Examen. El último gran concurso que lanzó el máximo tribunal judicial fue en 2015. Hubo 15.000 inscriptos, pero tras una depuración, quedaron unos mil.

El nuevo concurso de ingreso al Poder Judicial comenzará el próximo martes con el proceso de inscripción que durará hasta el viernes 14. El mecanismo consta de una serie de etapas que deben atravesar los postulantes y en las mismas no habrá puntaje, pese a que el cortista Guillermo De Sanctis había señalado que no se descartaba incorporar dicho valorador. De esa manera, la Corte seguirá teniendo el margen de discrecionalidad al momento de seleccionar las personas que ingresen a ese poder del Estado.



Según explicó De Sanctis, el motivo de no innovar en el proceso se debe a que no siempre los mejores puntuados son los más aptos para el desempeño. Así, puso como ejemplo el trabajo en mesa de entrada, en el que se debe tener en cuenta otros factores como el trato al público. Esa cualidad podrá ser detectada en la entrevista personal que prevé el mecanismo de selección.



Además, el cortista aseguró que "el poder de discrecionalidad es absolutamente legal" y destacó que el Poder Judicial sea el único de los tres poderes del Estado que cumple con la Constitución provincial al encarar un examen para cubrir puestos.



Los aspirantes deberán manifestar su interés a través de la página web: www.jussanjuan.gov.ar. Los requisitos necesarios para participar es ser mayor de edad, tener el secundario completo y para aquellos mayores de 35, presentar una declaración jurada de los aportes que tuvieran en el sistema previsional. Hasta el momento no hay fecha del examen, pero el secretario Administrativo de la Corte, Javier Vera, indicó que será entre la última semana de septiembre y la primera quincena de octubre.



La prueba constará de cuatro pasos: un testeo dactilográfico, en el que los aspirantes deberán escribir al menos 140 palabras en cuatro minutos; un examen de ortografía, en el cual deben corregir el 70 por ciento de un texto en cinco minutos; una prueba teórica respondiendo 100 preguntas en 90 minutos (deben tener el 71% correcto), del tipo verdadero o falso (cuyo material de estudio será publicado en la página web del Poder Judicial), y finalmente una entrevista personal con integrantes de la Corte de Justicia.

Vacantes

70 Es la cantidad de cargos vacantes que se generan al año en todos los estamentos del Poder Judicial por jubilaciones, según habían informado en la Corte de Justicia.