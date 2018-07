En Rawson, el departamento que comandó en dos ocasiones, Mauricio Ibarra bendijo al diputado Carlos Munisaga para que sea el candidato a intendente en 2019 dentro del frente que lidera el PJ. Pero en las últimas semanas sumó dos bajas de concejales que lo debilita de cara al futuro. Ahora, se sumó el exintendente Gustavo Rojas quien manifestó públicamente su apoyo a Pablo García Nieto quien suena como número puesto por el uñaquismo para el sillón municipal.

Los concejales Fabián Olguín y Mauricio Carrizo, ambos del núcleo ibarrista, fueron los primeros en dejar al descubierto su alejamiento y manifestar su traspaso al espacio del jefe de la bancada del PJ en la Legislatura

"Desde marzo me puse en contacto con Gacía Nieto y estamos trabajando juntos en este nuevo desafío. Hace tiempo que me alejé porque no comparto las acciones políticas que toma Mauricio Ibarra", dijo el exintendente de Rawson, Gustavo Rojas, en los micrófonos de Radio Sarmiento.

"Cuando uno manifiesta sus disidencias y dice que no está de acuerdo, pero se sigue avanzando, lo más correcto es alejarse en silencio", agregó a la hora de fundamentar su alejamiento.

Rojas no escatimó elogios hacia Pablo García Nieto, "veo un candidato joven, con fuerza y ganas, que tiene un espacio político importante"