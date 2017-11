Presencia. Julián Gil, segundo desde la izquierda, estuvo con otros pares en una reunión en Buenos Aires. El tema es que no lo informó formalmente.

Una vez más, el intendente de Caucete, Julián Gil, se vio envuelto en una situación que levantó polvareda. El jefe comunal se fue de viaje oficial, pero no lo comunicó ni verbal ni formalmente a las autoridades que deben reemplazarlo en caso de ausencia, por lo que hasta que se completó el trámite administrativo, el municipio estuvo acéfalo cerca de 24 horas, señaló la concejal justicialista Romina Rosas. El problema, destacó, es que durante ese lapso, que incluyó la mañana de ayer, queda la incertidumbre sobre si hubo alguien que firmó expedientes o autorizó pagos. En ese marco, resaltó la importancia de cumplir con los pasos institucionales, al punto de que el Concejo Deliberante sacó una resolución en la que se estableció hacer una exposición policial para deslindar de eventuales responsabilidades a quienes debían actuar en ese plazo y no estaban al tanto.



Desde la administración departamental informaron que cumplieron con el procedimiento, pero que hubo un inconveniente a la hora de entregar el decreto de sucesión temporal. Inclusive enviaron una copia del documento, el cual siembra más dudas.



Desde que viene rodando, hace apenas dos años, la gestión de Gil se ha caracterizado por hechos polémicos (Ver aparte). El nuevo caso saltó ayer en la sesión del Concejo, ya que Rosas había tomado conocimiento que el intendente estaba desde el miércoles en la Ciudad de Buenos Aires por una actividad oficial para municipios. Ante esa situación, la presidenta del cuerpo deliberativo, Paola Cepeda, debería haber estado ocupando el sillón comunal, pero en cambio estaba conduciendo el debate legislativo. Rosas señaló que Cepeda reconoció en la sesión que no sabía de la ausencia del jefe departamental, al igual que el resto de los ediles, entre ellos, los oficialistas. Por esa razón, expuso el tema en el recinto, en el que los ediles sacaron una resolución en la que quedaron en hacer una exposición, a cargo de la presidenta del Concejo, en la Policía para deslindar responsabilidades. "Es la primera vez que sucede esto y pensamos que era lo mejor para salvaguardar la institución. La situación no es menor, ya que lo que se maneja no es una empresa sino bienes públicos", resaltó Rosas, quien agregó que tomó conocimiento que Cepeda finalmente hizo la exposición. Además, indicó que analizará si corresponde plantear un llamado de atención al intendente por lo que consideró una falta en el ejercicio de sus funciones.



Desde el área de prensa del municipio, Fabián Acosta fue el encargado de dar la palabra oficial. En ese marco, señaló que "el secretario de Coordinación de la Intendencia llevó la comunicación a la Secretaría del Concejo en la mañana, pero que no estaba la secretaria y el funcionario quedó en volver, por ende, no fue entregado". Pero el decreto señala que el reemplazo de Gil por la titular del cuerpo deliberativo fue desde ayer a partir de las 14.45, cuando en realidad el jefe comunal partió a la Ciudad de Buenos Aires el miércoles. "La comuna quedó acéfala por 24 horas", resaltó la concejal.

Gestión y polémicas

Con su familia

Luego de asumir, salió a la luz que Gil ubicó a su esposa, hijos y familiares en el municipio. Su hija, de 19 años, fue nombrada en un cargo similar a la de una Jefatura de Gabinete.



Mecanismo



Ante la ausencia del intendente, por un viaje oficial por ejemplo, se debe comunicar formalmente para que el presidente del Concejo Deliberante tome el timón de la comuna. A su vez, el vicepresidente primero del cuerpo deliberativo se hace cargo de conducir ese órgano.

Funcionario veloz

El director de Tránsito de Caucete, Mario Bustos, se filmó manejando a 190 kilómetros por hora en la ruta. Gil lo echó y luego hubo polémica porque prestó servicios en la comuna.

Presunto vínculo

Apareció en escena Pedro Bustos, un presunto estafador con supuestos vínculos con Gil y el municipio, según la oposición. El intendente sufrió una interpelación y luego denunció a Bustos.

Patrullero comunal

Un funcionario que no tenía ningún tipo de autorización fue sorprendido conduciendo un patrullero comunal a alta velocidad y con la sirena encendida, por lo que terminó demorado.

Escándalo en AFIP

En una escucha por la causa del borrado de deudas de la AFIP, Pedro Bustos habla con el principal implicado y menciona que gestionó comprobantes para justificar gastos en el municipio.