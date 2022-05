La tercera sesión en la Cámara de Diputados dejó ayer varias perlas. Si bien señalan que no ponen obstáculos, lo cierto es que el giojismo sigue en rol opositor, dado que votó en contra, otra vez, de un proyecto del oficialismo, en este caso, de la posibilidad de que las empresas mineras realicen obras energéticas y puedan descontarlas de lo que pagan en regalías. El bloque del Este también rechazó la iniciativa, mientras que Juntos por el Cambio (JxC), en la votación final, decidió abstenerse, luego de pedir que pase a comisión. El que fue a contramano de sus socios en la principal alianza opositora fue Enzo Cornejo, del Pro, ya que había firmado el despacho de comisión de dicho proyecto, lo que implicaba un aval. Pero, antes del tratamiento, se paró y se fue del recinto, como para no quedar expuesto.

La iniciativa, al final, fue aprobada por 23 votos y el oficialismo (a través de Jorge Barifusa, Eduardo Cabello y Juan Carlos Abarca) asumió el compromiso de incorporar y complementar el proyecto del diputado iglesiano Enrique Montaño, el cual establece que el descuento que se haga de regalías no toque el porcentaje que le corresponde al departamento en el que está enclavado el emprendimiento minero. Fue un punto clave para que los legisladores de comunas cordilleranas y mineras dieran su respaldo.

El proyecto de la gestión uñaquista (ver nota vinculada) apunta a favorecer la inversión minera a través de conceder una ayuda a las empresas para que descuenten de regalías las obras de tipo energético que lleven adelante, como sucede con las obras viales. Este medio había adelantado que se iban a dar cuestionamientos a la iniciativa, los que fueron encabezados en su totalidad por el giojismo, con cierta dosis de virulencia y chicanas. El antecedente de rechazo se había dado en diciembre, con la eliminación de las PASO (ver Pelea por...).

Juan Carlos Gioja destacó que querían que hubiera un nuevo tratamiento en comisión, ya que "no se había trabajado bien". Fue el planteo de Sergio Miodowsky, de JxC, quien expresó que tenían dudas. La moción tuvo tan solo 13 votos y cayó ante los 23 del oficialismo, que impulsó su discusión en el recinto. Así, en el debate, Gioja criticó que hubo una "leve y liviana expresión de motivos" en la fundamentación, que se "están cambiando las reglas de juego de la política minera de San Juan", que no contaron con información y que se pidió la convocatoria del ministro de Minería, Carlos Astudillo, para que explicara los detalles, pero que no hubo respuestas. Incluso, llegó a decir que, como no se va a afectar el porcentaje de regalías de los municipios, impactará en el monto que embolsa la provincia y, a su vez, en los organismos de control, por lo que "va a haber menos recursos para controlar" y se va a "atenuar" lo que se llama la licencia social, que es el aval en las comunidades para el desarrollo de una actividad. Ningún integrante de la oposición se animó a tanto.

Abarca, titular del bloque PJ, recordó que la compensación en regalías mineras contemplaba a todo tipo de obras y que la prohibición en las de tipo energéticas se sancionó recién en 2013, por lo que también fue un cambio de reglas. Ahora, indicó que se busca derogar ese impedimento para atraer inversiones. "Hablemos con propiedad", destacó, a la vez que agregó que "tenemos que abrir un camino que sirva para todos y no poner palos en la rueda", resaltó.

Luego del revés del pase a comisión del proyecto, en JxC decidieron abstenerse de votar, tanto los seis diputados de Producción y Trabajo como el de Actuar. Es decir, ni a favor ni en contra. A su vez, llamó la atención la postura del macrista Cornejo, quien había puesto su firma al despacho de comisión, lo que en la práctica representa un aval. Antes de la discusión en el recinto, se fue, ya que iba a quedar al descubierto su contradicción con respecto a la movida del interbloque.

Cruce

En su crítica a JxC por no dar sus fundamentos por su abstención, Edgardo Sancassani mencionó que el bloque giojista Lealtad, si bien pidió que el proyecto fuese a comisión, si dio el debate. Ante el comentario, Juan Carlos Gioja lo calificó de "inoportuno".

Rechazos

Luego de la convulsionada sesión en la que se aprobó el Código Electoral, en JxC votaron en contra de otros proyectos oficialistas, como la refinanciación de una deuda provincial y el Consenso Fiscal, además de que hubo críticas a políticas de Gobierno.

Pelea por el Código Electoral

El 16 de diciembre, la gestión uñaquista metió sobre tablas y aprobó por simple mayoría un nuevo Código Electoral, el cual eliminó las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) provinciales y reinstaló las internas partidarias en la elección de candidatos. Los diputados Juan Carlos y Leonardo Gioja y Graciela Seva , los del bloque del Este, Marcelo Mallea y Miguel Sánchez, y los de Juntos por el Cambio se opusieron a la iniciativa, al punto de que se levantaron del recinto. Los giojistas fueron los primeros en acudir a la Justicia para pedir la inconstitucionalidad del nuevo régimen electoral. Luego, lo hicieron los representantes de los partidos que integran la principal coalición opositora y los apoderados del Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP).

La jueza Adriana Tettamanti, del Contencioso Administrativo, le hizo lugar al planteo giojista y declaró la inconstitucionalidad de la norma. Después, falló en el mismo sentido ante la demanda de JxC.

> OK al descuento de obras eléctricas con regalías, sin tocar la parte municipal

Emprendimiento. Con la modificación en la Cámara, la empresa que tiene el proyecto Josemaría podrá descontar de regalías obras viales y eléctricas.

El proyecto oficialista consistió en derogar el artículo de una ley que no les permitía a las empresas descontar de lo que pagan en regalías la ejecución de obras eléctricas. Al sacar el impedimento, las mineras están habilitadas para hacer tal cálculo. De acuerdo a los fundamentos aportados por el proyecto del Ejecutivo, la modificación en la norma busca "retomar el criterio compensatorio", que ya se aplicaba a las obras viales. Además, el compromiso del oficialismo fue asegurar que el descuento en las regalías no afectará el porcentaje que le corresponde al departamento en el que esté enclavado el emprendimiento minero.

Ese punto quedará establecido con la incorporación del proyecto de ley presentado por el diputado de Iglesia, Enrique Montaño, el cual se encuentra en comisión. El legislador había explicado que, en 2007, se modificó el mecanismo de distribución de los porcentajes y el departamento cordillerano pasó del 33 al 20 por ciento. Con el nuevo esquema, el 70 por ciento va a Rentas Generales de la provincia y el 10 restante, al Ministerio de Minería. Frente a esa pérdida, Montaño planteó que Iglesia y los otros departamentos mineros no están en condiciones de perder fondos de lo que les toca de regalías, por lo que argumento que debe salir de las arcas de las provincias. Los diputados oficialistas Jorge Barifusa, Eduardo Cabello y Juan Carlos Abarca garantizaron que no se tocará la parte municipal en el descuento.

El compromiso es que, desde la semana que viene, se trabaje en el proyecto de Montaño.

En su exposición, Barifusa indicó que, cuando se defina una obra eléctrica, pasará por la Cámara de Diputados para que la zona se declare de utilidad pública y que el procedimiento de descuento tiene que tener el respaldo de los dos tercios de los legisladores, es decir, una mayoría calificada.

La garantía de que no se afectará el porcentaje de regalías del departamento trajo alivio entre las autoridades municipales, ya que el objetivo es que utilicen los fondos para obras, el impulso de productores y proveedores locales y el desarrollo de otras actividades productivas.