Céntrico. El predio en el que hoy se encuentra el restorán Remolacha es estratégico. Tiene tres accesos, por calle Rivadavia, Sarmiento e Ignacio de la Roza. Además, está a dos cuadras de la plaza 25 de Mayo.

El segundo hotel cinco estrellas que tendrá San Juan ya tiene lugar. Estará ubicado sobre calle Sarmiento, entre Rivadavia e Ignacio de la Roza, en el mismo lugar en dónde hoy funciona el restorán Remolacha, a dos cuadras de la plaza 25 de Mayo. Con el predio definido, la firma IVISA, que tiene a cargo el manejo de los juegos autorizados de casinos y el servicio para el procesamiento de apuestas, comenzará el mes que viene con la construcción para que en 2021 el inmueble esté listo. Por otro lado, también remodelará el complejo termal de La Laja, en Albardón, obra que también comenzará en el corto plazo (Ver recuadro). Entre los dos inmuebles, la inversión estimada de la compañía asciende entre los 18 y los 20 millones de dólares.



El que confirmó el lugar en el que estará el futuro hotel cinco estrellas fue Darío Rosenzvit, gerente general de IVISA. El empresario explicó que, si bien tenían previsto cerrar la compra del terreno hace diez días, la crisis económica nacional tras el resultado de las elecciones primarias demoró la negociación y recién a comienzos de esta semana se pudo concluir. Rosenzvit no indicó la inversión que hizo la empresa para obtener el predio, pero fuentes inmobiliarias indicaron que el costo de ese terreno, en las condiciones que está, considerando la cercanía al microcentro y al tener tres calles de acceso, ronda los 1,5 millones de dólares, cifra que al cambio de hoy supera por poco los 84 millones de pesos.



Con la adquisición del lote, Rosenzvit confirmó que ahora trabajarán en el desarrollo del proyecto, que estará a cargo del mismo estudio de arquitectos que llevó adelante el Hotel Del Bono Park y otras iniciativas que tuvo IVISA en la provincia: la firma Vallve y Vallve. Si bien hasta el momento no hay detalles de cómo será el hotel, el gerente destacó que en principio tendrá dos subsuelos, una planta baja, un primer piso y unos ocho pisos de habitaciones para completar 201 plazas. Además, el edificio contendrá todos los servicios necesarios para cumplir con los requerimientos de un hotel de primera categoría: salas de conferencias, restorán, bar, spa y una piscina.



Otro de los puntos que resaltó el empresario es la cantidad de gente que será necesaria una vez que el hotel comience a funcionar, lo que está estimado para dentro de 18 meses, según el acuerdo al que llegó la provincia con la firma IVISA. Para atender todos los servicios y los clientes, hará falta un plantel de unas 70 personas.



La necesidad de que la provincia sume otro hotel cinco estrellas radica en el turismo de eventos. Hubo congresos que no llegaron a San Juan porque no hay suficientes plazas de 4 o 5 estrellas. Sobre ese hecho, la ministra de Turismo y Cultura, Claudia Grynszpan, explicó en su momento que en esa área "hubo un crecimiento de un 300 por ciento entre 2016 y 2018, pero hay un sector que no llega porque no tenemos lugar. Se trata de un público que gasta hasta tres veces más que el promedio y que demanda una locación en la Capital y de alta gama". Por eso el Ejecutivo intentó varios mecanismos para que el sector privado invierta, pero no tuvo resultados. Así, recurrió al contrato que tiene con IVISA por el manejo del juego. El acuerdo entre las partes establece que la compañía recibirá una extensión por diez años de su contrato inicial (el cual ahora finalizará en 2039) y se comprometió a realizar la construcción de otro hotel cinco estrellas y el acondicionamiento del complejo de La Laja.

Termas de La Laja

Desde la empresa IVISA indicaron que especialistas ya visitaron las instalaciones del predio de La Laja, en Albardón, por lo que también están a la espera de comenzar en el corto plazo con el desarrollo del proyecto y la remodelación necesaria del predio.



Según indicó Rosenzvit en su momento, el objetivo, en un principio, es reacondicionar las piletas termales y encarar la construcción de cabañas familiares, tales como las que hoy se encuentran en el Del Bono Beach.



Serían unas 15 unidades familiares para 4 y 6 personas, lo que hace una capacidad para unas 60 personas.



La década de esplendor del emprendimiento albardonero fue en los "70, aunque los baños termales se utilizaron hasta el 2000. Se trata de uno de los lugares más conocidos de la provincia.