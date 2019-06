Presentación. Los apoderados de los frentes electorales realizarán hoy las inscripciones en la Secretaría Electoral dentro del plazo límite.

Con las alianzas definidas, el debate que viene entre los referentes de los partidos girará sobre quiénes serán los candidatos a diputados nacionales y si tendrán internas. En el Frente de Todos a nivel nacional existe la posibilidad de que Sergio Massa compita contra la dupla Alberto Fernández-Cristina Fernández. Ante ese eventual escenario, el gobernador Sergio Uñac casi descartó ayer una puja puertas adentro de la coalición local. Por el lado de la oposición, aunque aún no lo dice, Marcelo Orrego tiene todas las fichas para encabezar la lista de Juntos por el Cambio, que se referencia en Mauricio Macri y Miguel Pichetto, y en la UCR ven probable la alternativa de jugar con postulantes propios. En Consenso Federal, la Cruzada Renovadora presentará postulantes y el resto de los miembros analizan acompañar o ir a la disputa. En el frente de izquierda, en cambio, aseguraron que habrá lista de unidad.



Los apoderados de las alianzas las inscribirán hoy, de 7 a 9, en la Secretaría Electoral del Juzgado Federal Nº1, el límite del plazo legal. La extensión, dispuesta por la Justicia, dio el tiempo para que se terminaran de configurar las sociedades entre los partidos que tenían dudas. En el caso de San Juan se ponen en juego tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación en octubre, luego de las PASO de agosto. En el oficialismo provincial no había interrogantes y, de manera orgánica, Uñac llevó al PJ y sus aliados a la coalición que encabeza la dupla Fernández-Fernández, con el nombre Frente de Todos. El gobernador confirmó que los candidatos en los primeros casilleros son José Luis Gioja y la bloquista Graciela Caselles, quienes van por la reelección. Pero en la coalición a nivel nacional está la posibilidad de que Sergio Massa enfrente al kirchnerismo. Si eso sucediera, el pocitano indicó que "me parece que acá no se replicaría. Vamos a tratar de unificar". En el armado sanjuanino, Uñac incluyó al PJ tradicional, al kirchnerismo y al massismo. Los referentes de este último sector son Mauricio Ibarra, Carlos Munisaga y Florencia Peñaloza.



Por el lado de Juntos por el Cambio, la coalición se terminó de completar con Producción y Trabajo, luego de que Pichetto, el candidato a vicepresidente que eligió Macri, invitara a Orrego para que se sumara, a lo que éste aceptó. El excandidato a gobernador no sólo cuenta con el respaldo de casi el 34 por ciento de los votos del comicio provincial para apostar a una banca sino también con el aval de Pichetto y de sus socios como Fabián Martín y Rodolfo Colombo, de Actuar, partido municipal que va como adherente. Martín, además, aseguró que Producción y Trabajo pondrá a consideración del electorado un postulante que encabezará la lista. Desde la UCR, su presidente, Eduardo Castro, señaló que "es altamente probable" que presenten pelea en las PASO. Según las fuentes, un escenario de competencia es difícil para el radicalismo si el santaluceño llegara a contar con el respaldo económico de la coalición nacional. En el Pro sonaba la chance de jugar en la interna, pero dicha idea se apoyaba en la hipótesis de que Orrego no estuviera en el frente. Con su presencia, la postura está en evaluación, dijeron fuentes calificadas.



En cuanto a Consenso Federal 2030, que tiene la fórmula nacional de Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, la Cruzada informó en un comunicado que tendrán sus candidatos. Hugo Cárdenas, del socialismo, reconoció que por ahora prevalece la postura de acompañar al partido de los Avelín mientras que Martín Turcumán, de ADN, no descartó ni ir a internas ni el consenso. Inclusive dijo que si se llega a dar la competencia, potenciarían a otros referentes.



En base al alineamiento nacional, la Nueva Izquierda (MST) y la Izquierda Socialista van en un frente y Mary Garrido, de la primera fuerza, aseguró que habrá lista local de consenso.



Fechas



De acuerdo al calendario electoral, las alianzas y partidos deben presentar el 22 de este mes sus listas de candidatos. La campaña arrancará el 12 de julio y el 11 de agosto serán las PASO. Las generales se realizarán el 27 de octubre y en el caso de que haya balotaje, el comicio se llevará a cabo el 24 de noviembre.



Renovación

San Juan tiene seis bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, las que se renuevan por mitades cada dos años. Las que están en juego en estos comicios son las de José Luis Gioja, Graciela Caselles y Florencia Peñaloza, quien llegó al puesto luego del fallecimiento del camionero Enrique Castro. Los otros legisladores son Walberto Allende, Daniela Castro y el macrista Eduardo Cáceres.

Sin aliados

2 Son los partidos políticos que jugarán en estas elecciones nacionales en soledad. Se trata de Dignidad Ciudadana y Nueva Dirigencia. Ambos deberán presentar sus listas de candidatos el 22 de este mes.