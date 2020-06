Tal cual venía adelantando este medio, la salud del juez penal Pablo Flores entró a tallar en el proceso de destitución en su contra, luego de que fuera denunciado por un magistrado que busca investigarlo por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

Fuentes calificadas aseguraron que el titular del Segundo Juzgado de Instrucción, a través de un abogado particular, pidió la suspensión del Jury de Enjuiciamiento debido a que sufre padecimientos médicos, ya que presentó dos certificados que señalan que atraviesa un problema cardiológico y otro psíquico por un estado depresivo. Sin embargo, el Tribunal, presidido por el cortista Daniel Olivares Yapur, rechazó el planteo por “extemporáneo”, dado que no es el momento para presentarlo, debido a que aún el Jurado no acepta ni rechaza la denuncia que pesa sobre él ni, mucho menos, hay acusación del fiscal General, dijeron las fuentes. Ergo, aún no se dispara su juzgamiento.

En ese marco, los miembros del Jury se reunirán el viernes para definir la admisión o no de la causa contra el magistrado. Flores había sido denunciado por el entonces juez interino Juan Pablo Ortega (ver cronología), quien solicitó que sea sometido a un Jury para que pierda sus fueros y, así, poder ser investigado en una causa penal. Es que Ortega entendió que había que analizar el vínculo entre el titular del Segundo de Instrucción y el comisario Gustavo Padilla, quien era el jefe del Depósito Judicial y fue procesado por utilizar una Toyota 4x4 secuestrada para “uso exclusivamente particular”, al punto de que estuvo paseando con amigos por la montaña y en el campo, señala la resolución.

El que le entregó el vehículo fue Flores, haciendo uso de una facultad que no es suya, dado que tal atribución es de la Corte de Justicia. “Me comí un articulito”, le había reconocido el juez a este medio. De acuerdo a las fuentes, Flores presentó el escrito de suspensión del Jury el viernes en la tarde y el Tribunal se reunió ayer, cuando resolvió el rechazo a su planteo. Según los que conocen el procedimiento, el juez del Segundo de Instrucción podría presentar los certificados de salud luego de que se diera la acusación del titular del Ministerio Público. Si todo eso sucediese, el Jurado de Enjuiciamiento deberá convocar a una Junta Médica para que determine si está en condiciones o no de enfrentar el juicio. En ese terreno de hipótesis, se vería si sus problemas de salud tienen un posible período de mejoría o si sufre de una incapacidad permanente.

Bajo esta última alternativa, podría desencadenarse un proceso de remoción por incapacidad sobreviniente. Flores pidió licencia médica en octubre (cuando estalló el escándalo con Padilla) y desde entonces la ha venido renovando. Su último permiso vence el jueves. Tras el rechazo a su pedido, el juez tiene tiempo hasta mañana a las 9 para presentar su informe, una especie de primera defensa, luego de que el Tribunal le informara de la denuncia en su contra. Si no lo hace, su silencio no implica culpabilidad

Los pasos que siguen



El Jury está conformado por el cortista Daniel Olivares Yapur, los abogados Marcelo Navas y Lidia Reverendo y los diputados Fernanda Paredes y Juan Carlos Abarca. El viernes se reunirán para definir si admiten o rechazan la denuncia contra el juez Flores. En el primer caso, deben enviar el expediente al fiscal General de la Corte para que, en un plazo de 15 días como máximo, decida si acusa o no al magistrado. En la segunda alternativa, la causa pasa a archivo. Si el titular del Ministerio Público acusa, el juez tiene un período de 15 días para presentar su defensa y ofrecer prueba. Si sucediese este último paso, se dispara el juicio propiamente dicho.

Cronologia

Octubre de 2019

3 Cae detenido el comisario Gustavo Padilla, sospechado de cometer los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de sus deberes de funcionario.

Octubre de 2019

16 La fiscal Claudia Salica le pidió al juez interino Ortega que indague a Flores por abuso de autoridad e incumplimiento de sus deberes de funcionario.

Octubre de 2019

21 El juez interino Juan Pablo Ortega, al frente en su momento del Primer Juzgado Correccional, presentó el pedido de destitución contra Flores.

Mayo de 2020

21 Se reunió el Jurado de Enjuiciamiento con su nueva conformación. Fue el primer encuentro en medio de la restricción por la pandemia.

Mayo de 2020

27 El Jury notificó a Flores de la denuncia y de su defensa oficial. Además, se le pidió que emita un informe a modo de primera defensa.