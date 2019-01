Partidas. Espejo (a la izquierda) dejará su banca porque va como candidato a intendente en Iglesia con un partido municipal. Maza Pezé rechazó la chance de reelección para ser jefe comunal, pero se quedó sin lugar en el oficialismo.

En las negociaciones dentro del frente Todos en el armado electoral, las autoridades del bloquismo, principal socio del PJ, están por cerrar la misma cantidad de candidatos a diputados por departamento que en 2015, con algunas variaciones. Una de las novedades es que el partido de la estrella perdería casi con seguridad el lugar de la banca en Iglesia en manos de un justicialista, aunque ganaría el mismo espacio en Zonda, al recobrar a un legislador que hace cuatro años atrás había jugado por otro frente. Sí está confirmado que el postulante para la Legislatura por Angaco será un bloquista, Héctor Pezé, luego de que su sobrino, Carlos Maza Pezé, rechazara el ofrecimiento de competir otra vez por el cargo que tiene dado que quiere ser candidato a intendente. Y todo va encaminado a que la fuerza política que fundó Cantoni retenga Chimbas, en poder de Andrés Chanampa.

El diputado es la segunda figura más importante del departamento, sólo detrás del intendente. Y si bien está abocado al ámbito legislativo, si cuenta con habilidad política puede crecer en su propio territorio y proyectarse. En el caso del oficialismo, la elección del diputado departamental está en manos del gobernador Sergio Uñac, quien es un hecho que buscará la reelección y apuntará a tener gente de su proyecto en la Legislatura. En ese contexto, la presidente del bloquismo, Graciela Caselles, y el titular de la Convención, Luis Rueda, vienen tallando y acercando nombres y propuestas.

El partido de la estrella ha hecho de Iglesia su bastión, al igual que la banca departamental. Los éxito vienen desde 2007 y el representante legislativo por tres períodos ha sido Jorge Espejo. Pero este decidió no ir de nuevo por el escaño dado que en esta ocasión no quiso acompañar en la fórmula ni a Marcelo ni Mauro Marinero, quienes entre ellos definirán quien será el candidato a la jefatura comunal. ¿El motivo de Espejo? Su pelea con los caciques que se vienen repartiendo el poder en la comuna. Su distanciamiento es tal que les dará pelea con un partido municipal, con el que se referenciará en Uñac para captar algo de su arrastre, aunque no podrá llevarlo en su boleta. Al no ir Espejo como candidato a diputado, es casi seguro que el elegido será Mario Salinas, presidente de la Junta del PJ iglesiano, revelaron fuentes calificadas.

El bloquismo apuesta a compensar la pérdida de esa banca con la de Zonda. El legislador hoy es Edgardo "Chango" Sancassani, quien en 2015 ganó el lugar de la mano del frente que encabezó el basualdismo. En ese entonces, el "Chango" estaba alejado de la conducción partidaria. Pero con el paso del tiempo regresó a la estructura orgánica y tiene chances de ir otra vez por el escaño. La puerta se le abrió porque el que sonaba, el justicialista Oscar Villalobos, irá a internas con el actual jefe comunal, el bloquista Miguel Atampiz, quien también había ganado hace cuatro años con el frente opositor, pero regresó a las filas partidarias.

En Angaco se dio una situación inédita. Maza Pezé es el actual diputado y tuvo la propuesta para seguir y competir por la reelección, pero la rechazó porque apostaba a ir a las PASO por la Intendencia. El desplante causó malestar en la cúpula bloquista y el legislador se quedó fuera del armado de alguna lista, por lo que la alternativa que le quedó es ir en otro frente, como San Juan Primero. Su reemplazante será su tío Héctor Pezé, exintendente y exdiputado del departamento.

En Chimbas, todo está encaminado para que Chanampa vaya otra vez por el cargo legislativo.

Más detalles

Composición

La Legislatura tiene 36 diputados. El justicialismo tiene 19, le sigue el basualdismo con seis y el bloquismo, con cuatro en total. Hay representantes de la UCR, Actuar, Dignidad Ciudadana, el Frente Renovador y el bloquismo disidente.

Ingreso

De los 36 diputados de la Cámara, 19 representan a los departamentos. Los 17 restantes son elegidos a través del sistema proporcional, es decir, a través de los votos que obtiene cada fuerza política dentro de una fórmula establecida.

Proporcionales

El bloquismo tiene hoy un diputado que ingresó por el sistema proporcional. Se trata del iglesiano Mauro Marinero. Según las fuentes, el exintendente debe definir con su hermano Marcelo, actual jefe comunal, quién se calzará el traje de candidato para el sillón comunal. La decisión, según habían manifestado, se basará en cómo midan en las encuestas que tengan. Si Mauro Marinero fuera como candidato por la Intendencia, se abriría la vacante en la diputación proporcional para el bloquismo. El listado de postulantes para la Cámara por ese sistema es confeccionado exclusivamente por el gobernador Sergio Uñac y es casi un hecho que el partido que fundó Cantoni tendrá un lugar con posibilidad de ingresar a la Legislatura. En las filas bloquistas esperan la decisión de los Marinero y después se verá quien es el candidato en ese lugar, indicaron las fuentes.