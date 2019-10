Miembros. Este año asumieron los integrantes titulares y suplentes del jurado. Desde la izquierda, el cortista Humberto Medina Palá, los abogados Carlos Cocco, Guillermo Medawar y Miguel Dávila Saffe; el diputado Mario Tello, el cortista Guillermo De Sanctis, las legisladoras Amanda Días y Susana Laciar, la abogada Lidia Reverendo y el diputado Pablo García Nieto.

El pedido de remoción del juez Pablo Flores disparó cambios en la composición del Jurado de Enjuiciamiento. En primer lugar, Juan Pablo Ortega, el magistrado interino que lleva adelante la investigación penal contra su colega, es secretario del órgano que revisa la conducta de los funcionarios judiciales, por lo que presentó su renuncia a dicha función. Y en segundo término, Miguel Dávila Saffe, integrante del Jury, también se apartará dado que es el abogado defensor del otro imputado en la causa en la que Flores está en la mira. Además, si avanza el proceso, todo indica que se resolverá el año que viene con una nueva integración del tribunal, indicaron fuentes calificadas.



El presidente del Jurado de Enjuiciamiento, el cortista Guillermo De Sanctis, convocó al resto de los miembros para designar a un nuevo secretario. Ortega se alejó de ese puesto debido a que está investigando al comisario Gustavo Padilla, jefe del Depósito Judicial de vehículos de 9 de Julio, por el uso indebido de movilidades con fines particulares. De hecho lo procesó y tiene bajo la lupa al juez Flores, dado que fue el que le entregó, como depositario judicial, una camioneta sin la autorización de la Corte de Justicia (Ver página 2).



El abogado del comisario es Dávila Saffe, quien además es uno de los integrantes en el jurado. El profesional le había dicho a este medio que, si se desencadenaba el pedido de Jury contra Flores, se iba a inhibir por una cuestión ética y técnica, dado que su defendido y el magistrado están vinculados en la misma causa. El alejamiento de Dávila Saffe es un trámite simple a resolver, dado que su suplente es Lidia Reverendo. Ambos fueron electos en los comicios del Foro de Abogados, al igual que Guillermo Medawar, miembro titular. Los otros son los diputados Pablo García Nieto y Amanda Días. Por otro lado, las fuentes dijeron que De Sanctis tiene previsto operarse de la columna en la última semana de noviembre. Su suplente es Humberto Medina Palá, pero dejará de ser cortista el 1 de diciembre, por lo que si fuese necesaria alguna intervención del jurado, deberá participar Adriana García Nieto o alguno de los ministros que puedan ser designados en el medio (Ver recuadro).



Una vez que se definan los reemplazos más inmediatos, se dispararán los pasos del proceso. Estos son, la ratificación del pedido de desafuero por parte de Ortega, notificar del planteo a Flores, quien podrá presentar un informe con documentación dentro de cinco días hábiles. Tras esa instancia, el presidente del tribunal llamará a los miembros para que, en 15 días, admitan o rechacen el pedido de remoción. Si se acepta la denuncia, se enviarán las actuaciones al Fiscal General de la Corte para que dentro de otros 15 días formule o no la acusación. En el caso de que avance el jefe de los fiscales, el juez acusado contará con 15 días para que efectúe su defensa por escrito.



Las fuentes explicaron que todo ese camino podría darse hasta fin de año, por lo que el juicio, de concretarse, se realizaría el año que viene. Si eso sucede, entrará a jugar una nueva conformación del jurado. Es que a los diputados se les vence el mandato el 10 de diciembre, por lo que la Cámara debe designar a sus nuevos integrantes en el tribunal. El representante de la Corte y los dos abogados siguen hasta el 31 de diciembre. El primero se elige por sorteo mientras que los abogados, a través de una elección. Las fuentes indicaron que el cambio de integración no afecta el proceso, ya que en la instancia en la que no debe haber modificaciones es en el debate.

Claves

Suspensión

En cualquier momento de la substanciación de la causa, el Jurado podrá suspenden al magistrado, por lo que desde ese momento dejará de cumplir tareas como juez.

Intervención

En los casos en los que esté involucrado el patrimonio del Estado, puede intervenir como acusador especial el fiscal de Estado. No es el caso de Flores con la causa de Padilla.

Nuevos ministros

El Consejo de la Magistratura comenzará mañana con las entrevistas a los candidatos para ocupar los dos cargos vacantes en la Corte de Justicia. Dicha instancia arrancará con 11 inscriptos y seguirá el viernes con los 10 restantes. La expectativa está puesta que en noviembre ya estén designados los nuevos cortistas, los cuales participarán del sorteo para integrar el Jurado de Enjuiciamiento del año que viene. Por lo tanto, alguno de los futuros nombrados podría intervenir en un eventual proceso a Flores.