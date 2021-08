El bloquismo, que conduce el postulante a diputado nacional por el Frente Todos, Luis Rueda, cargó fuerte contra aquellos afiliados que compiten y apoyan a otra alianza electoral. Seis dirigentes del partido de la estrella que juegan en Juntos por el Cambio ya fueron suspendidos y van camino a ser echados por no haber cumplido con lo que indica la Carta Orgánica partidaria, que establece que deben recibir la máxima sanción aquellos que sean candidatos en listas no habilitadas por la estructura orgánica o que respalden a un frente distinto al que participe el bloquismo. Según la norma, la suspensión se produjo de manera automática, aunque un miembro del partido presentó ante el Tribunal de Disciplina una denuncia para que los seis dirigentes sean castigados. Si bien la definición quedó en manos del organismo, la presentación cuenta con el peso de la firma de Rueda, quien señaló que "corresponde la desafiliación porque así lo indica la Carta Orgánica".

La embestida encarada por el presidente bloquista había sido adelantada por DIARIO DE CUYO. Los que están en la mira son los precandidatos a diputado nacional suplentes de Juntos por el Cambio, Franco Marchese y María de los Ángeles Moreno; además de los dirigentes Juan Domingo Bravo, César Aguilar, Enrique Conti y José Anselmo Aballay. Rueda había adelantado que iba a ir contra ellos por no acatar las decisiones partidarias.

Según explicaron el titular del bloquismo y el apoderado legal del partido, Alejandro Genest, la suspensión para los seis afiliados se produjo de manera automática, "tal como lo marca la Carta Orgánica". Ahora, la denuncia la hizo el prosecretario administrativo del Comité Central, Raúl Sánchez, la cual contó con la firma de Rueda. En el escrito se resalta que los involucrados "han adoptado conductas en contradicción con la decisión orgánica partidaria" y que las han hecho "de un modo flagrante y evidente", como los casos de Marchese y Moreno, que son precandidatos suplentes en la lista de Juntos por el Cambio.

Si bien Rueda indicó que "será el Tribunal de Disciplina el que deberá definir la sanción a aplicar a cada uno de ellos", opinó que "corresponde la desafiliación porque así lo indica la Carta Orgánica". Además, dijo que no hay diferencias entre los candidatos Marchese y Moreno y los dirigentes que acompañan a la principal alianza opositora porque "la sanción corresponde a todos aquellos que expresen o manifiestan públicamente su apoyo a otro candidato que no sea el que acordó el partido".

La decisión de ir contra aquellos que no acatan el mandato partidario había generado críticas de los denominados disidentes, ya que indicaban que, si eran desafiliados, lo mismo debía ocurrir con Jorge Espejo y Carlos Maza Peze, que en 2019 jugaron por fuera del partido, en otros espacios, y ambos fueron electos intendentes (de Iglesia y Angaco, respectivamente). Según Rueda, en esa oportunidad, quien era presidente, Graciela Caselles, tomó la decisión de no castigar a los dirigentes porque, al parecer, Espejo y Maza Peze, manifestaron de buena fe y puertas adentro del partido, su intención de ser candidatos en otra fuerza. Dicha situación no se ha dado ahora, por lo que los disidentes deben ser castigados, aplicando lo que indica la Carta Orgánica, indicó el presidente.

La movida contra dirigentes que jueguen o apoyen otro espacio fue sancionada en 2017 por la Convención Bloquista, que por entonces presidía Rueda. La postura contó con el respaldo de los sectores y se aprobó por unanimidad.

Cambios partidarios

La Carta Orgánica del Bloquismo fue modificada en 2017. El cambio permite suspender de manera "automática" a quienes "participen como precandidatos o candidatos por partidos, alianzas y/o listas no habilitadas orgánicamente" y "avalen públicamente y explícitamente a precandidatos o candidatos" de otros partidos.