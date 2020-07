Es el titular del gremio que nuclea a los trabajadores jerárquicos de la minería y en su paso por el programa "A todo o nada", de Radio Sarmiento, Marcelo Mena disparó que "hay sectores sindicales que no están acompañando al secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel". El sindicalista evitó apuntar contra un espacio en particular, pero sí destacó que "si AOMA tiene diferencias con el funcionario, que se las plantee y las den a conocer".

Las definiciones del secretario General de la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera (Asijemin) se dieron luego de que circularan publicaciones que critican el modelo minero de San Juan y al titular de la cartera del equipo del presidente Alberto Fernández. "Me apena mucho, no es el momento de poner en tela de juicio. Es irrisorio que fuego amigo salga a querer golpear", resaltó Mena, quien agregó que "no tiene ningún sentido salir a cuestionar un modelo que se ha planteado a nivel nacional como exitoso, reconocido por el propio presidente de la Nación y que está demostrado en los hechos, por querer generar algún posicionamiento". En ese marco, respaldó a Hensel al señalar que "se encuentra en una posición muy importante, gracias a la confianza del presidente que lo designó. Además, avanzó mucho en temas referentes a la política que tiene que ver, a nivel nacional, con la minería, dentro del marco de lo que se puede hacer en la pandemia. Trabajó con los ATP para las caleras y los sectores de las pequeñas y medianas empresas y para poder unificar y tener un criterio entre todos los sectores".

Con respecto a lo que denominó "fuego amigo", indicó que "me extraña y me llama poderosamente la atención" que desde AOMA nacional, a cargo de Héctor Laplace, "pueda haber una interferencia con la Secretaría de Minería. Si se ha generado,me gustaría saber cuál es su inconveniente o cual sería su mejor esquema de modelo para avanzar".

Por eso, manifestó que "no es el momento de dividir, sino de garantizar que la actividad siga avanzando y que podamos llegar a establecer un acuerdo general, entre sindicatos, empresas y comunidades, de cómo podemos tener más yacimientos mineros".

Mena reconoció que las críticas obedecen a una "operación en un momento completamente extemporáneo. Estas maniobras políticas son las que, a veces, joden porque atrasan". En ese punto, remarcó que "siempre la política está detrás. No puede haber ningún movimiento de esta índole en el que no haya un trasfondo político". Al consultarle a quién se refería, expresó que "puede haber diferencias de algún sector con cargo nacional que está en desacuerdo. Es una persona que ha tenido mucha referencia en la provincia, que se ha caracterizado mucho con la actividad", en referencia al exgobernador y actual diputado nacional José Luis Gioja, a quien evitó nombrar. Sí dijo que "si es así, es un error, porque no se puede trasladar un problema a una actividad que beneficia a la provincia y lo seguirá haciendo. A Gioja se lo apoyó y si hay alguna diferencia con respecto a cómo se está manejando la minería a nivel nacional, que nos llame, lo plantee y diga que no está de acuerdo con esto o que este no es el rumbo".

Por otro lado, el líder del sindicato del personal jerárquico destacó que "lo que veo del Gobierno nacional es que está apoyando la política minera", pese a las declaraciones del ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié, quien en una reunión virtual con diputados nacionales había señalado que la megaminería es una actividad contaminante que perjudica a todos (ver recuadro).

Polémicos dichos



En una exposición por videoconferencia con diputados nacionales, el ministro de Ambiente, el kirchnerista Juan Cabandié, había dicho que no está de acuerdo con la megaminería, que "nos perjudica a todos" y que dejan "pasivos sanitarios" y contaminan el agua.

Marcelo Mena le respondió que "le falta mucho fundamento. Me resulta muy doloroso porque estamos muy de acuerdo con el Gobierno nacional, apoyamos al Presidente y que un ministro de esa índole pueda opinar sin conocimiento. Hasta lo hemos invitado a los yacimientos para que nos indique y nos señale dónde está el problema. Hablar ligeramente desde Capital Federal hacia las provincias es muy fácil. Si predicamos el federalismo hay que empezar a actuar muy distinto. Opinó en un contexto que no conocía".

Definiciones

Secretario General de Asijemin - MARCELO MENA

"En Veladero y en todos los yacimientos mineros, ya sea en Santa Cruz y en el norte del país, se está trabajando con todas las medidas necesarias y con muchos controles. La actividad minera siempre ha estado adherida a los protocolos de higiene y seguridad".



"Desde el sindicato nos opusimos rotundamente a la reducción salarial del 30 por ciento por parte de la Cámara Argentina de Empresas Mineras. Hoy en día, todos los yacimientos mineros del país están trabajando prácticamente en su plenitud".

"Es muy alto el número de profesionales sanjuaninos que trabajan fuera de la provincia. Son cerca de 300 que cumplen tareas en minas del Norte y, la mayoría, en Santa Cruz. Nos enorgullecemos de poder decir que tenemos un excelente modelo minero sanjuanino".