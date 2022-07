En el Frente de Todos (FdT) llamó poderosamente la atención el acercamiento político entre la diputada nacional Graciela Caselles y el Frente Renovador, que a nivel nacional conduce el flamante ministro de Economía, Sergio Massa, cuya pata local es el exintendente de la Capital, Franco Aranda. La extitular del partido bloquista reconoció que con este último están trabajando en la construcción de "una oferta electoral interesante en la Ciudad". La sorpresa vino por el momento en el que Caselles reconoció su alineamiento con quien fuera el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, quien ha cobrado un relevante protagonismo por su desembarco en el gabinete del presidente Alberto Fernández. Además, en el peronismo no cayó bien la noticia, teniendo en cuenta los chispazos que ha tenido el Gobierno provincial con un funcionario nacional ligado a Massa y el cuestionamiento de Aranda a la posibilidad de que Uñac pueda competir por un nuevo mandato.

El acercamiento entre Caselles y Aranda también resulta llamativo por el pasado de ambos. En la interna de 2015, la bloquista jugó para Dante Elizondo, quien cayó ante Aranda. También hubo malestar cuando este último, ya como intendente, renovó la Peatonal y no hubo ninguna mención a su creador, el fallecido Javier Caselles, hermano de la diputada nacional.

No obstante, la bloquista destacó que ahora "hemos acordado trabajar en conjunto" y "caminar con Aranda". El acercamiento se encamina a ser una sociedad que pueda llegar a competirle al intendente Emilio Baistrocchi, quien irá por la reelección el año que viene. Caselles viene hablando de ser candidata a la jefatura departamental, mientras que Aranda no ha descartado su regreso a la Intendencia, por lo que se verá cómo progresa la alianza y cómo definirán los lugares, si es que llegan a esa instancia.

La diputada nacional y el exintendente tiraron ayer definiciones en el programa "Demasiada información", de Radio Sarmiento. Caselles dio a conocer su buen vínculo legislativo con Massa, el cual avanzó a lo político con la proximidad con el Frente Renovador en San Juan. Al ser consultada, la bloquista destacó que no se irá del partido ni que está militando en el massismo, sino que habló de una construcción en la que aspira a que la fuerza de la estrella sea la columna vertebral. Así, justificó los lazos en que tanto el bloquismo como el Frente Renovador integran la misma coalición oficialista. No obstante, reconoció que el tema aún no se habla en el seno partidario y tampoco dentro del frente. En esa línea, explicó que la definición la tiene que sellar, en primera instancia, con el presidente del partido, Luis Rueda.

El FdT tendrá una fuerte puja con Juntos por el Cambio en Capital en 2023, luego de las legislativas del año pasado