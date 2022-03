Relación. El intendente de Iglesia, Jorge Espejo, afirmó que apoya la conducción de Luis Rueda en el bloquismo. Si bien el presidente del partido de la estrella lo respalda, dijo que seguirá los lineamientos del bloquismo iglesiano.

Luego de que el presidente del Partido Bloquista, Luis Rueda, indicara que el intendente de Iglesia, Jorge Espejo, le dijera que está dispuesto a dar un paso al costado en 2023 si no llega posicionado, el jefe comunal del departamento del Norte reaccionó y pidió hacer públicas sus declaraciones, con el claro objetivo de dar un volantazo y no perder terreno electoral. Así, Espejo aseguró que no se baja y que será candidato. Además, dijo que trabaja para tener el apoyo del bloquismo y que buscará que su partido municipal, Somos Integración, sea parte del Frente de Todos para lograr el respaldo de todo el armado oficialista. A su vez, se animó a manifestar que, si no logra esos objetivos, también buscará mantenerse en la Intendencia el año que viene, aunque deberá hacerlo por afuera del oficialismo.

Espejo reconoció que con Rueda, el presidente del partido de la estrella, hablaron de las próximas elecciones y de las posibilidades que se presentarán para competir, dado que hasta el momento no está definido el mecanismo para la elección de candidatos dentro de las agrupaciones y los frentes. Esa incógnita se da porque, con la eliminación de las PASO, debe modificarse la ley de partidos políticos, la cual establecerá el mecanismo de designación de candidatos. Además de Espejo, de la charla participaron los otros dos intendentes bloquistas: Miguel Atampiz, de Zonda, y Carlos Maza, de Angaco. Según reconoció Rueda, la situación de esos dos jefes comunales es diferente a la del iglesiano, ya que el primero no puede repetir mandato y el sucesor saldrá del consenso dentro del oficialismo. El segundo puede ir por la reelección, pero tiene duros conflictos dentro del Concejo Deliberante (ver Cumbre ...).

Al ser consultado sobre las afirmaciones del líder bloquista, Espejo no lo negó, aunque aclaró que se trata de un hipotético escenario al que espera no llegar gracias al trabajo que está realizando. El oscuro futuro sería no lograr el posicionamiento suficiente y perder todo tipo de chances de competir, algo que el intendente ve difícil que ocurra. Así, dijo que "de ninguna manera me bajo. Estoy trabajando para ser y voy a ser candidato".

Un escollo clave que deberá atravesar Espejo es la definición que se dará dentro del Comité departamental. Es que Rueda fue claro al indicar que, "como presidente, tengo que acompañar la decisión que tome el partido en Iglesia", esto es, seguir la definición a la que lleguen los bloquistas sobre quién será el candidato en 2023. El conflicto se da porque Espejo llegó a la comuna por fuera del partido de la estrella, de la mano de la fuerza municipal Somos Integración, la que, según manifestó, no dejará de lado. Así, el intendente sostuvo que trabaja para "conseguir el apoyo del bloquismo" y para que su partido municipal "integre el frente Todos", que en la provincia comanda el gobernador Sergio Uñac. A su vez, según había afirmado Rueda, el jefe comunal ha reconocido que el actual diputado y exintendente, Mauro Marinero, "cuenta con el respaldo de un sector importante" del departamento, mientras que desde Iglesia aseguran que tiene peso dentro del bloquismo departamental. El legislador ha manifestado que tiene intenciones de competir el año que viene para arrebatarle la intendencia a Espejo, por lo que, si logra el apoyo del Comité departamental, también tendrá el OK de Rueda para ir por el cargo. Sobre ese escenario, Espejo dijo que buscará "todos los mecanismos posibles para ir por la reelección", por lo que no descartó jugar nuevamente con su espacio.

ESCENARIO POLÍTICO EN IGLESIA

Intendencia

Jorge Espejo llegó a la comuna en 2019, luego de ganar las elecciones con un partido propio. Se impuso sobre el intendente Marcelo Marinero, quien buscó repetir en el cargo.

Derrota legislativa

Iglesia fue uno de los cuatro distritos en los que el Frente de Todos tuvo derrotas en los comicios legislativos de 2021. Espejo se hizo cargo del sufragio y apuntó a la interna con Mauro Marinero.

Elecciones 2023

Espejo y Marinero han manifestado que tienen intenciones de competir el año que viene. En el caso del segundo, buscará regresar a la comuna, ya que fue intendente de 2007 a 2015.

Cumbre bloquista

El presidente del Partido Bloquista, Luis Rueda, mantuvo una reunión con los tres intendentes que pertenecen al espacio porque "han existido situaciones en cada departamento", por lo que "necesitan estar contendidos". Por otro lado, el líder de la fuerza de la estrella afirmó que el tema principal de la reunión fue la nueva ley de partidos políticos, la que definirá el mecanismo de elección de candidatos. Sobre ese punto, según dijo Rueda, los tres jefes comunales no estuvieron en desacuerdo en que la norma permita la competencia interna dentro del espacio o frente electoral, pero que la puja sea cerrada. Esto es, que haya apertura a la competencia, pero que se dé entre dos o tres dirigentes, no más. Dicho proceso no está definido y, según indicó el gobernador Sergio Uñac, ese proyecto se presentará en abril para que sea aprobado en Diputados.