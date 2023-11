La Seccional San Juan del Sindicato de Trabajadores Viales y afines de la República Argentina (STVyARA) le contestó al diputado nacional electo por La Libertad Avanza (LLA) José Peluc, quien comentó que será necesario un “achicamiento” del Estado y mencióno a Vialidad Nacional como un ente que "hoy es una oficina de licitaciones y tienen hasta un club porque no tienen como ocupar el espacio".

Mediante un comunicado titulado 'La Dirección Nacional de Vialidad no es sólo una oficina de licitaciones', en el primer párrafo aseguraron: "La información que le han hecho llegar al diputado (Peluc) es totalmente errónea. Nuestra provincia tiene 1.200 km de rutas nacionales que son conservadas por administración, con el 50% de los agentes del distrito abocados a esas tareas, con más de 100 equipos y movilidades que permiten atender las rutas".

Carlos José Ordoñez, secretario del sindicato, expresó a la web de DIARIO DE CUYO: "Consideramso que (Peluc) recibió muy mala información y no la verificó. Está hablando de una entidad casi centenaria, por eso lo invitamos inclusive a que visite el distrito y se interiorice de todas las actividades. insisto, estuvo muy mal informado".

Ordoñez estimó que la declaración de Peluc está en sintonía con las del presidente electo, Javier Milei, con respecto a la obra pública. "Ha dicho que no hay plata para pagar las obras que no están licitadas, como los dos contratos de la Ruta 40. Es una barbaridad porque la nación no es una empresa. La Nación debe procurar que el país crezca armonicamente y favorecer a aquellos sectores que tienen menos recursos y son menos favorecidos. Eso es el federalismo y lo que nosotros alentamos".

Hasta la mención del club quedó en el contrapunto. "Hace mención que antes había dos cuadras de máquinas y ahora hay un club. El club existe hace 40 años, con personería jurídica. Estamos orgullosos del club, no es un delito tenerlo, y se mantiene por la cuota de los socios. también sirve como lugar de reunión de los trabajadores. Por eso insisto en que estuvo muy mal informado y no verificó", completó.

El comunicado completo

Ante las declaraciones vertidas en algunos medios de difusión por el Diputado Nacional electo José Peluc respecto a la Dirección Nacional de Vialidad, la Seccional San Juan del Sindicato de Trabajadores Viales y afines de la República Argentina aclara que la información que le han hecho llegar al Diputado es totalmente errónea.

Nuestra provincia tiene 1.200 km de rutas nacionales que son conservadas por administración, con el 50% de los agentes del distrito abocados a esas tareas, con más de 100 equipos y movilidades que permiten atender las rutas.

En estos últimos años se realizó la apertura de la Ruta Nacional 150 hasta el límite con Chile por administración, con gran esfuerzo y empeño de los trabajadores viales nacionales que tuvieron que desarrollar las tareas con condiciones climáticas adversas, soportando fuertes nevadas y vientos para llevar adelante sus funciones.

La DNV no es sólo una oficina de licitaciones, ya que el resto del personal realizan tareas que hacen a la supervisión y control de obras, planificación vial, estudios y proyectos, atención de registros, permisos a terceros, control de peso y dimensiones. Es importante destacar que sólo el 8 % del personal desarrolla tareas administrativas.

También en la provincia se cuenta con un taller de señalamiento en el que se realiza y se coloca toda la señalética que se observa en las rutas nacionales; asimismo, hay un laboratorio regional equipado con la más avanzada tecnología para el ensayo de materiales de toda la región.

Desde el Sindicato sostenemos la inviabilidad de la implementación de obras a “la chilena” por estar proponiendo el sistema PPP (Participación Publica Privada), en el mundo (Inglaterra, Canadá, Australia, etc. ) tienen solamente el 20% de la obra pública bajo ese sistema y el 80 % restante se realiza con fondos del tesoro nacional y municipal, ya que hay infinidad de obras que no tienen “repago”.

La Nación no es una empresa, si queremos una Argentina Federal con inclusión y desarrollo de todos los sectores, el estado debe invertir. porque su función primordial es integrar y desarrollar a esos sectores menos favorecidos al sistema productivo, eso es el federalismo.

Los Trabajadores Viales Nacionales invitamos al Diputado electo José Peluc para que se acerque por la DNV y pueda empaparse con la tarea que realmente se desarrolla y no la distorsionada que alguien le transmitió.

Este organismo casi centenario es rector en el país y en el continente sobre materia vial y cuenta con el 93% del transporte que se hace por carretera, convirtiéndolo en la MÁS FEDERAL DE LAS REPARTICIONES.

Carlos José Ordoñez

Secretario Gral STVyARA Secc. San Juan