Contento. La Cámara de Apelaciones falló a favor del Rector de la UNSJ.

El rector de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Oscar Nasisi, recibió una buena noticia desde Mendoza. La Cámara Federal de Apelaciones con asiento en esa provincia resolvió, de manera unánime, sobreseerlo en la causa que iniciaron los ingenieros Carlos Rudolph y Guillermo Mattar por retención indebida de bienes. Si bien a los profesionales, a través de su abogado querellante, les queda la alternativa de acudir a la Cámara Nacional de Casación Penal, fuentes calificadas indicaron que es muy poco probable que en esa instancia superior se modifique lo resuelto en Mendoza, más cuando el fiscal Dante Vega no sostuvo la acusación.



La información de la decisión de la Cámara de Apelaciones fue brindada por el defensor del rector de la casa de altos estudios, Fernando Rahmé, la cual fue confirmada por fuentes judiciales. Según indicó el profesional, "no se reunieron los elementos normativos para configurar el delito de retención indebida de bienes. Tampoco existió el acto de apropiación por parte de Nasisi".



Por otro lado, el defensor resaltó que el mandamás de la UNSJ nunca pudo apropiarse indebidamente de los materiales que reclaman Rudolph y Matar (este último fallecido) o negarse a restituirlos, ya que cuando se produjeron los hechos, en 1990, Nasisi no tenía ninguna relación con la UNSJ. El rector había sido procesado por el juez Federal Leopoldo Rago Gallo.



Ese año, el entonces rector Tulio Del Bono denunció a Rudolph y Mattar como presuntos autores del delito de malversación de caudales públicos. En ese momento, las autoridades universitarias les retuvieron una serie de bienes que se encontraban en sus oficinas. Los ingenieros enfrentaron el juicio recién en 2008 y fueron absueltos. Desde entonces entablaron una dura pelea con la UNSJ, que incluye un juicio civil en el que reclaman un resarcimiento económico y un pedido público de disculpas.



Sobre la resolución de la Cámara de Apelaciones, el representante de los ingenieros, Miguel Arancibia, confirmó que presentará el recurso de casación y que tiene diez días para hacerlo. Además, sostuvo que "entendemos que el delito, la restitución de los bienes, no ha cesado y continúa hasta la fecha porque no han sido devueltos. Y Nasisi es el responsable porque es el rector".