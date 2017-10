Paso clave. Ana María Obredor, Pablo García Nieto, Amanda Días y Cristina Pintor se reunieron con Abel Soria Vega para un trámite vital del Jury.

La fecha límite que tiene el Jurado de Enjuiciamiento para definir si acepta o rechaza la denuncia contra el juez penal Guillermo Adárvez es el 8 de noviembre. Sin embargo, fuentes calificadas revelaron ayer que la decisión estará antes. Dicha definición es trascendental, ya que si admiten la presentación que realizó el abogado Antonio Falcón, se disparará el proceso que contempla el traslado de las actuaciones al fiscal General para que vea si acusa o no al magistrado. En cambio, si no le hacen lugar, la causa se archiva.



El cortista Abel Soria Vega, los diputados Pablo García Nieto y Amanda Días, y las abogadas Cristina Pintor y Ana María Obredor, integrantes del Jurado, se reunieron ayer y cumplieron con el trámite llamado "poner los autos a despacho", es decir, que el expediente esté a disposición y al análisis de los miembros para decidir sobre la denuncia. Antes, el cuerpo colegiado había postergado ese paso a la espera de dos resoluciones judiciales, pero finalmente se inclinó en tomar la resolución para evitar demoras.



La denuncia contra Adárvez apunta a que habría incurrido en irregularidades al procesar y al detener por 136 días a Sebastián Merino, por la presunta violación de una joven de 36 años, hija del exdiputado bloquista Alfredo Castillo. Falcón cuestionó que el magistrado no se apartara por la amistad que tiene con el exlegislador y que este hiciera la denuncia y no la víctima.