La gestión uñaquista apunta a dar un paso clave para lograr la administración de gran parte de la Estancia Los Manantiales, en Calingasta, hoy en manos del Ministerio de Defensa de la Nación. Fuentes oficiales confirmaron que el postergado acuerdo que tenía previsto firmar el Ejecutivo con la cartera nacional, se dará el lunes en Buenos Aires, entre el gobernador Sergio Uñac y el ministro Jorge Taiana. Con la rúbrica, la provincia tendrá el control de 254 mil hectáreas (el 67 por ciento del total), lugar en el que creará un Área Protegida, trámite que comenzará a ejecutarse inmediatamente después de la firma. La movida no es menor ya que, según los registros, San Juan nunca tuvo la administración completa del inmueble, siempre fue compartida, y el Estado nacional a través del Ejército, tomó posesión de los terrenos en 1982. Nación conservará el 33 por ciento del área, lo que representa poco más de 121 mil hectáreas, los que serán convertidos en Reserva Natural (Ver infografía).

La firma estaba prevista para los primeros días de agosto, pero quedó postergada por salida del exministro Agustín Rossi en la cartera de Defensa. Con la llegada de Taiana, la provincia logró mantener el acuerdo previo, por lo que sólo restó definir una fecha para concretar el pacto.

El acuerdo al que arribó la gestión uñaquista trajo solución al conflicto que se presentó a principio de año, luego de que el diputado nacional santafesino Germán Martínez presentara un proyecto para declarar como Reserva Natural de la Defensa a una serie de regiones del país, entre las que se encontraba las más de 375 mil hectáreas de Los Manantiales. De haber avanzado ese proyecto, la extensa área en el suroeste de la provincia, en el límite con Mendoza y Chile, hubiera quedado enmarcada con estrictas prohibiciones como "la explotación agropecuaria", "la instalación de todo tipo de industria, sea o no contaminante", "la exploración minera" y "los asentamientos humanos, sean permanentes o no", entre otros. Dicha situación iba a afectar las actividades económicas que ya realizan unas 400 familias, las que están vinculadas a la agricultura y el turismo, además de limitar la expansión de futuros emprendimientos en esos rubros.

El encargado de llevar a delante las gestiones, por mandato del Gobernador, fue el diputado nacional Walberto Allende. Incluso ayer, en rueda de prensa, y al adelantar que la semana que viene se firmará la sesión por las 254 mil hectáreas, Uñac destacó la labor del legislador al manifestar que "a eso me refiero cuando digo, políticamente, que no hay que retroceder para no empezar a desandar lo que hemos generado y no saltar al vacío es no enviar gente al Congreso que no sepa cuáles son los intereses de San Juan".

Las fuentes indicaron que una vez que la provincia firme el convenio con la Nación, trabajará para concretar la creación de un Área Protegida, la que tendrá por objetivo cuidar ambientalmente la zona y organizar, de manera sustentable, las actividades productivas que ya se desarrollan y puedan efectuarse en el futuro. Para llevar adelante ese paso, presentará un proyecto de ley en la Cámara de Diputados. Paralelamente, habrá gestiones en el Congreso Nacional para concretar el traspaso del dominio de esa porción del terreno a la provincia. Al tratarse de terrenos nacionales, se requiere el Ok de la Cámara Baja.