- No creo que sea tan así. El presidente Piñera es de Coquimbo, él me dijo, cara a cara, que "yo no voy a hacer nada que vaya en contra de mi pueblo". Me quedó con esas definiciones.

- ¿La gestión de Sebastián Piñera es el problema? ¿La expectativa de reinicio es con un cambio de Gobierno?

- Siempre les dije que, si no creían mucho en el túnel, no quedaran como quienes abortaron el proyecto, que dejaran que esto continuara en el tiempo. Porque, en realidad, en un año y medio va a haber un nuevo gobierno. Veremos de quién. Detenerlo al proceso al punto de casi paralizarlo, no es un buen camino, no habla bien de ellos. Cuando el mundo tiende a la integración, ellos entienden a lo no integración o separación.

- ¿El proyecto para la suspensión de las PASO que usted planteó se va a aprobar?

- Ahí sí nos van a tener que reconocer que los sanjuaninos hicimos punta en ese tema. La semana que viene va a ser tratado y, además, aprobado en el Congreso, por la cantidad de diputados que lo firmaron, porque 20 de los 24 gobernadores le planteamos al Presidente que estamos de acuerdo y por la opinión generalizada de la sociedad. Es obligación de las autoridades simplificar la tarea de votar e ir una sola vez. Por única vez, la suspensión de las PASO es sumamente atinada. El Presidente y la vice apoyan la suspensión de las PASO, al igual que los ministros, los gobernadores y muchos de los legisladores, no me cabe ninguna duda.

"Por ahora, no tengo previsto cambios en el Gabinete. En términos generales, estoy conforme".

- Pasado el debate del aborto en Diputados, ¿los senadores Rubén Uñac y Cristina López van a votar en contra, como lo hicieron en 2018?

- Ellos ya se expresaron en su momento y sería de esperar que fuesen en la misma línea. En la previa, sin haberlo conversado con ellos, me animaría a pensar que podrían mantener la misma posición mirando cuál fue su conducta en la votación anterior. Pero tienen libertad de acción los diputados y los senadores, porque, si no, sería una cuestión más dictatorial que democrática.

- ¿Qué expectativas tiene en cuanto a obra pública?

- Hemos presentado un presupuesto 2021 con una fuerte inversión en obra pública con más de 40 mil millones de pesos. En los tres años siguientes vamos a terminar casi con la totalidad de la erradicación de villas, por lo menos, con las más grandes. Además, no estamos descuidando la construcción de viviendas para los sectores que pueden pagar una cuota un poco mayor. En inversión, 2021 va a ser unos de los mejores años en obra pública. Hay un punto que tenemos encaminado que es retomar la construcción de Ruta 40 desde calle 8 hasta Tres Esquinas y de ahí llegar al límite con Mendoza. Esa es una de las cosas que queda en el tintero. El otro proyecto, que está en elaboración, es el ingreso Este, desde Caucete, pasando por 9 de Julio y Santa Lucía. Es otra de las obras que dejaría un desarrollo vial muy acomodado.

- Con esa perspectiva, ¿llega envalentonado para un tercer mandato?

- Claro (Risas). En realidad, mi primer objetivo es cerrar bien el segundo período. Es verdad que la Constitución provincial habilita un tercer mandato, pero es prematuro hablar de eso por ahora.

Breve cumbre entre las tres figuras del Estado

Como medida de prevención sanitaria por la pandemia del coronavirus, el gobernador Sergio Uñac, la presidente de la Corte de Justicia, Adriana García Nieto, y el titular de la Legislatura, Roberto Gattoni, tuvieron una breve cumbre en los estudios de Radio Sarmiento. Los tres coincidieron para las fotos y un rápido saludo, ya que cada uno de ellos fue entrevistado individualmente para evitar una reunión extensa en un lugar cerrado. En el veloz contacto que mantuvieron, coincidieron en lo difícil que fue el año por el impacto del Covid-19 y los desafíos que tuvieron que enfrentar, aunque se mostraron esperanzados en un mejor 2021.

Los representantes de los tres poderes del Estado, además, intercambiaron algunas palabras con el director de la radio, Emilio Ventura, y con el director Comercial de DIARIO DE CUYO, Andrés Montes. De esa manera, el programa "A todo o nada" cerró su emisión, el cual tiene como conductores a Victoria Olaechea, Walter Rios y Julio Turcumán, con la producción de Gabriela Moreno e Ivana Sillero, bajo la dirección de Turcumán.

"Hubo más diálogo y seguirá así con la oposición"



Para el vicegobernador de la provincia, Roberto Gattoni, el balance de las tareas que ha llevado adelante la Cámara de Diputados en este año marcado por la pandemia ha sido positivo. En ese marco, destacó que, por la crisis sanitaria y la necesidad de trabajar en conjunto para que el Ejecutivo cuente con leyes clave, hubo "más diálogo con la oposición", un contacto que "seguirá así más allá de la pandemia". No fue lo único que destacó Gattoni, ya que reveló que, con las sesiones que tiene programadas hasta fin de año, se va a lograr "un récord de 20 sesiones en un solo periodo, entre sesiones ordinarias y especiales". Incluso, dijo que "la ley de Paridad de Género va a salir antes del 31 de diciembre". No será la única, ya que también tienen previsto aprobar el presupuesto provincial y hacer las 30 designaciones de jueces para que el Poder Judicial ponga en marcha del sistema acusatorio.

