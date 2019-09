En el marco de la campaña de cara a las elecciones generales del 27 de octubre, José Luis Espert llegó a San Juan. En diálogo con DIARIO DE CUYO, el economista líder del Frente Despertar sostuvo que San Juan debe apostar por el libre comercio como hoy lo hace Chile. Además, se mostró a favor del Túnel de Agua Negra y de la minería y criticó fuertemente a las políticas económicas de los últimos 50 años. Por otro lado, indicó que es necesaria una reforma laboral y que el sindicalismo es un conjunto de chantas y delincuentes.



- En San Juan, su frente no tiene representantes. ¿A quién apoya para diputado?



- No tenemos participación alguna ni nos vamos a expresar. No hay preferencia en San Juan.



- ¿Qué debería hacer el futuro presidente para pagar la deuda de 26 mil millones de dólares que se vencen en los primeros meses del 2020?



- La deuda, en general, es impagable, salvo que Argentina muestre otra cara frente al mundo. Debe mostrar que es un país que ha reflexionado sobre lo mal que le ha ido. Todos los planes económicos de todos los gobiernos en el último medio siglo han fracasado. Han terminado generando más pobreza, más indigencia. Argentina es un terrible fracaso de tipo colectivo. Por lo tanto, para que el país pueda pagar la deuda tiene que abrazarse al liberalismo de los países que han triunfado, particularmente, los que están cerca nuestro. Chile es un gran ejemplo de lo que hay que hacer. Hay que abandonar la sustitución de importaciones. Hay que ir al libre comercio, tener un Estado pagable y leyes laborables flexibles. Para pagar la deuda se va a tener que llegar a un acuerdo con el FMI mucho más amplio. Tiene que solicitar un Extended Fund Facility. Eso se podría lograr si se plantea un programa de reforma estructural muy amplio.



- ¿Alberto Fernández está dispuesto a hacer eso?



- Si Alberto Fernández hace lo que hoy dice que va a hacer va a fracasar. Porque está hablando del mercado interno y de acuerdo de precios. Todas esas cosas ya fracasaron. Probemos el camino de países que han prosperado. Pensando en San Juan, ¿por qué no nos ponemos al frente de armar todos los pasos de frontera posibles para que Argentina exporte sus productos?

- Quiere decir que apoya el Túnel de Agua Negra...



- Por supuesto. El túnel debería ser un proyecto estratégico para el país. Obviamente que San Juan será la primera beneficiada. Si se hace, significa que se ha decidido abrir el comercio al mundo.



- ¿Qué opinión tiene de Sergio Uñac?



- Ha sido muy buen gobernador. Ha defendido de manera muy cabal los intereses de la provincia. Creo que podría hacer mucho más si se pusiera al frente de una lucha para que Argentina tenga libre comercio.



- ¿San Juan ha administrado bien sus recursos?



- San Juan muestra un manejo equilibrado del presupuesto. Debería incursionar en alguna baja de impuestos, como el de sellos, para ir a algún congelamiento o baja del gasto público. Para San Juan el tema minero es estratégico. Todo lo que pueda hacer la provincia por la minería es bueno, incluso para el país. San Juan debería reclamar una apertura del comercio. Así, tendrían espalda para reclamar por el túnel, porque se necesitan pasos para poder enviar sus productos a todos lados posibles.



- Entonces, para usted la minería es clave...



- Absolutamente, no sólo para la provincia sino para el país. Argentina es toda una gran economía regional. Esto significa que, estratégicamente, tiene que estar en la avanzada al libre comercio. Ahora, para poder prosperar con el libre comercio y no terminar como con Martínez de Hoz y con Menem, en crisis, hay que tener un Estado con un tamaño chiquito y cobrar pocos impuestos. Los tributos son un costo a la producción y usted no puede exportar dichos costos porque son suyos. Y tiene que tener toda una legislación laboral más flexible y con menos costo laboral.

- Por lo que dice, propone una reforma laboral...



- Sí. Estas leyes han provocado cuatro millones y medio de trabajadores en negro. Un trabajador en negro es alguien sin jubilación, sin medicina, sin vacaciones ni aguinaldo. Cuanta más justicia social queramos, más hay que reformar estas leyes laborales. Además, hay que estar en contra del sindicalismo. El sindicalismo es un conjunto de chantas y delincuentes. Hace unos días, un juez embargó a varios sindicalistas por 1.300 millones de pesos. Hay que robar para que te embarguen por 1.300 millones de pesos, ¿no? Nada de lo que estamos haciendo se hace en el mundo que prospera. En Argentina se ha normalizado la anormalidad, por eso nos va mal. Hay que cambiar todo, hasta el sistema electoral. Hay que ir por una boleta única de papel o voto electrónico. No esto de la boleta sábana.



