Encuentro. Quintana estuvo reunido ayer en un hotel de Santa Lucía con el intendente Orrego y dirigentes del PRO de la provincia.

En una visita preparatoria de la campaña, para reunirse con los dirigentes locales, el secretario general del PRO a nivel nacional, Francisco Quintana, el segundo de la fuerza, dijo que no le van a pedir a Marcelo Orrego, el postulante a gobernador del armado Con Vos -ex Cambiemos-, que no se presente después como candidato a diputado nacional en las elecciones generales. El dato no es menor porque, según se habla en el entorno del dirigente santaluceño, si el electorado no lo favorece en la instancia local podría aspirar a ocupar una banca en la Cámara Baja.



"No se lo vamos a pedir ni lo hemos hablado. Orrego es el candidato a gobernador que entre otras fuerzas políticas también apoyan el PRO y otros partidos que integran Cambiemos y en consecuencia nosotros hoy no tenemos la mirada puesta en quiénes van a ser nuestros candidatos en octubre", sostuvo Quintana.



Las dudas surgen porque los partidos que fundaron Cambiemos a nivel nacional, el PRO, la UCR y la Coalición Cívica, suscribieron un acuerdo para impedir las dobles candidaturas, es decir que un dirigente se postule en las elecciones provinciales y después pueda volver a ser candidato en los comicios nacionales. "Nos parece que así es más transparente frente al electorado y termina con las especulaciones, pero en la práctica puede haber alguna excepción", sostuvo el dirigente nacional.



A mediados de enero, cuando se conoció la noticia, tanto el senador nacional Roberto Basualdo como el intendente rivadaviense Fabián Martín, hablaron de la "inconstitucionalidad" del pacto nacional, de que no habían sido consultados y de que no tenían la obligación de acatar la decisión". El primero incluso apuntó que "eso rige para los que firmaron, pero para los que no firmamos no". Por su parte, Martín aseguró que "va en contra de lo que dice nuestra Constitución, todo ciudadano tiene derecho a elegir y a ser elegido, hacer un acuerdo de esta naturaleza... de todas maneras veremos". En el caso de Orrego, negó que estuviera pensando en una alternativa nacional. "No evalúo otra posibilidad que ser candidato a gobernador", manifestó, aunque sus compañeros insisten en off con esa posibilidad.



En la historia provincial hay un antecedente reciente de dobles candidaturas. En el 2011, el senador Basualdo fue primero candidato a gobernador y también apareció en las listas de senadores, como suplente. Los titulares eran Guillermo Baigorrí y Adriana Marino, quienes renunciaron y le dejaron la vía libre para que asumiera. Antes había perdido la contienda con el actual diputado nacional José Luis Gioja.



El dirigente nacional no descartó que para acompañar la candidatura de Orrego vengan a San Juan funcionarios nacionales. "Muy probablemente sea así. Es algo que conversaremos con Marcelo pero nosotros estamos a disposición para acompañarlo y además para seguir acompañando a los sanjuaninos", dijo Quintana.



Sobre el quinto lugar en la lista de proporcionales para Enzo Cornejo, mano derecha del diputado nacional Eduardo Cáceres y principal referente del PRO en San Juan, Quintana manifestó que "estamos satisfechos con el cierre de listas. Y entendemos que quien lidere la propuesta a nivel provincial prefiera que lo acompañen dirigentes de su confianza".

Tres frases

FRANCISCO QUINTANA - Secretario general del PRO

"Unificar las elecciones es una buena noticia para bonaerenses y porteños porque implica un ahorro en comparación al gasto que conlleva hacer dobles llamados y además también es un esfuerzo menos para los votantes".

"Haber cambiado el nombre del frente es una decisión meramente provincial que han tomado los distintos dirigentes que integran Cambiemos, incluidos los dirigentes del PRO y nosotros la respetamos".

"Asumimos que estamos en un momento complejo y que hay argentinos que están viviendo dificultades, pero hay que ser concientes hacia adelante porque, sin dudas, vamos a tener un 2019 mejor que el 2018".