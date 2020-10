La postura del oficialista Frente Todos en la Cámara de Diputados es clave, debido a que la bancada cuenta con mayoría para que un proyecto avance o no. En ese marco, en el bloque que lidera el PJ no hay demasiado ánimo para que prospere el pedido de informe sobre los sueldos del Directorio del EPRE que habían presentado los legisladores Marcelo Mallea y Miguel Sánchez, el cual había contado con el respaldo de la oposición. La iniciativa tuvo su origen a raíz de la información a la que tuvo acceso este medio, la cual reveló que la remuneración del titular del ente regulador de la electricidad, Jorge Rivera Prudencia, ascendía a poco más de 520 mil pesos a septiembre de 2019. De acuerdo a datos actuales, su recibo llegaría a 638 mil pesos, indicaron fuentes calificadas.

El diputado Mallea, de Angaco, conquistó su banca de la mano del Frente San Juan Primero y con Sánchez, de San Martín, que se alejó de Producción y Trabajo, armaron el Bloque del Este que acompaña a oficialismo. Ambos presentaron un proyecto de comunicación para que el EPRE informe sobre los recursos que destina a salarios y qué porcentaje representan de su presupuesto, además de una comparación con respecto a lo invertido. Además, pidieron que el organismo de a conocer el mecanismo que usa para fijar las remuneraciones del presidente y del Directorio.

Al ser consultado, el titular de la bancada peronista, Juan Carlos Abarca, explicó simplemente que la directiva es que todo proyecto se trate en las respectivas comisiones, en las que saldrá un despacho de comisión para tratarse en el recinto o, directamente, se desechará. Así, el legislador albardonero evitó dar una opinión si desde el frente oficialista acompañarán la iniciativa y si le parecía elevada o no la remuneración de Rivera Prudencio. Fuentes calificadas dijeron que en el oficialismo no hay muchas intenciones de que avance el proyecto, aunque no brindaron razones de tal decisión.

El frente de tormenta que atraviesa la cúpula del EPRE tiene que ver con los abultados sueldos. De acuerdo a información actualizada de fuentes calificadas, el de Rivera Prudencio está en 638 mil pesos, mientras que el del vicepresidente Oscar Trad supera por poco los 500 mil pesos. En cuanto a Roberto Ferrero, miembro del Directorio, su salario se acerca a los 400 mil pesos. La entonces ley provincial 6.668 de 1995 estableció el marco regulador de la actividad eléctrica y creó el ente de control. El segundo párrafo del artículo 56 determinaba que el titular del EPRE percibirá "una remuneración mensual equivalente a la de un secretario del Poder Ejecutivo". Sin embargo, ese texto se eliminó con la norma 6.797 de 1997 y el decreto reglamentario indicó que las remuneraciones "serán fijadas por el EPRE por reglamento interno".

No es la primera vez que el titular del organismo queda bajo la lupa de funcionarios de otras áreas. El diputado nacional Walberto Allende ha manifestado sus dudas y ha pedido una definición del Tribunal de Cuentas sobre si es legal o no que el ente utilice los fondos PIEDE y de la Línea de 500 para financiar un concurso de anteproyectos para la construcción de oficinas, cocheras y depósito, dado que dichas partidas tendrían asignaciones específicas para obras de infraestructura eléctrica.