- ¿Qué opina del reperfilamiento?



- Pésimo. Esto fue un default de la deuda, por ahora, selectivo. Y me parece pésimo el cepo cambiario. Se podría haber hecho una cosa completamente diferente como, por ejemplo, congelar el gasto público a nivel nacional. No se puede gastar más de lo que se gastaba antes de la crisis, que vino por el exceso de gasto público. Después de semejante crisis cambiaria, el default selectivo y el cepo le están complicando la vida a las provincias, a las empresas y a las personas.

- San Juan está preocupada porque tiene bonos nacionales. ¿Cree que la Nación debería contemplar a la provincia como una persona física y no jurídica?



- Entiendo el argumento de la provincia. San Juan es una persona jurídica, pero hay gente detrás. No voy a opinar sobre un tema tan delicado, soy economista, no abogado. Acá debería haber habido una previsión mucho antes del default. El año pasado hubo un gran aviso de que Argentina tenía problemas para pagar la deuda. San Juan debería haber salido de los bonos de la deuda Argentina hace rato.



- De acuerdo a los resultados que obtuvo su lista en las PASO, ¿puede crecer en San Juan?



- Para que nosotros podamos mejorar la performance del 11 de agosto la gente tiene que pensar que el presidente Macri ya no es ninguna alternativa a Alberto Fernández.



- Yendo al plano económico. ¿Macri está haciendo bien los deberes?



- Entre los errores de Macri y la miopía del mercado, que no previó los 15 puntos de diferencia, hubo una crisis. Esa crisis, que es la suma de lo que venía del año pasado, lo puso a Macri en una encrucijada. O permite que la actividad económica se derrumbe o tolera que el dólar tenga movimientos muy bruscos, pero no tiene opción. Él no puede lograr las dos cosas al mismo tiempo, un dólar tranquilo y actividad económica que no caiga más o la recesión que no se profundice. Veo que Macri, hasta ahora, intentó mantener el dólar calmo con medidas cavernícolas, pero asumiendo el costo de un derrumbe de la actividad económica. Ahora parece que le empezó a preocupar el derrumbe de la actividad económica y empieza con el descongelamiento de las naftas y la base monetaria. Cuidado porque a lo mejor la actividad económica no le cae tanto pero va a tener un problema con el dólar. Lamentablemente está en una encrucijada, no puede lograr las dos cosas.



- Hay algunos que opinan que, con los valores actuales de las letras, la Nación podría comprar sus propios títulos a bajo precio ¿Cree que lo debería hacer?



- El Estado Nacional no puede salir a comprar sus letras porque no tiene fondos. Salvo que use reservas del Banco Central, pero dinero corriente para pagar deuda no tiene.



- ¿No sería una buena medida usar reservas del Banco Central?



- Yo dejaría las reservas del Banco Central como garantía del pago de la deuda externa, para no entrar en default. Pero el Gobierno ya ha dicho que quiere reperfilar también la deuda externa y quiere reperfilar la deuda con el Fondo Monetario. Una cosa es el deber ser y otra cosa es lo que el Gobierno ha decidido, que es algo que va en contra de lo que es el deber ser. A las reservas hay que dejarlas, salvo las que están para garantizar los depósitos en dólares, pero fuera de esas, habría que decir que las reservas están para garantizar el pago de la deuda externa porque me parece crítico entrar en un default otra vez de la deuda, porque eso lo paga la gente. Acá que se olvide el político tradicional, demagogo y mentiroso que cree que el default de la deuda la paga la timba financiera, el buitre. Esto lo paga la gente. Porque apenas uno entra en default se provocan las huidas de los depósitos y tiemblan los bancos. Si éstos tiemblan, lo hace la gente que tiene la plata en los bancos.



- En este contexto de crisis, ¿cree que los candidatos están ajustando su discurso para llevar calma?



- Nosotros lo dijimos claramente tras el cisne negro electoral: a partir de ahora, las opiniones de Alberto son críticas y no hubo ninguna prudencia, ni de él ni del gobierno de Macri.