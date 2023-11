Fernando Perea, elegido por el gobernador electo Marcelo Orrego para estar al frente del Ministerio de Obras, Agua y Energía de la provincia (actualmente la cartera lleva el nombre de Ministerio de Obras y Servicios Públicos), enumeró cuatro ejes prioritarios para el nuevo Gobierno: viviendas, caminos, gestión de recursos y crisis hídrica.

"Hay cuatro puntos, cuatro ejes que tenemos claves en el equipo. Que es vivienda, el tema infraestructura pública a través de los caminos, una gestión responsable en los recursos financieros y sobre la crisis hídrica, la optimización de los recursos. Esos son los cuatro puntos clave que vamos a tener en esta gestión. Hay un plan de obras que la va a ir anunciando el gobernador electo cuando él crea que sea", dijo Perea en diálogo con Demasiada Información (Radio Sarmiento).

El arquitecto de 49 años, que estará en funciones desde el próximo 10 de diciembre, reveló que ya tuvo varios encuentros con el actual ministro, Julio Ortíz Andino. "Hemos tenido reuniones, de manera muy amable. La semana pasada prácticamente toda la semana hemos estado reunidos. Mañana continuamos con las reuniones y ya pactamos un cronograma para juntarnos con cada una de las reparticiones, con los directores, y explicar cada una de las obras, las problemáticas y el plan de avance que tienen, el plan económico. Y la verdad que muy bien de parte de ellos", señaló. Agregó que "nos estamos poniendo al día con cada una de las obras" y admitió que hay "obras grandes", como El Tambolar y el Túnel de Zonda, que "tienen sus complicaciones". "(Ortíz Andino) Me informó cuáles serían esas complicaciones. También el tema financiero, que hoy por hoy es muy importante, hay que ver qué pasa en la Nación. Son obras que están financiadas por Nación y hay que esperar a ver el plan económico del nuevo presidente", explicó.

También se refirió a otros temas de importancia:

Plan económico de Nación para obras en las provincias

"El gobernador Orrego ya viene trabajando y justamente ahora está con ese tema de esperar el plan económico que van a lanzar en la Nación. La idea de intención que tenemos, que tiene Marcelo, es continuar con las obras que están actualmente. Pero hay que esperar a ver el lanzamiento del plan económico que va a alargar el presidente".

Escuelas

"El día 11 de diciembre arrancaríamos con el recondicionamiento de los edificios públicos, principalmente las escuelas. Las clases comienzan en marzo y tienen que estar en perfectas condiciones. La ministra de educación entrante, Silvia Fuentes, está en contacto con la ministra y nos están pasando un relevamiento de cada uno de los edificios de las escuelas, que son más de 500 escuelas aproximadamente. Y también en la dirección de Obras Menores nos han pasado un informe de las condiciones que se encuentran cada una de ellas".

"Están complicadas. Hay escuelas que están bastante deterioradas, con poco mantenimiento. La idea es atacar esas principalmente, las que más dificultades tienen. Y la idea es continuar con un plan de trabajo durante todo el año, no solamente los tres meses que es el plan estival que tiene hoy el Gobierno.

"Hay escuelas que tienen problemas estructurales, como, por ejemplo, la escuela de Jáchal. Hay problemas de gran escala y de menos escala. Principalmente gran escala son las partes estructurales. Hay que chequear, revisar cada una de ellas. Y las pequeñas escalas, problemas de agua, problemas de rotura de vidrios, temas de inseguridad sobre todo. Se está preparando todo un trabajo con el equipo para afrontar a partir del día 11, dejarlas en condiciones para que el inicio de clase sea lo más correcto".

Deuda de Nación con San Juan

"Preocupa, sí. Es una preocupación de todos, no solamnete del ministerio, de todos los sanjuaninos. Si llega esa plata, se va a poder ejecutar esas obras, caminos, viviendas. Pero hay que tener esperanza, hay que tener fe también de que se van a solucionar los temas, que vamos a poder llegar a un acuerdo. Y nuevamente, todo va a depender de este nuevo presidente, cuál es su plan económico y qué va a pasar con la obra pública. Todo eso lo vamos a saber una vez que asuma y se reúna con los gobernadores y se pongan de acuerdo. Para ver cuál es el plan que sigue".

Secretaría del Agua

"Toma un protagonismo muy importante. La idea es que la Secretaría del Agua y Energía tome fuerza, es uno de los puntos que tenemos. Es una crisis muy grande que todos los sanjuaninos sabemos, la crisis hídrica que tenemos hoy. La idea es trabajar y poner mucho énfasis, el gobernador Orrego tiene en su cabeza trabajar muchísimo con el tema de la crisis hídrica y la optimización de los recursos. Hoy por hoy no se le ha dado una gran importancia a la Secretaría del Agua y la idea en este nuevo Gobierno es que tome fuerza y protagonismo".

"Hay que escuchar, hay que abrir las puertas, trabajar con gente que tenga conocimiento de los recursos hídricos. La crisis es muy grande y estamos trabajando con un equipo de especialistas en el tema agua, donde vamos a trabajar con un máster plan del agua, una reglamentación del uso del agua".

"Hay que hacer un relevamiento de los muchos que hay en San Juan hoy por hoy. No hay una especificación y un reglamento de los pozos, el uso del agua. Hay algunos que están asentados y oficializados, pero hay muchos pozos de agua que no están oficializados, no hay un control. La idea es apuntar un poco sobre eso".

¿Funcionarios uñaquistas en su gestión?

"En las reuniones con el ministro (Ortíz Andino) hemos estado hablando, me ha presentado parte del equipo, la verdad que son todos profesionales que están desarrollando un buen trabajo en algunas áreas, otras no. Así que estamos haciendo un análisis de aquellas personas, aquellos profesionales que estén acordes, que cumplan su función en el área que les toque, no hay por qué sacarlos, van a continuar. Obvio que las primeras líneas son gente del equipo de confianza, pero la idea es entrar, empezar a partir de ahí y ver la gente que sea potable para que continúe, no habría ningún problema".