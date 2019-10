Definición. El juez Juan Pablo Ortega dictó ayer el procesamiento contra Padilla y la falta de mérito a Gómez.

El pedido de llamar a indagatoria que hizo la fiscal Claudia Salica contra el juez Pablo Flores, sumó el respaldo del magistrado interino Juan Pablo Ortega, al frente del Primer Juzgado Correccional. Al igual que la posición de la representante del Ministerio Público, Ortega consideró que hay elementos suficientes para entender que el titular del Segundo Juzgado de Instrucción incurrió en los delitos de abuso de autoridad e incumplimientos de los deberes de funcionario público. Por eso ayer, ante el Jurado de Enjuiciamiento, presentó el pedido de destitución contra su colega para que esté en condiciones de ser indagado e investigado. La causa que tiene en la mira a Flores es la que tiene como protagonista al comisario Gustavo Padilla, quien reconoció que usó para ir y venir de su casa una camioneta en situación judicial que le cedió irregularmente el juez. Según Ortega, el magistrado no debió entregar la movilidad "por el estado de la causa en la que se encontraba involucrado el vehículo y porque palpablemente se evidencia que la investigación era de competencia federal". La coincidencia entre fiscal y juez, le da un peso distinto a este proceso que a otros, ya que en ambos casos han merituado pruebas y coincidido en la presunción de delitos.



El pedido de Jury cayó en manos de Guillermo De Sanctis, presidente del Jurado de Enjuiciamiento y quien además, ejerce momentáneamente el máximo cargo en la Corte de Justicia. El Jurado es el que deberá analizar si la presentación de Ortega cuenta con los elementos suficientes para avanzar, o si tendrá que ser desechada. Por otro lado, dicho jurado tendrá cambios en su integración actual (Ver vinculada).

Silencio. Tras el pedido de Jury, el juez Pablo Flores decidió no atender a la prensa.



El último pedido de Jury fue realizado por el abogado Antonio Falcón en agosto de 2017, sin suerte. Si ahora se produce la destitución, Flores será el décimo caso desde 1983. El más reciente fue el de Carlos Macchi en 2013 cuando fue acusado de falta de cumplimiento de los deberes a su cargo y mala conducta. Tras el Jury, Macchi fue imputado dentro de la megacausa de expropiaciones.



En el caso de Flores, el titular del Primer Juzgado Correccional coincidió con lo que le solicitó la fiscal Salica, al frente de la acción penal. La representante del Ministerio Público había considerado que existe un grado de sospecha tal sobre el juez, suficiente para disponer su indagatoria e incorporarlo al expediente en calidad de imputado. En tanto para Ortega, "existen indicios categóricos, claros y evidentes, de que entre Flores y Padilla existiría algún tipo de relación que merece ser investigados". Al parecer, gracias a esa relación, el comisario logró disponer para uso particular la camioneta porque Flores le firmó el permiso, acción que no le era propia ya que esa facultad la tiene la Corte. Incluso el juez reconoció el error al manifestar a este medio que se había "comido un articulito". Llamó la atención en Tribunales que ayer Flores le revocara el uso de la camioneta a Padilla porque éste nunca realizó el trámite para obtener la Revisión Técnica Obligatoria. Por otro lado, Flores ya no dispone de la camioneta, ya que es el juez Ortega el que la tiene en resguardo por haber sido secuestrada. Padilla está detenido y ayer fue procesado por el delito de abuso de autoridad e incumplimientos de los deberes de funcionario público.



Además, ayer prestó declaración testimonial el exministro del Corte, Adolfo Caballero, quien quedó también en el ojo de la tormenta por charlas de Whatsapp que mantuvo con Padilla (Ver aparte).

Excortista negó a Padilla

Espera. Caballero llegó temprano y fue recibido por Juan Pablo Ortega. La declaración duró menos de una hora.

Pese a haber mantenido una serie de contactos vía whatsapp con el comisario Gustavo Padilla, el excortista Adolfo Caballero manifestó ayer que no conocía al policía y no aportó elementos importantes a la causa. Así lo reflejó el juez Juan Pablo Ortega que, tras tomarle declaración testimonial, indicó que "la declaración no fue gravitante, en absoluto".



A su vez, antes de ingresar en el despacho de Ortega, Caballero reiteró ante la prensa "no recuerdo la conversación" y se excusó al indicar que, mientras fue ministro de la Corte, "siempre atendí al público, pero no sé quien es Padilla, no me suena familiar el nombre".



De las investigaciones llevadas adelante por Ortega, se pudo determinar que entre fines de diciembre de 2017 y principios de 2018, existieron al menos 16 mensajes directos de Padilla hacia Caballero y varias respuestas por parte del exmagistrado. Entre ellos se destaca uno que dice "Buen día doctor Caballero, soy Gustavo Padilla, amigo de Sergio Miodowsky y de acuerdo a lo que charlamos personalmente el martes 12 de diciembre quería saber si usted sería tan amable de comunicarse con el juez del segundo juzgado, Pablo Flores por la movilidad secuestrada en depósito. Desde ya muchas gracias y que Dios lo bendiga siempre". A éste, Caballero responde unos diez minutos más tarde: "Necesitan carátula de expediente". Por otro lado, en otro texto, Padilla le indica que Flores ya está al tanto del pedido y que el magistrado está a la espera de una respuesta del entonces cortista.