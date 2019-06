Festejo. En la reunión partidaria, en la que se definió continuar en el mismo frente con el PJ, la presidente Graciela Caselles apuntó al crecimiento del partido en la cantidad de cargos obtenidos en las concejalías.

En el Partido Bloquista festejan el resultado de las elecciones provinciales. Es que desde diciembre incrementarán la presencia en los departamentos, en órganos centrales de decisión institucional: los Concejos Deliberantes. En la actualidad, la fuerza política cuenta con ocho ediles distribuidos en seis departamentos y en la próxima gestión ese número llegará a 13 en once distritos, lo que representa un aumento del 62 por ciento respecto a la composición que dejó el comicio de 2015. Los lugares obtenidos son fruto de la sociedad que mantienen con el justicialismo en el Frente Todos, pero no sólo eso, ya que en el partido de la estrella también cuentan a dirigentes que compitieron en otras fuerzas y que lograron representación en diferentes distritos.



Tanto Graciela Caselles, presidente del partido, como Luis Rueda, titular de la Convención, destacaron que el logro de haber obtenido más cargos electivos municipales se dio a través de un trabajo en conjunto y de negociaciones en el frente oficialista que conduce el gobernador Sergio Uñac. Desde el sector de Rueda señalaron que metieron más ediles que aquellos que les responden a Caselles. Entre ellos cuentan a Alfredo Nardi, en Capital; Sandra Quiroga, en 25 de Mayo; Cintia Cabrera, en Sarmiento; Walter Vázquez, en Rivadavia, y Mario Gaitán, en Pocito. También incorporan en la lista a Carlos Balderramo, en Jáchal, y a Alejandro Paredes y Claudio Palacios, en Angaco, quienes jugaron con el Frente San Juan Primero que encabezó Martín Turcumán como candidato a gobernador.



Por el lado de los concejales afines a Caselles están Jorge Luis Godoy, en Capital; Rubén Rodríguez, en Rawson; Gustavo Deguer y José Leonardo Godoy, en Iglesia, dijeron las fuentes. Por otro lado, en Valle Fértil está Hugo Lara, aunque indicaron que no responde ni a Caselles ni a Rueda sino al intendente Omar Ortiz.



Las autoridades partidarias destacaron los espacios conseguidos en Pocito, Rivadavia y Capital, ya que se trata de departamentos en los que el bloquismo hace años que no tenía representación en los cuerpos deliberativos. En el caso del primer distrito, bastión de Rueda, este dijo que hace unos 20 años que la fuerza no se hacía de una banca entre los ediles y algo similar ocurría en Rivadavia. Por su parte, Capital representa un apartado especial, ya que el bloquismo históricamente tuvo peso en ese distrito incluso con varios intendentes, como Javier Caselles y Enrique Conti. Así, supo ostentar la bancada bloquista en el Concejo Deliberante, espacio que perdió en la elección de 2015 cuando el partido apoyó la lista de Dante Elizondo, que cayó frente a la de Franco Aranda.



Por el lado de las intendencias, el bloquismo sumó un distrito a las conducciones que tiene hoy en Iglesia y Zonda. En Angaco, Carlos Maza Pezé, que compitió bajo el paraguas del Frente San Juan Primero, venció en las urnas a Alejandro Castro del Frente Todos, hermano del jefe comunal. Si bien en el departamento del Norte habrá un traspaso de mando, se hará entre bloquistas. El actual intendente Marcelo Marinero perdió ante Jorge Espejo, que se impuso con su partido Somos Integración. En el único lugar en el que habrá bajas bloquistas será en la Cámara de Diputados. La fuerza perdió una banca de las cuatro que metió en 2015 (ver recuadro).



Zonda



A través del basualdismo, el bloquista Miguel Atampiz se hizo del departamento en 2015. Dos años más tarde pegó el portazo y se fue a las filas del oficialismo provincial. Bajo ese frente, logró este año imponerse en las urnas y conseguir la reelección.

Acuerdo

12 Es la cantidad de años que tiene la alianza electoral que firmó el bloquismo con el Partido Justicialista. El acuerdo nació en 2007.

Bajas en la Cámara de Diputados

El bloquismo perdió una banca en la Cámara con respecto a lo que había metido en la elección de 2015. En ese comicio, la bancada se constituyó con cuatro legisladores: Andrés Chanampa, de Chimbas; Carlos Maza Pezé, de Angaco; Jorge Espejo, de Iglesia, y Mauro Marinero, del mismo departamento, pero que obtuvo su lugar a través de la lista proporcional. A principio de año, el bloque se estiró a cinco miembros con la incorporación de Edgardo Sancassani, quien regresó a las filas partidarias, luego de que en 2015 obtuviera su banca representando a Zonda por el basualdismo. Si se cuenta ese ingreso, son dos los espacios que pierde el partido.



Tras la elección provincial de este año, quienes retuvieron sus puestos son Chanampa, Marinero y Sancassani. Espejo y Maza Pezé fueron electos como intendentes de Iglesia y Angaco respectivamente.



La Cámara también ha sido escenario de la disputa interna entre Caselles y Rueda que se da en las segundas líneas. Esa puja quedó reflejada con los movimientos de las autoridades del cuerpo legislativo y del bloque. El chimbero Chanampa fue elegido presidente de bloque e impulsó a Sancassani a la vicepresidencia alterna de la Legislatura. Los dos juegan con Rueda y el desplazado del cargo fue Marinero, quien cuenta con el apoyo de Caselles. En Radio Sarmiento, la presidente del partido sostuvo que le llamó la atención la movida porque no fue lo que acordó con Rueda.