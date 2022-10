El próximo 1 de noviembre ya no estará en funciones a cargo del Juzgado Federal N° 1 y la Secretaría Electoral, el juez Miguel Ángel Gálvez, que cumplió 27 años de tareas en el cargo. Antes de eso, hizo un balance de su carrera y aseguró: “Me voy satisfecho”.

“La ciudadanía sanjuanina para mí tiene una gran cultura cívica y sus dirigentes políticos también. Siempre las elecciones han sido tranquilas. Yo asumí el 15 septiembre de 1995 desde ahí hasta hoy he sido juez con competencia electoral. He pasado por muchísimas elecciones y todas han tenido sus planteos, pero cosas que son normales en un proceso electoral. En general los muchachos de la política se han portado muy bien”, confió Gálvez en diálogo con el programa “A todo o nada”, de radio Sarmiento.

Y aseguró: “Estoy orgulloso, satisfecho con mi carrera. Llegué a ocupar el Consejo de la Magistratura por decisión de todos mis pares, de todos los jueces del país y eso me hace sentir satisfecho. Cuando uno es juez siempre tiene que decidir entre dos posturas y siempre hay una parte a la que no le gusta, pero nunca he tenido problemas”.

En ese contexto agregó: “Jamás recibí una amenaza o represalia. Antes de ser juez yo era diputado provincia, presidente del bloque que integraba, me quedaban tres meses de mandato y me habían elegido para un mandato más. Dejé eso para asumir, pero yo les avisé a mis amigos de la política que no había carta blanca. Y jamás, ninguno de los gobernadores que pasaron en todo este tiempo, me pidieron nada ni me presionaron”.

En cuanto a la situación actual de la Justicia Federal, aseguró que “tiene algunos pendientes, quizás mejorar muchas cosas. Pero se hace lo mejor que se puede con los recursos que tenemos. En algunos casos hay falta de recursos humanos. Normalmente pasa, como con todo en el país, que la prioridad la tienen Buenos Aires o las provincias más grandes. Y a las más chicas no nos solucionan los problemas con rapidez. Pero de todos modos tampoco está tan mal la Justicia. A lo mejor un poco de más de personal, de medios, no obstante, se ha modernizado bastante, como con la incorporación de la firma digital”.