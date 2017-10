La polémica por el Fondo del Conurbano tendrá su discusión en el Congreso. Será el martes, cuando los ministros de Hacienda de 17 provincias presenten una propuesta de solución unificada al conflicto que se inició tras el reclamo que Buenos Aires hizo en la Justicia para recuperar esa partida que les llega a las provincias. Para San Juan, el tema no es menor, ya que representa 2.100 millones de pesos para este año y casi el 10 por ciento de recursos que recibe por coparticipación nacional. La movida es el resultado de la reunión que los referentes de los distritos mantuvieron ayer en las oficinas del Consejo Federal de Inversiones (CFI), en Buenos Aires. El encuentro se gestó tras el cónclave que Sergio Uñac y el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, mantuvieron el martes en la provincia.



El encuentro en el CFI dejó varias lecturas. Ocurrió antes del encuentro entre los mandatarios y Macri, el 9 de noviembre, y estuvieron representados 17 distritos, del PJ y de otros colores políticos, una cifra de peso que tiene su correlato en los legisladores que les responden a los gobernadores en el Congreso. En ese marco, es una fuerte señal hacia el Presidente, quien ha respaldado la demanda de María Eugenia Vidal. Por otro lado, el jefe de Estado nacional tendrá que dialogar con los caciques provinciales para llevar adelante las reformas que tiene en mente. Además, la cumbre revela el posicionamiento nacional de Uñac y su influencia en la convocatoria. Es la segunda vez que da una reunión de ese estilo, ya que la primera fue en septiembre, en la Casa de San Juan en Buenos Aires, donde las provincias solicitaron que el tema del Fondo del Conurbano se discuta en el Congreso y no en la Justicia. En la práctica, es un reflejo de lo que el mandatario local sostiene, que el poder real está en los gobernadores (ver recuadro).



Tras el encuentro, Uñac destacó que las provincias "han vuelto a poner en contexto que el diálogo es el mecanismo de comunicación" y remarcó "la altísima participación en la reunión, previo al encuentro con el Presidente".



Además del Fondo del Conurbano, las provincias presentarán en la comisión de Presupuesto y Hacienda, del Senado y de Diputados, propuestas en conjunto en temas centrales para el macrismo: uno es el Presupuesto 2018, otro es la Reforma Tributaria y el último, la Participación Público Privada (PPP) para encarar obras en todo el país.



Si bien no trascendió cuál será la propuesta unificada por el Fondo del Conurbano, el ministro de Hacienda local, Roberto Gattoni, confirmó que "está consensuada" y lo que se buscará es "una solución intermedia, para que nadie pierda nada, ni Buenos Aires ni el resto de las provincias". Según el funcionario, entre las alternativas figuran "redistribuir impuestos o un financiamiento alternativo", entre otros. Las provincias también presentarán una misma carpeta para los demás temas, mientras que en el sistema PPP pedirán cambios estructurales. Sin dar detalles, Gattoni manifestó que "para 2018 está establecido que el 85 por ciento de la obra pública se encare con ese mecanismo, el cual no cierra para el interior, porque favorece a las grandes empresas y a los grandes distritos como Buenos Aires".

Señal política de las provincias hacia Macri



Si bien en un principio estaba prevista una reunión entre los mandatarios del PJ, a último momento se sumaron distritos de otro color político como Misiones, Entre Ríos y Santiago del Estero. Además estuvo presente el jefe de la bancada justicialista en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, quien viene actuando como un interlocutor de los intereses de los gobernadores y uno de los más interesados en la renovación peronista. Así, participaron Uñac, Sergio Casas (La Rioja), Domingo Peppo (Chaco), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Juan Schiaretti (Córdoba), Juan Manzur (Tucumán), Gildo Insfrán (Formosa), Carlos Verna (La Pampa), Lucía Corpacci (Catamarca), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Hugo Passalacqua (Misiones) y Miguel Lifschitz (Santa Fe). Los mandatarios dijeron tras la reunión que la intención no es poner palos en la rueda al Presidente, sino llevar una propuesta concreta y tratar de llegar a un acuerdo.