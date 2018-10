Búnker. Guillermo Ruiz Álvarez, expresidente de la Caja, atendía de manera particular en la oficina de calle Rivadavia y Estados Unidos. Fue filmado por la denunciante durante una reunión, en la que exigía el pago de cheques.

Javier Ruiz Álvarez, con el patrocinio de su hermano Guillermo, habían logrado en 2016 la sentencia de ejecución de un cheque por 52.670 pesos de la cuenta de Natalia Alaniz en el Banco Patagonia. Como no había fondos en la cuenta, consiguieron el embargo de bienes como un televisor, un microondas y un aire acondicionado, los cuales se iban a subastar para cobrar el documento. DIARIO DE CUYO accedió a los detalles de la demanda que lleva los nombres de los protagonistas, la cual ya está en poder del juez Martín Heredia Zaldo, del Cuarto de Instrucción, que requirió dicho expediente. ¿Cuál es el tema con la ejecución de dicho cheque? Es que Alaniz había denunciado que se lo entregó a Renzo Tinto como garantía de un préstamo que este le dio por fuera del sistema bancario. De hecho, la mujer contó que le terminó pagando a este último, en concepto de capital e intereses, mucho más de lo que había pedido y encima, le ejecutaron la garantía. Es decir, perdió por partida doble. ¿Cómo llegó el cheque a manos de los Ruiz Álvarez? Es lo que la Justicia tratará de establecer y valorar si se trata de una prueba importante. La denuncia es gravísima, ya que la comerciante aseguró que Tinto le confesó que el documento estaba en poder de los hermanos porque eran ellos los que tendrían una mesa de dinero, desde donde prestarían plata con fondos de la Caja de Acción Social, repartición que presidía Guillermo Ruiz Álvarez, y que pretendían el cobro sí o sí, señalaron fuentes calificadas.



Además de contar con dicho expediente de ejecución de cobro, el magistrado allanó el jueves la oficina particular de Guillermo Ruiz Álvarez y ayer, la casa en la que vive Alaniz. También se llevó a cabo el procedimiento en el hogar de su exesposo, Marcelo Bustos, informaron fuentes judiciales. ¿Por qué se realizó la medida contra este último? Sucede que la mujer, cuando convivían, había pedido en 2013 un primer préstamo a Tinto y como respaldo le dio un cheque de 40 mil pesos de la cuenta de Bustos en el Banco Galicia. La comerciante resaltó que, pese a haber desembolsado más de lo que había solicitado, también le ejecutaron el documento vía judicial. Si bien este medio no accedió a la demanda, las fuentes aseguraron que los que la iniciaron fueron Tinto con la representación de Guillermo Ruiz Álvarez. Dicho expediente se tramitó en el Cuarto Juzgado Civil, que está en poder del juez Heredia Zaldo. Encima, de acuerdo a la denuncia, el cheque tenía fecha límite de cobro en 2014, pero habría sido adulterado para que el plazo se extendiera hasta 2017.

Los delitos que le imputó la fiscal Ana Lía Larrea a los Ruiz Álvarez y a Tinto son excarcelables.

Las medidas que llevó a cabo el magistrado fueron solicitadas por la fiscal de Instrucción Ana Lía Larrea, quien además pidió la indagatoria para los Ruiz Álvarez y Tino como presuntos autores de los delitos de usura, peculado, defraudación y adulteración y uso de documentos falsos. Las fuentes señalaron que Heredia Zaldo analizará toda la prueba que vaya recolectando para definir si lleva a cabo los interrogatorios y cuándo.



En el allanamiento a la oficina del extitular de la Caja, quien fue desplazado por el gobernador Sergio Uñac (ver página 2), los uniformados se llevaron computadoras, celulares y documentación, dijeron las fuentes. Alaniz había llegado a ese lugar para reunirse con Ruiz Álvarez, a quien filmó con una cámara oculta, además de grabar cuando salía Tinto y este le dijera a un custodio que la dejara pasar porque iba "a ver al Guille". En el diálogo, el abogado reconoció que tenía uno de los cheques, aunque le exigió que pagara los dos, según la denuncia.



Claves

Préstamo

Natalia Alaniz le pidió dos préstamos a Tinto. Pagaba cuotas del capital e intereses del 10 al 12 por ciento mensual. La mujer denunció que devolvió más de lo que había solicitado, pero dijo que el reclamo de pago continuó.

Cuotas

5.000

Es el monto que dijo que llegó a pagar la denunciante por los préstamos de Tinto, en concepto de capital e intereses. Señaló que después no hubo monto y fue "cualquier cosa".

Ejecución

Alaniz señaló que, por el crédito informal, había presentado como garantía dos cheques: uno de 52.670 pesos y otro de 40.000. Pese a que dijo que había devuelto el préstamo, le ejecutaron los documentos para su pago.

Adulteración

Según la denuncia y fuentes calificadas, uno de los cheques fue adulterado, ya que tenía vencimiento en 2014, pero se extendió la fecha a 2017 para poder ejecutar el cobro. Habría una pericia que constató la adulteración.

Intermediación

Cansada de pagar y de las ejecuciones, Alaniz logró sacarle a Tinto, supuesto intermediario, quién tenía los cheques que le había entregado a él. Según le dijo este hombre, los documentos estaban en poder de los Ruiz Álvarez.

Grabación

Alaniz se reunió con Guillermo Ruiz Álvarez y lo filmó con una cámara oculta, al igual que a Tinto, quien salía de la oficina. De acuerdo a la denuncia, el exfuncionario le exigió el pago de los dos cheques.