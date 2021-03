En lo que va de su segundo año de mandato, el intendente de Rawson, Rubén García, realizó un cambio clave en su equipo de Gobierno. En la Secretaría de Servicios y Medio Ambiente, Ernesto Mestre reemplazará, desde el 1 de abril, a Jorge Quiroga. Si bien el jefe comunal resaltó que éste último renunció porque se va a dedicar a un emprendimiento personal, fuentes calificadas aseguraron que lo desplazó de su puesto porque no estaba conforme con su desempeño. La repartición es la encargada de "mantener limpio el departamento", ya que el personal se encarga del mantenimiento de parques y paseos, la recolección de residuos, de la basura liviana y escombros, un área que viene sufriendo críticas por parte de los vecinos.

No fue la única salida, ya que, hace un mes, se alejó Cristian Agudo de la Jefatura de Gabinete, aunque actualmente se encuentra como asesor de la Intendencia. No obstante, las fuentes señalaron que Agudo renunció porque últimamente no venía acompañando todo lo que debía al proyecto político de García, por lo que su continuidad en la asesoría es una incógnita.

Por su parte, Mestre, el nuevo secretario de Servicios, viene de comandar el CIC de Médano de Oro y tendrá la misión de oxigenar y levantar un área sensible para los vecinos, ya que uno de los principales reclamos a cualquier intendente tiene que ver con la limpieza y la recolección de residuos.

El intendente rawsino ha venido de tener disputas con el gremio SUOEM, lo que, a su vez, le generó una disputa interna con el presidente del Concejo Deliberante, Juan Carlos Salvadó, quien había tomado una decisión distinta a la del jefe comunal para tratar de zanjar el conflicto sindical. Pese a los chispazos, la relación con la entidad gremial parece haber entrado, por ahora, un tiempo de tranquilidad.