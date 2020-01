El fondo especial que financia obras municipales acumuló 200 millones de pesos en 2019 y este año está previsto que se sumen otros 300 millones, por lo que la gestión uñaquista girará un total de 500 millones a las 19 comunas de acuerdo a los porcentajes que tiene cada una en el esquema de coparticipación. Eso sí, los intendentes deben presentar proyectos hasta el 31 de marzo, los cuales deben ser aprobados técnicamente. Y, además, deben cumplir con las reglas de la Ley de Responsabilidad Fiscal como contener el gasto corriente, la incorporación de personal y el endeudamiento. El que no respete los requisitos, perderá el cupo y se redistribuirá en el resto.



El fondo es el de Desarrollo Regional (Fodere), el cual se alimenta de la coparticipación. Es que de la masa de recursos de la recaudación local y nacional que se destina al reparto entre los municipios, el tres por ciento va a parar al Fodere. Para las comunas es otra fuente de financiamiento para poder costear obras que demandan los vecinos o aquellas que signifiquen mejoras para los departamentos.



La fuente principal de dinero sigue siendo la coparticipación, que en su primer año de funcionamiento en la gestión uñaquista reflejó un aumento del 77,41 por ciento en la comparación entre 2019 y 2018 (Ver recuadro).



El Fodere comenzó a nutrirse de plata el año pasado, por lo que los municipios presentaron sus iniciativas que giraron mayoritariamente en la instalación de iluminación led, infraestructura deportiva y pavimentación. Pero debían regirse con las pautas fiscales establecidas en el presupuesto 2018. Según reconocieron la ministra y el secretario de Hacienda, Marisa López y Gerardo Torrent respectivamente, las comunas incumplieron con algunas de las condiciones, por lo que el año pasado se decidió que lo que se acumulara en el fondo se incorporara a lo de 2020. Entre los requisitos figuraban que los jefes comunales debían mantener congeladas las vacantes de cargos políticos a diciembre de 2015. Además, en Hacienda admitieron que había un ítem que se prestaba a varias interpretaciones, como el punto que hacía referencia a eficientizar la recaudación, un punto flaco en todas las comunas. Hubo voces que sostenían que con la incorporación de un sistema de datos se lograba tal objetivo. Otras señalaban que tal fin se conseguía si se enviaban más deudas a ejecutar o si se recaudaba más entre un año y otro, teniendo en cuenta la inflación. Frente a ese escenario se decidió la postergación y, ahora, los intendentes deberán cumplir con las pautas de la Ley de Responsabilidad Fiscal, cuyas condiciones se fijaron a través de procedimientos y manuales. Entre los requisitos se encuentran que el gasto corriente no debe aumentar más allá del nivel de la inflación, que deben contener los cargos de planta permanente y no endeudarse en el año por arriba del 10 por ciento de los recursos corrientes.



Entonces, para este año, está previsto que el Fodere acumule unos 500 millones de pesos. En este mes, los intendentes deben presentar la información fiscal y hasta fines de marzo deben tener sus proyectos, que pueden ser nuevos o los presentados en 2019, actualizados. Hacienda realizará la evaluación y los que no cumplan perderán sus cupos y los montos se redistribuirán entre los que sí tengan en regla sus pautas fiscales.

Coparticipación

9 Mil millones de pesos recibirán los municipios en concepto de coparticipación, de acuerdo al presupuesto 2020. Representa un aumento del 55,32 por ciento con respecto a 2019.

Obras municipales

500 Millones de pesos embolsarán las comunas del Fondo de Desarrollo Regional (Fodere). La partida viene con 200 millones de pesos de 2019 y este año acumulará 300 millones más.

Emergencia

5 Es el porcentaje de la coparticipación que se destina a un Fondo de Emergencia Municipal, el cual está destinado a ayudas ante inclemencias climáticas y económicas.

Debut con un saldo positivo

La gestión uñaquista estrenó el año pasado el sistema de coparticipación y reveló que la provincia giró un 77,41 por ciento más de recursos para las comunas que en 2018, muy por arriba de la inflación, que estará por arriba del 50 por ciento. En números, los municipios recibieron casi 6.162 millones de pesos en 2019 frente a los 3.473 millones que embolsaron en el periodo anterior. En el balance, Ullum, Angaco, Calingasta, Valle Fértil, Sarmiento, Pocito, San Martín y Santa Lucía percibieron más del doble que en 2018. El resto también tuvo incrementos significativos y sólo los aumentos de Capital y Caucete estuvieron por debajo de la inflación acumulada, pero recibieron compensaciones (de 97 millones y 15 millones de pesos respectivamente) y a ambos les queda una más, la correspondiente al último trimestre de 2019, que se definirá este mes.