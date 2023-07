El gobernador Sergio Uñac fue ayer al departamento Chimbas y se mostró junto al intendente departamental, Fabián Gramajo, luego de que este último publicara el domingo pasado un mensaje en redes sociales dando su apoyo a los candidatos a diputados y senadores de San Juan Vuelve, la línea interna que comanda José Luis Gioja, muy enfrascado en una lucha interna con Uñac. Tanto el Gobernador como el jefe comunal aclararon que la de ayer fue una visita institucional, aunque desde el entorno de ambos admitieron que la fotografía no debe haber caído muy bien en el giojismo, que aún relojea al chimbero con algo de desconfianza. Más aún cuando la alianza temporal entre Gramajo y Gioja viene de sufrir algún desplante, por la ausencia del jefe comunal en la primera presentación de candidatos giojistas.

Gramajo viene teniendo protagonismo en los juegos internos del PJ. El intendente recibió mucho apoyo institucional durante las dos gestiones de Uñac al frente del Ejecutivo pero, a pesar de eso, terminó jugando como candidato a vicegobernador de Gioja al enterarse que Uñac no le cedería esa postulación en su lista. El chimbero, a última hora, decidió jugar con Gioja, lo que no cayó para nada bien en el entorno de Uñac.

Más o menos lo mismo pasó con las candidaturas a diputados y senadores. Gramajo impulsó una lista de unidad que finalmente no tuvo consenso y anunció la apertura de una línea interna llamada "San Juan Te Quiero", una ampliación del eslogan que viene impulsando desde el sillón de jefe comunal de Chimbas. Esa lista de unidad, cuentan en los pasillos del PJ, lo tenía a él mismo como cabeza de lista, algo que no cuajó en ninguno de los dos bandos. Uñac y Gioja no quisieron darle el espacio que reclama al chimbero.

En la sequía de votos que tiene el PJ, para Uñac y para Gioja, el apoyo de un dirigente como Gramajo puede ser vital en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto próximo. El ahora líder de San Juan Te Quiero logró retener el municipio para su esposa, Daniela Rodríguez, y ha sorteado con éxito el turno electoral del 2 de julio, algo que ocurrió en muy pocos distritos. Con esa mirada en la cabeza, Uñac invitó al chimbero a recorrer obras y despertó, según cuentan en el PJ, nuevos recelos entre los giojistas, que ya no saben qué pensar del intendente, aseguran desde la intimidad de la conducción de San Juan Vuelve.

En el peronismo sanjuanino aseguran que el resultado de las PASO entre Uñac y Juan Carlos Gioja, hermano del exgobernador, será casi determinante para la futura conducción del partido desde mayo del año que viene, cuando venza el mandato de Sergio Uñac, actual mandamás partidario.