Siguiente nivel. Los apoderados de los frentes electorales y partidos deben presentar hoy las listas de candidatos en la Secretaría Electoral del Juzgado Federal Nº1. Tras el control se lleva a cabo la oficialización.



En la mitad de los espacios políticos que jugarán en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 11 de agosto, en las que se definirán los candidatos a diputados nacionales para la competencia final del 27 de octubre, tenían cocinadas sus listas el viernes. En este grupo estuvo el Frente de Todos, el sector de Marcelo Orrego en Juntos por el Cambio, el Frente de Izquierda y Dignidad Ciudadana. El resto las terminó de definir el sábado, al límite del cierre de la presentación ante las Juntas Electorales partidarias y de los frentes. En estos (la UCR y el PRO, Consenso Federal y Nueva Dirigencia) hubo negociaciones y repaso de estrategias hasta último momento y en algunos se vivieron cruces y tensiones. Situaciones que en menor o mayor medida experimentaron los primeros, con la diferencia que las resolvieron con anticipación.

Fue el detrás de escena del armado de listas, cuyo paso legal seguirá hoy con la presentación en la Secretaría Electoral del Juzgado Federal Nº1, en donde harán el control para la oficialización. Las alianzas y agrupaciones tuvieron que cumplir con el requisito de la ley de paridad de género que establece la ley nacional, la cual estipula una distribución mitad y mitad de puestos entre hombres y mujeres de manera intercalada.





Frente de Todos

Sergio Uñac, líder de la coalición local, ya había definido que el primer lugar de la lista quedara para José Luis Gioja y el segundo para Graciela Caselles, en el acuerdo que el PJ tiene con el bloquismo. Según las fuentes, en el laboratorio oficialista se pensó en una mujer para el tercer casillero de los titulares, pero la ley de paridad de género determina que la ubicación de los candidatos hombres y mujeres sea intercalada, es decir, uno y uno. Así, ganó lugar la figura de Gerardo Torrent, actual subsecretario de Hacienda, militante de Pocito, del riñón de Uñac y que había sonado como candidato a intendente. Su elección representa la "presencia" del Gobernador en la lista, indicaron las fuentes. A su vez, significó oxígeno frente a los dos primeros postulantes que llevan un largo recorrido y varios años en competencias electorales. La misma lógica se aplicó en los suplentes, con rostros jóvenes provenientes de la JP.

Frente Juntos por el Cambio

La lista que encabeza el radical Eduardo Castro fue la última que se definió. En los papeles, es la más ligada al Gobierno nacional, al punto de que en segundo lugar va Flavia Gil, del Pro. De hecho, la nómina se llama Defensores del Cambio, el nombre de los voluntarios que defienden la gestión presidencial. En señal de amplitud, el tercer lugar quedó para el bloquista disidente Franco Montes. Si bien el macrismo local metió a una de las suyas, el apoyo partidario en realidad está en la lista que conduce Marcelo Orrego. La estrategia (aceptada por el PRO, según las fuentes) es que este último y los suyos muestren cierta autonomía debido al alejamiento que exhibió de Macri en los comicios provinciales. Por eso, en algunos basualdistas llamó la atención que el elegido para el tercer casillero fuera Rodolfo Colombo, que si bien es de Actuar, es funcionario nacional en Anses. Según las fuentes, se privilegió el caudal que pueda tener en Capital.

Frente Consenso Federal

Sus integrantes fueron los que más discutieron la conformación de listas. El Socialismo tuvo serias diferencias con la Cruzada. Desde esta fuerza habían adelantado que iban a presentar su propia nómina que, como todo indicaba, lideró Nancy Avelín. Al final, mecharon candidatos con Libres del Sur, que conduce Mauricio Chanquía, que fue en segundo término. El Partido Socialista también presentó lista con Conrado Suárez. El otro socio, ADN, no aportó postulantes. Sus referentes, Martín Turcumán y José Peluc, habían apostado a un frente provincial con boleta corta (sin candidato presidencial) para tratar de romper la grieta. De hecho, entablaron diálogo con Orrego cuando este analizó ir en soledad con Producción y Trabajo, pero no se dio. Así, para la legislativa apuntaron a la unidad y como no se concretó, decidieron acompañar, pese a que tuvieron ofrecimientos de ambas listas. En la fuerza no quisieron exponerse debido a que ven una fuerte polarización.

Frente de Izquierda

En base al lineamiento nacional, hubo un reparto de puestos entre todos los socios en la lista de consenso. La Nueva Izquierda y la Izquierda Socialista, que tienen personería política en la provincia, metieron a sus candidatos en los primeros lugares. El Partido Obrero y el de los Trabajadores Socialistas, que fueron como adherentes, tuvieron lugares en el resto de la nómina.

Partido Dignidad Ciudadana

La agrupación fue la primera que definió sus candidatos luego de decidir competir en soledad para las legislativas nacionales. De esa manera, Gustavo Fernández y Federica Mariconda fueron elegidos para los primeros lugares. La dupla fue la que jugó para la Gobernación en las elecciones locales. Ya tienen cierta instalación, aunque corren desde atrás. El tercer puesto quedó para Máximo López.

Partido Nueva Dirigencia

La agrupación a nivel nacional da libertad de acción a los partidos de distrito, por lo que Marcelo Tejada, presidente local, decidió jugar por su cuenta para seguir con la instalación de la fuerza política. El dirigente social encabeza la lista y como compañera eligió a Ivonne Castro, la funcionaria transexual que había competido como candidata a diputada departamental por 9 de Julio.