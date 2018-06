Horarios. Desde el 14 de mayo, el comercio del microcentro cambió a su horario de atención. Durante el otoño y el invierno será de 8,30 a 12,30 y de 16,30 a 20,30. La disposición estará vigente hasta la primavera.

La idea que surgió en enero de hacer una prueba piloto durante este otoño e invierno para que el comercio sanjuanino cambie a un horario de corrido, de 9 a 17, no prosperó y tampoco se aplicará en lo que resta del 2018. Así lo decidió la Cámara de Comercio de San Juan luego de realizar un relevamiento entre sus integrantes del microcentro, donde el 54,2 por ciento de los que participaron no estuvo de acuerdo. Uno de los principales motivos que tuvieron en cuenta para la negativa fue la obra de remodelación de la Peatonal, que aunque sostuvieron que están de acuerdo, los trabajos "tiraron para atrás" la aplicación de un cambio en el horario. Además, a eso se le sumó que en el sector hay caída en las ventas y una situación económica que no ayuda. Por eso, esperarán a que pase este año y no descartaron aplicar el horario de corrido durante el 2019.



La intención del cambio en la atención al público fue una iniciativa que surgió del diálogo entre los empresarios y el sindicato mercantil, con el objetivo de implementar un sistema que se utiliza en otras ciudades del país. Uno de los ejemplos es Córdoba, donde la Cámara de Comercio de esa provincia sugiere a sus asociados que abran de 9 a 19, con un intervalo al mediodía para que los empleados puedan almorzar. Funciona todo el año, incluso en verano.



Desde la Cámara local entienden que la implementación en San Juan tendría varios beneficios, tanto para los empleados como para los empresarios. Sobre el personal, significaría un ahorro en los pasajes de 22,40 pesos por día al tener que pagar sólo 2 boletos de colectivo en lugar de 4, como ocurre hasta ahora. Mientras que para el comerciante representaría un menor gasto en el consumo de luz, porque se aprovecharían las horas de iluminación natural. Además, se estaría apostando al turismo al mantener abierto los negocios en la siesta. Por eso buscaban iniciar con una prueba piloto durante el mes pasado y este.



Incluso, desde el órgano que nuclea a los comerciantes de la Capital mantuvieron diálogo con sus pares de Rawson, Chimbas y Rivadavia. Según Hermes Rodríguez, presidente de la entidad, todos se mostraron en sintonía, aunque hubo reparos. Rodríguez manifestó que en el caso de los que están ubicados en el microcentro, "lo fundamental que se tuvo en cuenta es la obra de la Peatonal". Y explicó que entre todos los dueños de negocios "surgió el temor" de que la iniciativa se iba a aplicar "justo cuando tenemos una caída en las ventas, que se viene el invierno y que existe una situación económica en la que la gente está perdiendo poder adquisitivo. Un cambio de horario podía complicar más las cosas".



Cabe recordar que las ventas del comercio sanjuanino cayeron un 1,8 por ciento en abril, baja que se suma a la registrada en enero y marzo, donde hubo un 2,2 y un 1,6 por ciento respectivamente. Sólo en febrero hubo un repunte que fue del 1,4 por ciento.



En el relevamiento que hizo la Cámara de Comercio en Capital participaron 263 integrantes. De ellos, 99 locales, lo que representa un 41,9 por ciento del total, estuvieron a favor de la medida, mientras que 128, un 54,3 por ciento, indicaron que están de acuerdo con mantener el horario habitual, de 8,30 a 12,30 y de 16,30 a 20,30. El resto no opinó.



Según Rodríguez, están dadas las condiciones para que la modificación se aplique en 2019.

Decisión final tras una serie de encuentros

La Cámara de Comercio de San Juan viene desde febrero manteniendo una serie de reuniones en las que están discutiendo la viabilidad de implementar un horario de corrido en la atención al público en el microcentro.



El último encuentro lo tuvieron el martes, con la participación de los comercios de mayor peso dentro del rubro.



En esa reunión analizaron los resultados del sondeo que llevó adelante la institución, en el que la mayoría de los que participaron no estuvo de acuerdo con la medida.



Así, decidieron postergar hasta el año que viene el cambio. Según indicaron fuentes empresariales, los más jóvenes, menores de 50 años, se mostraron a favor de un nuevo horario, el resto no.