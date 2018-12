Categórico. Claudio Avruj destacó el avance de San Juan en materia de Derechos Humanos, pero a su vez sostuvo que la violencia de género es una problemática que existe, al igual que la violencia institucional.

En su paso por San Juan, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, no se privó de repudiar las polémicas declaraciones del exministro de la Corte, Adolfo Caballero. Sobre la denuncia que había realizado la actriz Thelma Fardín contra Juan Darthés, el excortista había sostenido que "a veces, la mujer que está escrachando, usó el arte de seducir para obtener un beneficio particular y como no le fue bien, la venganza es denunciar el acoso". El funcionario macrista llegó ayer para firmar con el gobernador Sergio Uñac la adhesión al Plan Nacional de Derechos Humanos y al ser consultado sobre tales dichos, fue categórico al manifestar que "invertir la situación es ofensivo y no le aporta al debate". Incluso, apuntó que "no nos hace ningún bien poner el dedo acusador indicando estas frases como la del excortista".

La palabra de Avruj no es menor, ya que dentro del programa nacional que promueve, y al que San Juan adhirió, hay ejes centrales que cumplir por parte del Estado, como la Inclusión no discriminación; Seguridad y no violencia, Memoria Verdad y Justicia y leyes reparatorias, Cultura Cívica en Derechos Humanos y Acceso Universal de Derecho para todos los ciudadanos. Dentro de esos puntos, aparece la violencia institucional, reflejada cuando un agente o autoridad del Estado ejerce violencia física, sexual, psíquica o simbólica contra una persona.

Tras la firma del acuerdo, Avruj brindó una entrevista a DIARIO DE CUYO, en la que habló de temas como los delitos de lesa humanidad, el protocolo de seguridad impulsado por la ministra Patricia Bullrich y el fallo de la Corte Suprema de Justicia rechazando el beneficio del 2x1 a exrepresores (Ver aparte).

En ese marco habló de las declaraciones de Caballero y resaltó que "hay que celebrar que en la Argentina haya un movimiento como el "Yo También", porque la agenda de Derechos Humanos se va constituyendo a partir de la demanda de la gente y las denuncias fortalecen a esta situación. Ahora, yo nunca voy a estar del lado del que pone en duda los hechos porque sí, o que invierte la prueba, como en este caso". Además, sostuvo que "el debate que tenemos que dar es saber que hay muchísimas mujeres que han pasado y que pasan por situaciones de acoso y abuso, y que nuestro sistema social no ha permitido la libre denuncia".

Si bien el funcionario nacional destacó que, a través de la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos a cargo de Fabiola Aubone, dependiente del Ministerio de Gobierno que conduce Emilio Baistrocchi, San Juan presenta un nivel positivo en materia de prevención contra la violencia de género respecto a otros distritos, aclaró que se trata de una problemática que atraviesa a todo el país "en la que hay que avanzar".