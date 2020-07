El intendente de Rawson, Rubén García, reiteró que el paro que viene llevando a cabo el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) tiene un trasfondo político, pero ayer fue más allá en el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento. En el marco de la interna departamental del peronismo, también repitió que no ve que su predecesor, Juan Carlos Gioja, esté fogoneando la medida de fuerza, pero igual no descartó la influencia de representantes giojistas. "Hay dirigentes con algún apetito individual de cosas que hoy no hay que poner en la mesa", destacó. Y ante la inmediata consulta sobre su vínculo con Juan Carlos Salvadó, presidente del Concejo Deliberante, dijo que "tenemos una relación cordial y de diálogo", pero "eso no quiere decir que no haya algo oculto".

El jefe comunal ve una movida política subterránea porque señaló que el paro del jueves y viernes que hizo el gremio "es una embestida salvaje en el marco de una crisis sanitaria por la pandemia y que no tiene asidero. Aducen que hubo movimientos de empleados, pero fue sólo una persona que se trasladó de una oficina a otra". Si bien destacó que "me gustaría saber quién está detrás para poder conversarlo", deslizó sombras en el giojismo, sector del que proviene, ya que fue secretario de Obras en las dos gestiones del exintendente. En las negociaciones que se llevaron a cabo para elegir al sucesor de Juan Carlos, el nombre de Salvadó apareció como un potencial candidato, quien al final quedó relegado ante García, aunque volvió a entrar como primer concejal y se erigió como titular del Concejo Deliberante rawsino.

"Sorprende la falta de humanidad y solidaridad de SUOEM en medio de una situación sanitaria como la que atravesamos actualmente", remarcó García, quien agregó que "para poder prestar los servicios tuvimos que salir a contratar a conductores particulares de camiones compactadores. Algunos de ellos fueron bajados a los tirones de los vehículos y otros trabajadores que también decidieron cumplir con sus funciones sufrieron un patoterismo salvaje".

El epicentro del conflicto es el obrador municipal, dado que desde el sindicato señalaron que un trabajador fue movido de su puesto hacia otra área, cuando las autoridades no pueden hacer tal desplazamiento porque lo impide el acta paritaria de 2019 hasta que se confeccione el organigrama para la categorización y concurso del personal. García volvió a destacar que están trabajando en esos puntos, pero manifestó que pueden hacer la rotación de trabajadores, ya que se les respeta la categoría y función. Además, indicó que el gremio está mintiendo, debido a que no están afectando derechos de los empleados y que va a cumplir con todo lo establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo y la paritaria.

Ante el paro, la Subsecretaría de Trabajo convocó para el martes a una audiencia de conciliación obligatoria y García se mostró esperanzado en que el sindicato participe de dicha instancia.

La disputa representa el quiebre de la relación entre SUOEM y la gestión actual. El gremio había apoyado a García en las PASO del departamento y en la general del año pasado para que se convirtiera en el sucesor de Gioja. Inclusive, lo respaldó en la interna peronista de marzo, aunque el intendente cayó en ese comicio ante un uñaquista. Sobre la interna, dijo que "hubiera preferido la unidad", que acompañó la decisión de los dirigentes de su espacio, aunque "soy parte del proyecto del gobernador Sergio Uñac, soy justicialista".