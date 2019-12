El exintendente de Angaco, José Castro, se presentó hoy en el Quinto Juzgado de Instrucción por la causa que lo tiene en la mira por el uso de maquinarias y empleados municipales en un terreno privado ubicado en Chimbas.

El exjefe comunal no declaró y sólo se informó de la causa en su contra. Al retirarse, apuntó contra los concejales que lo denunciaron. "Por no haber hecho favores hemos tenido que afrontar esta denuncia, siempre he sido inflexible a los pedidos extrapolíticos de los concejales", dijo.

Castro está imputado por los delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, en perjuicio de la administración pública. Todo comenzó en octubre de este año cuando el concejal José Risueño radicó una exposición policial en la que aportaba elementos que indicaban que las máquinas y los empleados del municipio de Angaco estaban realizando tareas de relleno y nivelación de suelos en un predio de Chimbas. Fue así que el edil y sus pares pusieron la denuncia contra el ex jefe comunal en la Fiscalía de Instrucción que dirige Claudia Salica. Luego de solicitar medidas previas, como la declaración de los trabajadores y la titularidad del terreno, la representante del Ministerio Público pidió que se abra la investigación contra Castro, planteo al que accedió el juez Benedicto Correa.