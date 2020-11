Esta semana, el IPV le hará cambios a la Operatoria Individual, la línea de créditos para la construcción de viviendas para aquellas familias que cuentan con un terreno. La modificación se centrará en los requisitos para acceder al préstamo, ya que, de los dos salarios mínimos vitales y móviles (SMVM) se pasará a tres, por lo que una familia necesitará 56.700 pesos y no los 37.800 que hacen falta hoy. Según indicaron desde la repartición, el cambio se vio obligado por el crecimiento que tuvo el monto del crédito que, en un año, subió un 40,8 por ciento, esto es, 4,2 puntos más que la inflación. Así, alcanzó los 3 millones de pesos. Con esta cifra, la normativa plantea una traba, dado que el valor de la cuota no puede superar el 20 por ciento de los ingresos del grupo familiar. Esto significa que dos salarios mínimos vitales y móviles no alcanzan para pagar un crédito de 3 millones de pesos. Por eso, serán necesarios al menos tres sueldos como base.

El cambio de los requisitos fue confirmado por el titular del IPV, Marcelo Yornet, quien indicó que el monto de la operatoria alcanzó los 3 millones de pesos. Según señaló, se llegó a ese valor gracias a la modificación que hizo la gestión uñaquista a la ley del organismo para que el importe de las cuotas que pagan los beneficiarios y los créditos que otorga la repartición se actualicen con el tiempo y, así, el IPV pueda contar con recursos que permitan continuar con la construcción de casas. Eso se logró con la incorporación de las Unidades de Vivienda (UVI), índice que es publicado diariamente por el Banco Central y que, entre otras cosas, varía de acuerdo al costo de la construcción. En esa línea, la repartición estableció que cada metro cuadrado construido equivale a 896 UVI y, teniendo en cuenta que el IPV financia hasta el 80 por ciento del hogar para un proyecto de 80 metros cuadrados, se otorga un préstamo por 57.344 UVIs. A septiembre del año pasado, el valor de dicho índice se ubicó en 36,32 pesos, por lo que el monto de la Operatoria Individual fue de 2.082.734 pesos. A un año, la UVI llegó a 51,15 pesos, por lo que el crédito se elevó a 2.933.145 pesos. Así, el monto subió 40,83 por ciento en un año, mientras que la inflación en ese periodo fue de 36,6 por ciento. La diferencia fue de 4,2 puntos a favor del crédito del IPV. El viernes, el monto actualizado de la UVI fue de 54,39 pesos, por lo que el valor del préstamo llegó a los 3.118.940.

Yornet explicó que, con ese monto, "se presentó un conflicto y es que, como el valor del préstamo se ha ido tan alto, cuando se hace el cálculo para el pago de la cuota, que no puede superar el 20 por ciento de los recursos familiares, ese canon no alcanza para pagar todo el préstamo. Por eso, hay que incrementar el requisito para acceder y llevarlo a, al menos, tres SMVM. Sin esta actualización, el IPV nunca va a poder recuperar los montos de los créditos que otorga".

En un ejemplo, si se tiene en cuenta que el SMVM se ubica hoy en 18.900 pesos, para ser beneficiario de la operatoria hace falta que el grupo familiar acredite fondos por el doble (37.800 pesos), por lo que la cuota a pagar por mes no puede superar los 7.560 pesos (el 20 por ciento de los ingresos). Pero con ese valor de cuota se alcanza a pagar un crédito de 2.721.600 pesos a 30 años, cuando hoy asciende a 3.118.490 pesos. Ahora, si el requisito se sube a tres SMVM, la familia deberá probar ingresos por 56.700 pesos y podrá abonar una cuota de hasta 11.340 pesos. Así, "el IPV no se verá desfinanciado", dijo Yornet.

Préstamos

300 Es la cantidad de créditos "activos" que tiene el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) en la actualidad, señaló el director Marcelo Yornet.

Requisitos

Para acceder a la operatoria, el interesado debe contar con un terreno, sus ingresos familiares no deben superar ocho SMVM y no ser propietario de viviendas. Además, no tiene que haber sido adjudicatario de casas financiadas por el Estado.

Actualización del salario mínimo vital y móvil

El Gobierno nacional estableció actualizaciones para el salario mínimo vital y móvil (SMVM). El valor se ubica hoy en 18.900 pesos, pero para diciembre será de 20.588, mientras que para marzo de 2021 aumentará a 21.600 pesos. Los incrementos en el SMVM serán claves para determinar los recursos necesarios que deberá demostrar una familia para acceder a la operatoria, ya que, el mes que viene, se deberá acreditar fondos por 61.764 pesos y desde marzo por 64.800 pesos. Con este último valor, el beneficiario podrá pagar cuotas hasta de 12.960 pesos. Hoy, la cuota es de 7.560 pesos. Así, la suba será del 71,4 por ciento.

De acuerdo con el artículo 115 de la Ley de Contrato de Trabajo (Ley N´ 20.744), el salario mínimo vital y móvil se define como "la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión".

La misma norma establece que "todo trabajador mayor de 18 años tendrá derecho a percibir una remuneración no inferior al salario mínimo vital y móvil que se establezca, conforme a la ley y por los organismos respectivos".