El pasado sábado, un día antes del desarrollo de las elecciones en San Juan, comenzó a viralizarse un supuesto audio en el que se oía una voz que daba indicaciones para que la gente que votara a candidatos del PJ en Rawson recibiera a cambio una bolsa de mercadería. Junto al audio se indicaba que quien hablaba era Emiliano Paradiso, actual director de Juventudes y que fue candidato a diputado por Rivadavia. Ahora, el funcionario salió a hablar del tema, negó ser quien habla en el audio y aseguró que ya hizo la denuncia por el hecho en la Policía.

"En la mañana de hoy decidimos comunicar a la sociedad la verdad sobre ese montaje que se armó con malicia. El día sábado en la tarde comenzó a circular el audio que, no es mío, tal vez tiene una voz simular, pero claramente no es mi voz. Ese audio estaba en un montaje en el que pusieron mi cara. Al principio no le di importancia, dije 'son cosas de la política'. Yo soy un dirigente joven y es la primera que me toca la responsabilidad de ser candidato a diputado, este tipo de jugadas era de esperar", comenzó contando Paradiso en diálogo con el programa Demasiada Información, de radio Sarmiento.

San Juan, Emiliano Paradiso (director de la juventud): "tenés que decirle que cuando vayan a votar dentro del aula se saquen una foto con el voto de Uñac"... pic.twitter.com/kEpaJgR3pK — Doctor House (@Bobmacoy) May 14, 2023

Sin embargo, agregó: "El domingo sólo hice un descargo en una red social. Pero después, ese mensaje comenzó a tomar carácter público y, al mismo tiempo, empezaron a descalificarme personalmente, sobre todo dirigentes de la oposición que obviamente desconocen la veracidad de este hecho. Por eso, en el día de ayer decidimos, junto con mi abogado, hacer la denuncia en la División de Delitos Especiales de la Policía para que se pueda investigar qué pasó y desvincularme de ese presunto audio".

En relación a quienes pueden no creerle, el funcionario indicó que, "sé que hay gente que no va a creer. Pero, los invito a que me escuchen, mi tono de vos no es ese. Segundo no es mi terminología, no hablo así. Y, además, habla de Rawson, yo no era candidato en Rawson y tampoco vivo en Rawson. O sea, claramente ha existido una intención política de dañar mi imagen. El tema es que trascendió lo político y comenzaron a atacarme desde lo personal y ahí ya se pasa claramente un límite".