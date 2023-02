El sector libertario, integrado por ADN, Cruzada Renovadora, Partido Libertario y las agrupaciones Partido Demócrata, Ideas de la Libertad y el Pro disidente, se anotará como alianza el miércoles ante el Tribunal Electoral y, al día siguiente, lo presentarán en sociedad, aseguró José Peluc, coordinador del espacio, luego de un encuentro entre los distintos referentes. Así, serán cuatro los frentes que saldrán a la cancha para la elección del 14 de mayo: San Juan por Todos (SJxT), que conduce Sergio Uñac; Unidos por San Juan (UxSJ), que lidera Marcelo Orrego; el espacio liberal y el Frente de Izquierda.

Pese a la afirmación de Peluc, influyente dirigente de ADN, el presidente de ese partido, Martín Turcumán, insistió en que aún queda tiempo para lograr la unidad con UxSJ, ex Juntos por el Cambio, dado que la presentación de las coaliciones vence el jueves. Frente a la inscripción del frente, que será un día antes, Turcumán explicó que es "lógico" que se vaya avanzando en ese tipo de movidas, aunque no pierde las esperanzas de un gran armado opositor.

Hasta el jueves hay plazo de deshacer y formar nuevas alianzas, indicaron fuentes del Tribunal Electoral.

A su vez, Alfredo Avelín Nollens, de la Cruzada, indicó que se convocó a la Convención partidaria para el sábado para la aprobación del frente opositor con las fuerzas políticas con que viene trabajando y "que abrimos las puertas a todos los sectores que quieran participar". Tampoco le "cerró la puerta" a la unidad con la coalición que comanda Orrego. No obstante, un viejo cruzadista, que conoce mucho a Avelín Nollens, aseguró que el líder del partido no va a acordar con lo que fue Juntos por el Cambio porque se encuentran integrantes a los que vinculan con la "caída" del gobierno que encabezó don Alfredo Avelín, como el bloquista Enrique Conti y el radical Mario Capello.

El sector libertario, identificado con Javier Milei, tendrá el desafío de poner candidatos que lleguen, por lo menos, al 10 por ciento, ya que el armador Carlos Kikuchi, había dicho que, si no se llega a ese número, no habrá respaldo para no dañar la figura del león.