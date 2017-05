“Me llena de orgullo llegar a la finalización de mi carrera profesional defendiendo nada más, ni nada menos, que las arcas y el patrimonio de la provincia”, de esa manera Jorge Alvo sintetizó ayer lo que sintió cuando fue designado fiscal de Estado de la provincia. Fue por voto unánime en la sesión ordinaria que tuvo la Cámara de Diputados (Ver recuadro).



Sin tiempo para perder, Alvo adelantó que apenas sea puesto en funciones le presentará al Ejecutivo un proyecto para crear, dentro de Fiscalía, un departamento que se dedique exclusivamente al Derecho Ambiental. Pero no sólo eso sino que, además, dio cuenta de cuál será su objetivo en su nuevo cargo: “el dinero público debe estar bien resguardado y en el caso de que no lo haya sido, tratar de recuperarlo en la medida de lo posible”.



La figura del fiscal de Estado es clave para la provincia porque no sólo es el encargado de dirigir el cuerpo de abogados que defienden los organismos públicos y los bienes estatales, sino que además promueve los juicios contenciosos administrativos cuando se ven afectados los intereses provinciales, además de que podrá actuar como acusador especial ante el Jurado de Enjuiciamiento.



El cargo de fiscal había quedado vacante en diciembre cuando Guillermo De Sanctis fue designado como ministro de la Corte de Justicia provincial. Mientras se elegía un reemplazo, el Ejecutivo nombró a Gastón Orzanco como fiscal de Estado interino, abogado que cumple esa función hasta que la nueva autoridad asuma en el puesto.



Sobre su proyecto en Fiscalía, Alvo adelantó que quiere crear “un departamento de Derecho Ambiental, que se dedique exclusivamente a ese tema y por eso, inmediatamente que asuma, voy a iniciar el expediente proponiéndolo”. Además dijo que sería “dar una respuesta a lo que dispone la Constitución en los derechos denominados de tercera generación, entre los cuales está el Derecho Ambiental”.



El letrado de 58 años, que ha sido asesor de la Municipalidad de Pocito desde 1998, fue consultado por causas relevantes que lleva adelante Fiscalía como la megacausa de expropiaciones y la posibilidad de intervención en el escándalo de la ART. Si bien no dio una opinión porque “por el momento no corresponde” dijo que “en cualquier causa en que estén afectados intereses provinciales, Fiscalía siempre va a estar presente, más allá de quienes sean los involucrados”.



Por otro lado, aseguró que “el dinero que esté comprometido de la provincia y que haya sido afectado, la función del fiscal de Estado no es sólo investigarlo sino también intentar de recuperarlo, en el caso de que la Justicia determine que haya sido ilegal”.

Voto unánime

Los 36 legisladores que participaron de la tercera sesión ordinaria de la Cámara de Diputados votaron a favor de la designación de Jorge Alvo como fiscal de Estado. Por el lado del oficialismo, la defensa la hizo la diputada Marcela Monti quien explicó que la elección de Alvo no fue fácil ya que quienes integraban la terna, Celia Maldonado de Alvarez y Sergio Saffe Peña, “son excelentes profesionales”. Por otro lado, de la oposición, tanto César Aguilar, como Susana Laciar y Carlos Munisaga destacaron el objetivo de Alvo de crear en la Fiscalía de Estado un área específica para atender el Derecho Ambiental.