Ya pasaron los primeros 90 días de la medida de protección excepcional que resolvió la Justicia para que la joven C.F. (su identidad no se revela para proteger al menor) no viera a su hijo de dos años por ese tiempo, tras intentar darlo en Adopción en Tribunales en marzo pasado. Como aún no se resuelve cuál será el destino del menor, se extendió por 3 meses más esta medida, según dijo Marcelo Bartolomé, director de Niñez. El funcionario agregó que durante este tiempo, el nene continuará al cuidado de sus tíos maternos, como sucede desde marzo, y mientras que el equipo interdisciplinario de esta repartición sigue con la intervención y seguimiento del caso.



Bartolomé dijo que está permitido ampliar la medida de protección excepcional a 180 días cuando los primeros 90 no fueron suficientes para evaluar la situación del menor y la posible revinculación con su madre, y mientras se encuentra bien cuidado dentro del ámbito familiar. "El nene sigue con un tío y una tía materna que lo cuidan entre ambos y está bien, por eso se extendió el plazo para evaluar su situación que es particular, ya que su madre fue quien manifestó no querer tenerlo con ella. Por ahora se sigue trabajando con esta joven para resolver la situación de ambos. Mientras seguirá con sus tíos", dijo Bartolomé.



El funcionario agregó que también está en proceso darles a los tíos del menor una guarda provisoria que tiene un "mayor peso legal", ya que les permite realizar trámites y tomar algunas decisiones respecto al chico como, inscribirlo en un jardín maternal o autorizar una cirugía, sin tener que esperar la autorización de la Justicia para hacerlo.



En marzo pasado, luego de que C.F. fuera a Tribunales para entregar a su hijo en adopción, se aplicó la medida de protección excepcional fundándose en dos aspectos. En primer lugar resguardar el bienestar e integridad del menor, y en segundo, respetar la actitud y decisión de la madre que ratificó su deseo de no querer estar con el niño.



Según el informe del equipo interdisciplinario de Niñez que interviene en este caso, la joven hasta ahora no manifestó la intención de volver a ver al menor.



Futuro incierto



Marcelo Bartolomé aclaró que aún no se sabe cuál será el destino del niño al que su madre quiso dar en adopción, aunque agregó que hay tres opciones. Que se quede con los tíos maternos, que regrese con su madre o que quede en condición de adoptabilidad. También explicó cómo es el procedimiento cuando alguien quiere entregar en adopción a su hijo. Primero interviene Niñez, luego lo hace un Juzgado de Familia y la Asesoría de Menores.