Sobre la oposición, el presidente nato de la Cámara de Diputados remarcó que "agradezco la predisposición que han tenido para tratar temas sensibles y para que el debate se produzca en las comisiones o en las reuniones con los presidentes de bloque. Así, hemos logrado llevar adelante sesiones rápidas, lo que era importante por la pandemia". Ese diálogo con la oposición, "continuará más allá de la pandemia", porque el momento para discutir son las elecciones, en los períodos electorales y preelectorales. Después hay que trabajar en conjunto. No podemos estar discutiendo siempre cuestiones sin sentido. Nosotros hablamos mucho con los presidentes de bloque para evitar roces innecesarios", destacó.

"Le agradezco mucho al personal de la Cámara por su trabajo y compromiso en medio de la pandemia".

Así, Gattoni indicó que quedan temas clave a tratar, como la ley que prevé listas de candidatos a cargos legislativos integradas en un 50 por ciento de hombres y mujeres, de manera intercalada. A ella se le suma la ley sobre los perros potencialmente peligrosos, una modificación al Código Procesal y el presupuesto que, según el vicegobernador, no se descarta que sea aprobado el próximo jueves. Incluso, confirmó que la ministra de Hacienda, Marisa López, y su equipo harán la presentación del proyecto mañana. A la hora de los proyectos que quedaron en cartera, el vice indicó que "tuvimos que postergar el hecho de tener una Legislatura más abierta con la comunidad, algo que hizo en su momento Uñac y también Marcelo Lima". Además, confirmó que "el año que viene se inaugura el edificio anexo. Va a ser el primer edificio propio que va a tener la Legislatura en toda su vida y va a coincidir con los 200 años de la Cámara. Esperamos tener todo listo entre mayo y julio, pero depende mucho de si llegan o no los materiales que hacen falta".

García Nieto: "Hemos estado a la altura de las circunstancias"



La presidente de la Corte de Justicia, Adriana García Nieto, rescató que, pese a un escenario complicado de pandemia, "hemos podido dar respuestas", a la vez que resaltó que "la actitud de escucha, el compromiso y la colaboración" de todos los actores del Poder Judicial. En ese marco, hizo hincapié en que "hemos estado a la altura de las circunstancias, conforme a las posibilidades que teníamos", ya que "habilitamos todo lo que hemos podido, en función de la realidad". Así, remarcó que "la Mesa de Entrada Virtual fue la gran muestra para que los abogados pudieran trabajar. Si no, hubiera pasado como en Nación o en otras provincias, las que han estado de feria prácticamente todo el año". En la Justicia local, indicó que "los profesionales han podido trabajar desde sus casas" y desde "fase I establecimos que pudieran cobrar libramientos y las indemnizaciones depositadas".

La titular del máximo tribunal judicial hizo un balance en el programa "A todo o nada", en el que, además, manifestó que "ha sido un año en el que estuvieron presentes la cuestión de género, el trabajo para evitar la violencia contra la mujer y los proyectos de infraestructura y los cambios de paradigma como el sistema acusatorio. Fue un año en el que aprendimos que, aún en las peores circunstancias, todo es posible si hay convicción de lo que hay que hacer, trabajo colaborativo y compromiso, aún con disidencias".

"Nos quedó pendiente la posibilidad de recorrer la provincia y los juzgados, para lograr cercanía".

Con respecto a las expectativas para el año que viene, García Nieto indicó que "los proyectos del Poder Judicial son colectivos" y que "no me cabe duda que no hay marcha atrás, que vamos avanzando, creciendo y, cada vez, mejor, pero con la mirada de un mejor servicio de Justicia". En ese marco, valoró el acompañamiento de sus pares (Guillermo De Sanctis, Daniel Olivares Yapur, Juan José Victoria y Marcelo Lima) y del jefe del Ministerio Público, Eduardo Quattropani.

En un repaso de lo realizado, puso en valor la inauguración del Centro de Abordaje a la Víctima de Violencia Intrafamiliar y de Género (Cavig), en donde funcionará la Unidad Fiscal de Investigación contra dichos delitos. Además, remarco que "el sistema acusatorio se lo debemos a la sociedad sanjuanina y va a ser un gran logro". Para poner a rodar la investigación fiscal, el Poder Judicial realizará la mudanza de los juzgados civiles del edificio 25 de Mayo al Anexo Jujuy. La presidente reconoció que "no era la mejor época" para el traslado, pero que se dio así por los impedimentos de la pandemia, aunque "hemos tratado de hacerlo de tal manera para que tenga el menor impacto en la abogacía", dado que se hará a fin de mes.