La acusación contra el bloquista disidente Enrique Conti de violar sus deberes como miembro del Tribunal de Cuentas al participar de actividades políticas electorales dejó al descubierto la confusión en Juntos por el Cambio (JxC) a la hora de bajar un mensaje o dar una respuesta. El oficialismo en la Cámara de Diputados enviará el planteo que realizó el candidato a diputado nacional Marcelo Arancibia, de Consenso Ischigualasto, al Jurado de Enjuiciamiento para que lo analice y, ante esa movida, los opositores tuvieron reacciones distintas. Desde señalar que la principal alianza opositora no va a obstaculizar la investigación, revelar indefinición ante la decisión oficialista hasta dejar traslucir un acompañamiento a ese proyecto con retoques y el silencio de los dos primeros postulantes.

El vicegobernador y presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Gattoni, explicó ayer en el programa "Acento en la noticia" de Radio Sarmiento que, en la reunión de labor parlamentaria, hubo una propuesta de la bancada bloquista para sacar un proyecto de resolución en el que se remita la presentación de Arancibia contra Conti al Jurado de Enjuiciamiento. Tal organismo es el que recibe y analiza denuncias no sólo contra magistrados del Poder Judicial sino también contra miembros del Tribunal de Cuentas por delitos en el desempeño de sus funciones, falta de cumplimiento de deberes a su cargo y delitos comunes. Gattoni, además, resaltó que la moción bloquista será acompañada por el bloque PJ (el mayoritario), Confe, Frente Grande y San Juan Primero.

Uno de los que habló en JxC fue el diputado Sergio Miodowsky, de Producción y Trabajo. Frente al proyecto de resolución que indicará que se enviará el planteo contra Conti al Jurado de Enjuiciamiento, manifestó que "todavía no hay nada al respecto. No sabemos qué dice el texto. Cuando esté, ahí veremos". Sobre el exintendente de la Capital destacó que este ha explicado que asistió a una reunión con productores tras una invitación, pero que no emitió ninguna opinión política.

Según trascendió, el encuentro en labor parlamentaria fue "picante", ya que los oficialistas les remarcaron a los opositores que vocales del Tribunal de Cuentas, como el peronista Aldo Molina y el bloquista Daniel Pérez Celedón, no participan ni en actos ni en actividades proselitistas. El mensaje fue como "háganse cargo" de la conducta de Conti, dijeron las fuentes, quien fue acusado de asistir a una actividad de campaña con productores durante la visita del senador Alfredo De Ángeli, de JxC.

El legislador del Pro, Enzo Cornejo, candidato en segundo lugar de la lista de JxC, no participó de la reunión de labor parlamentaria y no contestó los llamados de este medio para conocer su postura sobre la situación del bloquista disidente. La que tampoco habló fue la postulante en primer término, Susana Laciar, quien desde el lunes viene con el teléfono apagado. ¿Una estrategia de ambos para evitar el conflicto?

Otro que no habló fue el diputado Gustavo Usín, de Actuar. No obstante, Gattoni manifestó en el medio radial que el legislador dijo que "si se agregaban algunas cosas, estaría dispuesto a acompañar". Por su parte, Antonio Falcón, presidente de la UCR, partido que integra el frente, pero que no tiene legisladores, resaltó que "JxC no va a poner objeciones. Si la Cámara lo considera así, que así se haga. Lo que no va a haber es protección".





Integración

El Jurado de Enjuiciamiento está conformado por el cortista Guillermo De Sanctis, la diputada Fernanda Paredes y su par Juan Carlos Abarca, y la abogada Cristina Pintor y su colega Mario Arancibia. El Jury estuvo activo con el juicio de destitución al juez de Jáchal, Javier Alonso.



Segura excusación

Si el planteo de Marcelo Arancibia ingresa al Jurado de Enjuiciamiento, es un hecho que se inhibirá su hermano Mario Arancibia. El denunciante apuntó contra Enrique Conti por participar en actividades políticas, pese a ser miembro del Tribunal de Cuentas.

El temario para la próxima sesión

En labor parlamentaria, el cuerpo legislativo definió el temario que será debatido mañana en el recinto. Entre los puntos destacados se encuentra la incorporación de los delitos de desvío o robo de agua al sistema de Flagrancia, las prórrogas de la ley de Emergencia Hídrica, de la ley de Emergencia Social, de la ley de Emergencia en los Servicios de Seguridad, de la ley de Emergencia Habitacional, y de la ley de Emergencia Pública, y la promoción de la comercialización de vino en copa.

Sobre el último punto, el proyecto está destinado a crear un régimen de promoción de oferta gastronómica de vino varietal o blend en copa, destinado a restaurantes, comedores, bares, resto bares, vinotecas, hoteles y todo otro local similar, debidamente autorizado al expendio de bebidas alcohólicas para ser consumidas dentro del local.

El objetivo es que existan al menos cuatro opciones de vinos para ser consumidos en copa.

Un punto clave del proyecto es que se habilita a que la bebida pueda ser fraccionada en barriles de acero inoxidable de hasta 50 litros de capacidad cada uno, lo que facilitaría la comercialización por la falta de vidrio para las botellas.

Dicha propuesta, de autoría del diputado José Luis Esteve, ya tiene despacho favorable de las respectivas comisiones.