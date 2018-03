El ministro de la Corte de Justicia, Guillermo De Sanctis, pasó por el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento y señaló que le gustaría que una mujer llegue al máximo tribunal. Además, habló de las auditorías que están realizando en los juzgados, de los casos en los que están implicados funcionarios judiciales y de los parientes en la Justicia, entre otros temas.

- ¿Cómo estalló el sumario contra la jueza civil María Elena Videla, a quien le abrieron el proceso por morosidad y mal clima laboral?



- A través de una auditoría de la Dirección de Control de Gestión, Calidad y Estadística, antes de la denuncia de empleados, salió a la luz el estado del juzgado, de alguna morosidad, del manejo de expedientes y los tiempos para resolver. La auditoría tenía un capítulo que remarcaba el mal clima laboral. El ambiente empeoró porque la magistrada se enojó. Llamaba a su personal y les decía por qué me denunciaste. Entonces, decidimos suspenderla preventivamente para que el sumario se lleve en paz y que la doctora Videla se defienda con todas las herramientas que tenga a mano.



- ¿El juzgado se puso al día?



- Están trabajando en eso. Tengo que corroborarlo, pero no.





- ¿Esa situación se repite en otros juzgados?



- En general no. Hay algún par de casos en los que también tomamos medidas, como en un juzgado laboral, pero no se suspendió a la jueza sino que se la apercibió.





- ¿A quién?



- A la titular del Tercer Juzgado Laboral, la doctora Rodríguez. Se está poniendo al día, ahí también había una morosidad, con más de 100 sentencias atrasadas. Y también trasladamos cinco empleados que fueron repuestos y mandamos el equipo móvil para que se pusiera al día.





- Ante estas medidas, ¿el resto de los jueces se molestaron y tuvieron una actitud corporativa?



- No me consta ese espíritu o actitud corporativa. Nadie tapó nada con el tema de la doctora Videla. No hay conducta objetiva de que los jueces tiendan a obstruir nada. Al contrario, hay buena relación.





- ¿Por qué el presidente de la Corte, Abel Soria Vega, no habla con los medios?



- No lo sé, no puedo hablar por terceros.



- ¿No es un retroceso que el titular de uno de los tres poderes del Estado no comunique?



- Opino que hay que comunicar.

- ¿Por qué Soria Vega no lo hace?



- No lo sé. La Corte está decidida a comunicar.





- Lo ha decidido, pero el propio presidente no lo cumple...



- La Corte está comunicando, en conferencias de prensa y comunicados.





- Pero enviar comunicados o mensajes de whatsapp no es comunicar, no se puede entablar un diálogo con su titular...



- Yo soy ministro de la Corte y también soy cabeza de poder. El año pasado no me negué a ningún medio de comunicación. La Corte no es Soria Vega, somos los cinco miembros. El tribunal comunica a través de cualquiera de sus ministros.





- Cuando se enteró del escándalo de la fiscal Torres, quien fue denunciada por obstruir un operativo policial en el bar de su hijo, ¿qué sintió?



- Que fue un lamentable hecho, poco feliz.





- ¿Le pareció antiético lo que hizo?



- Creo que sí. Y más cuando se trata de un acto familiar, de la vida particular. No me parece feliz andar por la vida chapeando, aunque no conozco los alcances del acto que ocurrió en esa noche.





- Desde el Foro de Abogados aseguran que el aumento de las tasas judiciales es excesivo...



- No, si se lo analiza en el contexto general. Cuando se inicia una causa civil, especialmente de contenido económico, como las de daños y perjuicios, sí se paga un impuesto que significa un porcentaje del capital que se está demandando. Antes se tenía que pagar el 1,5 por ciento, pero se podía iniciar el juicio con el 50 por ciento y tenía que dejar el equivalente en estampillas de Rentas en 60 fojas. Y después, por cada escrito que se presentara, una estampilla por foja y otra por firma. Cuando se reforma el Código Tributario, se establece el 2,5 para ese tipo de causas, pero por todo concepto. Se deja sin efecto el sellado de actuación, que son esas 60 fojas que de entrada había que pagar. Eso es todo lo que se paga en primera y segunda instancia, porque antes se pagaba un impuesto más cuando se apelaba.





- En el Foro dicen que la gente no va a poder acceder a la Justicia, ¿considera que impacta?



- No. El 2,5 es por todo concepto hasta el segundo cuerpo de expediente, que son 400 fojas. Capaz que si sacamos cuentas es más barato.





- ¿Le gusta el decreto de Macri de excluir del Gobierno a familiares de funcionarios?



- Sí, me gusta, respondo por mis actos. Ahora bien, el ser "hijo de" no debe ser una disminución de la capacidad civil.





- Entonces no está de acuerdo...



- Sí, estoy de acuerdo, va de la mano con la ética pública. Lo que digo es que todos los poderes lo tienen que cumplir. Pero también no puede ser una disminución de la capacidad para acceder a los cargos públicos. Si el "hijo de" ha estudiado, si ha concursado y además es eficiente, sería una discriminación impedirle entrar a un trabajo. Lo que no está bien es meter a 150.





- ¿Va a proponer que el decreto presidencial se implemente en el Poder Judicial?



- No, porque me parece que es sobreabundante, porque ni el presidente lo hace cumplir.





- Pero eso no es el fondo de la cuestión. El tema es si la Corte le va a dar un mensaje a la sociedad, justamente luego de que haya llenado de familiares el Poder Judicial...



- Creo que no hay que hacerlo, porque es sobreabundante. Lo que hay que dar es dar el debate interno, decir basta. Pero a mí esas sobreactuaciones...





- ¿De Macri?



- No sé si de Macri, de cualquiera, son demagógicas e hipócritas.





- Pero Macri impulsó el decreto...



- Estamos hablando hoy de un decreto de Macri, pero si lo hubiera sacado Cristina o Néstor Kirchner o Duhalde me hubiera parecido igual, salvo que al mes empecemos a ver los resultados.





- ¿Qué perfil debe tener el nuevo ministro de la Corte que reemplace a Juan Carlos Caballero Vidal?



- Tiene que tener una sólida formación jurídica, demostrable con sus antecedentes y en la entrevista que se le haga. Debe estar dispuesto a ser un gran gestor.





- ¿Tiene que ser una mujer?



- Sí. El futuro miembro de la Corte debería ser una mujer. Es bueno que la Corte esté integrada por una o más mujeres.





- Usted apuntó a que los jueces fueran en la tarde, ¿lo logró?



- Sí. No sé si todos, pero sí en gran medida.





- ¿Qué porcentaje de funcionarios trabaja en la tarde?



- No puedo dimensionarlo en porcentaje, pero son la mayoría. Más del 50 por ciento.